Le Victoria Rosport recevait Strassen ce dimanche. Si les deux clubs restaient sur un match nul lors de la première journée, les locaux se sont emparés des trois points au terme d’un match à rebondissements.

Par Thomas Fullenwarth

Comment le Victoria a-t-il construit sa victoire?

Pour son premier match à domicile de la saison, le coach Jürgen Tücks alignait un 4-3-3 résolument offensif. Deux éléments ont particulièrement mis en difficulté les visiteurs lors des phases offensives.



Tücks a demandé à ses deux ailiers, Hartmann et Kasel, de se rapprocher de leur avant-centre, Lasczak, afin de permettre à ses défenseurs latéraux de se placer très haut et d’apporter un surnombre offensif permanent. En contrepartie, les défenseurs centraux, ainsi que la sentinelle Daniel Bartsch, avaient pour consigne de ne pas monter et de déclencher la première passe offensive.

Ce qui a également fait la force du Victoria, c’est la capacité des joueurs de chaque ligne à évoluer à tous les postes afin de compenser les efforts de leurs coéquipiers. De ce fait, nous avons pu voir un Lascak effectuer un appel à gauche et tout de suite remplacé devant le but par Kasel (ailier gauche), ou bien Bartsch terminer une action dans la surface adverse et remplacé dans son rôle de sentinelle par Gaspar (milieu offensif).

Le Victoria a donc constamment évolué avec sept joueurs en phase offensive contre quatre joueurs restant en défense. Une stabilité qui a été un atout face aux carences de son adversaire.

Ce qui est peut-être plus problématique du côté du Victoria, c’est sa tendance à se reposer sur sa domination. On a senti un réel relâchement à partir du moment où l’équipe est passée devant au score. A chaque fois, ils ont donné la possibilité à leur adversaire d’avoir des temps forts inespérés et même une égalisation.

A l’heure de jeu, le coach local a eu la bonne idée d’avoir l’ambition de remplacer un joueur défensif par un offensif. Ainsi, son équipe évoluait avec quatre attaquants face à un adversaire en infériorité numérique et calmait les ardeurs d’un Strassen en confiance après son égalisation à la 58e minute.

Il n’aura fallu que quatre minutes pour marquer le deuxième but et filer vers la victoire. Même si cela a porté ses fruits, on aurait pu attendre plus de maîtrise de la part du Victoria Rosport.

Qu’est ce qui a manqué à Strassen pour espérer mieux?

Patrick Grettnich proposait quant à lui un système en 4-1-4-1 avec Agovic placé devant sa défense et Runser placé seul attaquant de pointe.

Assez étonnamment, les joueurs de Strassen ont fait le choix de ne pas construire de jeu via leurs milieux centraux Ruppert et Schulz. En effet, à chaque possession de balle, les quatre défenseurs lançaient de longs ballons vers Runser. Il est assez commun de voir ce type de stratégie chez une équipe évoluant hors de ses bases. Cependant, il manquait un ingrédient essentiel pour mettre en difficulté le Victoria.

En effet, si les ballons arrivaient jusqu’à lui, Runser, pourtant le seul de ses camarades capables de gagner un duel aérien, n’a jamais pu trouver preneur à ses déviations. Et pour cause, ni ses ailiers (Delgado et Dos Santos), ni ses milieux centraux ne se rapprochaient de lui pour jouer les deuxièmes ballons.

On aurait pu, à certains moments, comparer Strassen à une équipe de U15 ou U17 profitant du moindre coup de pied arrêté (et même des touches) pour balancer un ballon dans la surface adverse espérant gagner un duel pour marquer. Malheureusement, dans le cas d’un match de jeunes et contrairement à l’UNA, ce type d’équipe possède deux ou trois éléments mesurant 10 ou 15 centimètres de plus que leurs petits camarades.

Fort heureusement pour les Rouges, l’exclusion rapide de Dos Santos a forcé leurs milieux centraux à redescendre sur le terrain pour pallier le placement d’Agovic en défense centrale. Cela a forcé Schulz et Ruppert à devenir de vrais relayeurs et cela a déclenché un temps fort malheureusement gâché par le but de Timo Heinz.

Constatant que c’est par le jeu qu’il pourrait trouver son salut, Patrick Grettnich a décidé d’effectuer deux changements à la mi-temps.

Remplacer Runser par Lourenco. Ce dernier poussait Ruppert à la pointe de l’attaque apportant une vraie mobilité répondant à cette volonté de produire du jeu.

Changer de côté les ailiers Delgado et Dos Santos. Invisible offensivement, mais assidu défensivement, Delgado bloquait enfin les montées du latéral gauche Picko. Dos Santos pouvait continuer à se concentrer exclusivement sur ses attaques et moins pénaliser son équipe.

Ces choix ont porté leurs fruits puisque Lourenco, prenant ses responsabilités dans le jeu, offrait une très belle passe décisive à Schulz pour l’égalisation (53e). Et Rosport n’est pas arrivé à trouver d’alternative, au coté gauche strassenois.

Mais le coach Tücks a rapidement trouvé la solution pour répondre à son homologue. Avec la suite qu’on connaît.

Pourquoi la performance de Strassen peut-elle être inquiétante?

En voyant le score de 1-4, et surtout les deux derniers buts encaissés aux 83e et 86e minutes, on pourrait penser que l’UNA Strassen a jeté toutes ses forces dans la bataille et a logiquement encaissé deux buts en fin de match.

Deux éléments ont pu surprendre: les crampes de Delgado à la…62e minute, mais surtout l’abandon total des Rouges à dix minutes de la fin de match. En effet, les troisième et quatrième buts des Rosportois, ont été marqués lors d’un surnombre de cinq attaquants contre trois défenseurs. Logique en fin de match? La réponse est affirmative.



Ce qui est moins logique, c’est qu’au départ de ces deux contres, aucun joueur de Strassen n’a daigné se mettre à courir pour aller aider ses défenseurs.

Un tel abandon, dès la deuxième journée, couplé à certains joueurs en grosse difficulté physique ne peut que susciter des interrogations et provoquer une vraie remise en question collective.

Les tops



Marc Picko (Rosport): très bon défensivement, il a enchainé les montées et apporté un vrai danger par ses centres de qualité.

Timo Heinz (Rosport): très régulier et influent dans son match. Il marque le premier but et fait la passe décisive du deuxième.

Gabriel Gaspar (Rosport): il a d’abord été un milieu performant, puis un attaquant buteur et enfin un arrière gauche solide. Un joueur essentiel dans un groupe, un vrai capitaine.

Les flops

Pedro Dos Santos (Strassen): toujours en retard défensivement, il a laissé son latéral en grosse difficulté. Idem pour sa performance offensive.

Gilson Delgado (Strassen): oubliant que son premier rôle était d’attaquer, il s’est toujours trouvé à au moins 40 mètres de la surface adverse lorsque le ballon s’y trouvait.

Joscelino Dos Santos (Strassen): un carton rouge très évitable. Il a tiré une balle dans le pied de son équipe dès la 32e minute.