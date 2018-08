Encore un lendemain européen difficile pour le Progrès Niederkorn. Les joueurs de Paolo Amodio ont de nouveau perdu un match dans les dernières minutes. Et ce, face à une équipe du Victoria Rosport moins talentueuse, mais qui a eu le mérite de rester hargneuse jusqu’au bout.

Le débrief de Rosport - Progrès: «Les deux entraîneurs ont influencé le cours du match»

Rosport - Progrès 2-1

Par Thomas Fullenwarth

La clé du match: le coaching des deux entraîneurs

Ayant commencé la rencontre dans un système de jeu offensif en 4-1-4-1, le Progres a, pendant toute la première mi-temps, eu du mal a terminer ses actions et ce, malgré le mouvement perpétuel de ses quatre milieux de terrain. En effet, le ballon n’arrivait que trop rarement dans la surface adverse et les actions se terminaient souvent dans l’axe, ce qui facilitait aux Rosportois, bien groupés, les récupérations de balles et les contres.

A la 55e minute, Paolo Amodio a donc décidé de changer son système de jeu: il est passé au 4-4-2, en décalant Sébastien Thill de l’axe sur le côté droit du milieu, et en ajoutant un deuxième avant-centre, Karapetian en l'occurrence. Bastos et Sébastien Thill restaient donc écartés, et permettaient d’étirer le bloc rosportois, tout en permettant à leurs latéraux, Martins et Kerger, de dédoubler plus facilement.

L'option d’Amodio n’a pas tardé à porter ses fruits, puisque c’est une combinaison entre Sébastien Thill et Martins qui a permis au latéral droit du Progrès d’ouvrir le score seulement trois minutes plus tard (0-1, 58e).



Logiquement, cela devait être alors au tour de Pedro Resende de réagir, et de changer son 4-2-3-1: à la 61e minute, le cornac du Victoria décidait de faire rentrer un milieu offensif axial, Valente, à la place de Marques, un milieu défensif.



Mais c’est surtout à la... 83e minute que Resende a pris tous les risques, puisqu’en faisant rentrer l’attaquant Kasel à la place du milieu de terrain Bechtold, il est carrément passé en 4-2-4. Et, ici aussi, ce changement s’est très vite révélé payant, puisque l’entrant Kasel centrait pour Biedermann, qui égalisait. (1-1, 84e).

Chaque équipe terminait le match en gardant son système de jeu, et c’est le Victoria qui profitait d’une erreur adverse pour émerger, à nouveau par l'entremise de Biedermann, et rafler les trois points (2-1). On peut penser que si Paolo Amodio n’avait pas choisi (ou été obligé...) de sortir Karayer à la 36e minute, il aurait eu une possibilité de sécuriser sa défense après l’ouverture du score. En effet, Ben Vogel aurait alors peut-être pu entrer sur le terrain dans le but de remplacer un attaquant et densifier le milieu voire la défense du Progres. Mais avec des "si"...



Les Tops

Alexandre Biedermann (Rosport): il a pesé et usé sur la défense adverse grâce à sa vitesse, sa puissance et son agressivité. Ses deux buts sont une juste récompense.

Marvin Martins (Progrès): souvent seul sur son côté, il a été fort défensivement. Cela ne l’a pas empêché d’être très actif offensivement, d’apporter le surnombre et même de marquer.

Fabian Fisch (Rosport): même s’il s’est éteint au fur et à mesure de la seconde période, il a été très intéressant sur son côté droit. Beaucoup de générosité.

Les Flops



Romeu Torres (Progrès): même si son rôle a été ingrat, faute d’appels, il a touché trop peu de ballons dans la zone de vérité, et une seule frappe contrée à la 89e minute, c’est trop peu.

Metin Karayer (Progrès): son surprenant coup de sang a pénalisé son équipe, dans le sens où son remplaçant, Ben Vogel, aurait pu être utilisé différemment et plus tard dans le match.-



Les milieux centraux Bartsch - Marques - Bechtold (Rosport): rien à dire sur leur état d’esprit exemplaire pendant 94 minutes. Cependant, en première mi-temps, la difficile reconversion défensive du Progrès leur a laissé une vraie liberté de jeu. Ils ont cependant vendangé presque toutes leurs passes en profondeur, sans quoi le Progrès aurait sans doute été puni plus rapidement.