En difficulté dans leur championnat respectif, le FC CeBra et l’US Esch se rencontraient dimanche, en 32es de finale de la Coupe du Luxembourg. Si l’US Esch (BGL Ligue) n’a pas totalement maîtrisé son adversaire, elle s’est sortie du piège tendu par le pensionnaire de Division 2.

Par Thomas Füllenwarth

Comment le CeBra s’est-il organisé pour contrer l’US Esch?

Le coach cessangeois, Tiago Salgado a mis en place une formation en 4-2-3-1, avec deux milieux récupérateurs et une ligne de milieux plus offensifs pour soutenir l’avant-centre Lima. D’entrée de jeu, on a pu constater que, si les locaux laissaient la possession de balle à leur adversaire, leur coach avait mis en place une stratégie défensive pour empêcher les Eschois de déclencher leurs attaques de derrière. Cette stratégie était:

Lima et son meneur de jeu, Silva se plaçaient proches de la charnière centrale eschoise, les empêchant de relancer proprement au sol.

les deux milieux défensifs, Da Rocha et Hubert collaient les déplacements des milieux relayeurs visiteurs Guerra et Peixoto.

Le circuit de jeu axial de l’US Esch était donc coupé, car les visiteurs n’ont pas réellement su trouver d’alternative. En effet, la plupart du temps, les Eschois jouaient souvent vers l’arrière et très souvent avec... leur gardien. A partir de là, il fallait gérer les longs ballons et les montées des défenseurs latéraux adverses.

Ce qui est intéressant, c’est que lorsque les Cessangeois récupéraient le ballon, on pouvait sentir que la première chose qu’ils cherchaient à faire était de trouver un coéquipier proche d’eux et de construire du jeu. Si la solution de passe était impossible, le ballon était envoyé à l’avant vers Lima, qui mettait régulièrement en difficulté la charnière centrale eschoise. Malheureusement, et ce malgré de nombreux ballons dans la surface adverse, l’efficacité n’était pas au rendez-vous.

Comment l’US Esch est-elle allée chercher sa qualification?

Pedro Resende n’a pas changé son système habituel pour ce match. Il est resté dans une formation en 4-1-2-3 avec Kwani devant la défense et une attaque à trois joueurs. Comme précisé, les Eschois se sont retrouvés en difficulté dans la construction de leurs attaques du fait de l’organisation défensive bien en place du CeBra.

Au-delà de la baisse de régime physique des Cessangeois et donc des nombreux retards de ces derniers dans le marquage, un élément a permis aux visiteurs de faire la différence: Anthony Medri. Il a eu la grande intelligence de rentrer à l’intérieur du terrain et de délaisser son côté. Il a ainsi déboussolé le système défensif adverse qui consistait à la gestion des un-contre-un. En sortant de sa zone de jeu, Medri a secoué les lignes et créé des décalages qui ont notamment libéré Guerra et Peixoto de leur marquage, mais surtout permis les montées de son latéral droit, Da Silva. Était-ce une consigne de son coach ou bien un choix personnel? Dans tous les cas, le côté gauche cessangeois, point faible du jour en a bien souffert.

L'Eschois Arthur Michaux contrôle le ballon, pressé par un adversaire

Photo: Michel Dell'Aiera

Les Eschois ont réussi à terminer la première mi-temps en menant au score, et ont doublé la mise trois minutes après le retour des vestiaires. La messe était dite.

Cependant, le score cache un peu le manque de maîtrise des pensionnaires de BGL Ligue. En effet, ce genre de match aurait dû leur permettre de se rassurer à ce niveau. En tant que promus parmi l'élite, ils auront très rarement l’occasion d’avoir la mainmise sur un match cette saison, et la sérénité qui va avec. A 2 ou 3-0, on aurait pu imaginer que les Eschois allaient poser le pied sur le ballon. Au lieu de ça, ils ont joué tous les coups à fond, se sont projetés, et ont été sur le grill jusqu’à la dernière minute.

Faire rentrer les équipes de BGL Ligue aussi tôt en Coupe, une bonne chose?

On peut effectivement se poser cette question. Il est logique, pour le futur vainqueur de la compétition de commencer son parcours en 32e de finale. Cela est le cas dans tous les pays d’Europe. Un vainqueur doit savoir gagner chez un «gros», mais doit savoir, également, se sortir des pièges que sont ces matches chez les «plus petits» sur des terrains difficiles et parfois des ambiances chaudes.

Cependant, cela illustre aussi le fossé qui sépare la BGL Ligue, voire la Promotion d’Honneur (PH), et les divisions inférieures. Si certains scores traduisent une différence tactique, mais surtout physique en seconde partie de match, certains résultats et prestations montrent vraiment une trop grosse différence technique entre ces équipes. Pourtant, il n’y a finalement que deux ou trois divisions d’écart entre les équipes et il y a très peu, voire aucun pays d’Europe où la différence est si grande.

Cela montre les limites de la formation luxembourgeoise, puisqu’on ne retrouve, dans les clubs en dessous de la PH, aucun joueur non retenu dans les équipes supérieures (mais ayant acquis un bagage technico-tactique en formation).

Dans le cas de la Coupe de France, les équipes amateurs éliminant des clubs professionnels, sont majoritairement composées de joueurs ayant été écartés des centres de formation vers 18 ou 19 ans, c’est-à-dire à la fin de la formation. Lorsqu’une équipe de division inférieure à la PH atteindra le dernier carré de la Coupe nationale, c’est que la formation luxembourgeoise aura passé un cap.

David Medri (à g., US Esch) et Jorge Marta (CeBra)

Photo: Michel Dell'Aiera

Les Tops



Anthony Medri (US Esch): il a permis à son équipe de faire la différence par ses déplacements. Le seul à prendre l’initiative de sortir de sa zone, et... heureusement!

Jadir Manuel Verissimo Lima (CeBra): un profil à la Emmanuel Rivière. A mis une pression constante sur la défense eschoise. Les clubs de BGL Ligue et de PH devraient sérieusement s’intéresser à lui.

Anthony Guerra (US Esch): important dans son équipe, car toujours disponible. Un but et une passe décisive. Il a fait le job.

Les Flops



Rafael Ribeiro da Silva (CeBra): pas facile le travail défensif pour un joueur de 18 ans. Il a laissé un boulevard au latéral droit eschois. Il doit se servir de ce genre de match pour progresser.

David Pirer Pereira (CeBra): souvent pris sur la vitesse sur son flanc gauche, la plupart des centres sont arrivés de son côté, dont le premier but de l'US.