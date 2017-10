Käerjéng a appliqué à merveille l'adage qui dit qu'«un match de coupe ne se joue pas, mais se gagne». Si le valeureux capitaine Pit Hess a offert la qualification à son équipe, il a surtout évité aux spectateurs de subir trente minutes supplémentaires d'un match sans saveur.

Comment l'US Sandweiler s'était-elle organisée face au favori bascharageois?

Le coach Pereira a décidé d'aligner un système en 3-5-2. Une charnière centrale très physique emmenée par le grand capitaine N'Diaye et, sur les couloirs, les véloces Tavares et Andrade. Deux milieux centraux étaient chargés d'alimenter les trois attaquants axiaux.

Pendant les trente premières minutes, tant que l'équipe adverse appliquait un pressing haut, les locaux ont eu beaucoup de mal à relancer le ballon via leurs milieux centraux. Seul Calado réussissait parfois à se démarquer. Ce dernier tentait souvent de trouver de la profondeur vers ses attaquants.

Lorsque le pressing de Bourgeois et Cassan s'est éteint, la charnière centrale déclenchait plus régulièrement des attaques en trouvant Calado, mais aussi Belghit, à l'aise techniquement pour éliminer ses adversaires et donc créer des décalages. On a pu observer quelques combinaisons sur le côté gauche où Andrade faisait parler sa vitesse.

Pas vraiment en danger, les locaux ont eu de nombreuses occasions de créer le danger. Il y a cependant un mal récurrent du côté de Sandweiler: malgré le fait que l'équipe, pourtant dixième du classement, possède une des meilleures défenses de Promotion d'Honneur, elle a une des attaques les moins performantes. Cela ne s'explique pas forcément par un manque de réussite devant le but.

Les joueurs de Sandweiler se mettent des bâtons dans les roues de deux manières:

Les éléments offensifs sont trop souvent en position de hors-jeu alors qu'ils pourraient souvent se retrouver en un contre un face au gardien.

Lorsqu'il n'y a pas de position de hors-jeu, la dernière passe est souvent trop imprécise, le centre balancé un peu au hasard.

Dans une spirale négative, le scénario se répète donc souvent. Une défaite par un but d'écart… Si on se remémore les années précédentes, on peut se rendre compte que l'on retrouve souvent ces carences dans un club terminant ses saisons dans le milieu de tableau.

Qu'a-t-il manqué à Käerjéng pour faire la différence dans le jeu?

Klein, quant à lui, alignait une équipe en 4-4-2 avec Cassan tournant autour de l'avant-centre, Bourgeois en l'occurrence.

Malgré un terrain que l'on sait difficile, les locaux ont essayé de rester fidèles à leur objectif de relance au sol via leurs défenseurs. Ainsi, le ballon arrivait souvent de la défense centrale au défenseur latéral qui recherchait ses milieux centraux, ou lançait son ailier en profondeur.

La première constatation à faire est que l'UNK a majoritairement lancé ses attaques sur le côté où Poinsignon n'était pas: à droite en première mi-temps et à gauche en seconde. Hasard ou pas, cela méritait d'être souligné.

Poinsignon était plus souvent sollicité, après une récupération haute pour mettre de la vitesse dans les contres.

Parfois en difficulté défensivement, mais rattrapés par un bon Fernandes, il a manqué aux visiteurs deux éléments qui leur auraient permis de passer un match un peu plus tranquille:

Un manque de justesse technique qui a provoqué de nombreuses pertes de balle sur des passes simples, des contrôles ratés.

Un manque d'agressivité offensive qui, face à l'impact physique des défenseurs de Sandweiler, était nécessaire. On a pu voir des joueurs comme Poinsignon, Bourgeois, mais surtout Cassan, ne pas disputer tous les ballons chauds, donnant l'impression de se préserver.

Face à une telle équipe évoluant sur ses bases, ce souci d'agressivité combiné à des prises de risques dans le placement défensif aurait pu coûter cher à l'UNK.

L'UNK a-t-il les armes pour faire bonne figure en BGL Ligue?

Deuxième de Promotion d'Honneur et favori pour la montée, l'UNK possède un cadre composé de «noms» du football luxembourgeois. La route vers l'élite semble toute tracée. Avec la meilleure attaque et la deuxième défense de la série, on pourrait le penser.



Si le bonheur est au bout de la saison, Käerjéng arriverait-il, cette fois, à se maintenir et pérenniser sa présence en BGL? Par rapport à la saison dernière, le club s'est sérieusement renforcé avec des joueurs venant de l'étage au-dessus. On peut toutefois se demander, après ce dimanche, si l'UNK et ses joueurs ne se sont pas installés dans un confort de jeu provoquant un relâchement au niveau de l'attitude, de l'agressivité et du placement défensif.

Trop d'erreurs sans conséquence à ce niveau mais punissables face à de nombreux clubs de BGL Ligue qui, eux, sont d'une efficacité supérieure.

A Sandweiler, on a vu deux profils de joueurs côté visiteurs:

Les joueurs qui ne font pas de bruit, appliqués. A première vue moins talentueux, mais travailleurs et agressifs. Profil illustré par Hess qui a été récompensé par un but libérateur.

Les joueurs qui râlent lorsque l'adversaire leur met un coup ou quand l'arbitre se trompe, qui commentent les erreurs de leurs coéquipiers et qui s'occupent de tout sauf de leur performance.

Le souci vient du fait que le second profil correspond aux joueurs plus expérimentés recrutés pour amener un niveau de BGL Ligue au groupe. L'UNK peut légitimement prétendre rejoindre l'élite mais, pour s'y maintenir, ses joueurs doivent déjà en avoir le niveau lors de leurs prestations de cette saison et ne pas faire le minimum syndical.

Laisser ses «joueurs cadres» se mettre au niveau de la Promotion d'Honneur serait, à long terme, la pire erreur que pourrait faire le jeune staff technique bascharageois.

Les tops

Nicolas Fernandes (Käerjéng): a compensé les erreurs de placement de Dutot et le replacement souvent tranquille de ses latéraux. L'UNK lui doit une grosse part de sa qualification.

Malik N'Diaye (Sandweiler): un match de libéro. Souvent bien placé, il a contrôlé sa défense. Bien aidé par le manque d'implication de l'attaque adverse.

Dany Teixeira et Tom Ottelé (gardiens de but): ils ont été décisifs en sortant les arrêts qu'il fallait. A 19 ans, ils ont rendu une copie plus qu'intéressante.

Les flops

Olivier Cassan (Käerjéng): s'est souvent trompé dans ses choix et a beaucoup râlé sur ceux de ses coéquipiers. Son manque d'agressivité s'est traduit par ce duel raté face au gardien adverse.

Thibaut Bourgeois (Käerjéng): a vite disparu offensivement, il n'a jamais réussi à se mettre en position de frappe. Il a rapidement arrêté de participer au pressing défensif.

Selim Belghit (Sandweiler): le plus doué de son équipe, mais il a gâché sa performance par son déchet dans la dernière passe et par de trop nombreux hors-jeu sifflés contre lui.