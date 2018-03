Face à une équipe de Mühlenbach supérieure dans le jeu et l’agressivité, l’US Esch s’est pourtant qualifiée pour les quarts de finale de la Coupe du Luxembourg. Les Eschois se sont contentés du strict minimum pour valider leur ticket.

Le débrief de Mühlenbach - US Esch: «La qualification était à la portée des Blue Boys»

Par Thomas Fullenwarth

Comment les Eschois se sont-ils organisés pour gagner ce match?

Pedro Resende alignait une formation en 4-1-2-3 avec Thibaut Thonon placé devant la défense. La ligne offensive était formée par Rani, Medri et Amoakon dans l’axe. Comme les deux équipes étaient séparées d'une division, on aurait pu penser que les Eschois allaient rapidement prendre l’ascendant sur leur adversaire. Il n’en fut rien.



Défensivement, on a pu observer que le bloc visiteur était placé un peu trop bas avec pour conséquence une distance trop importante entre les défenseurs et les attaquants et donc beaucoup d’espaces entre les lignes. Si les joueurs de Mühlenbach ont eu la possession du ballon et ont pu développer du jeu, c’est principalement par le pressing désorganisé de la ligne offensive eschoise.

Si Amoakon tentait d’empêcher les relances axiales, les ailiers Rani et Medri se positionnaient trop loin des défenseurs latéraux adverses qui, lorsqu’ils recevaient le ballon, pouvaient tranquillement contrôler et avancer avec le ballon. Les actions étaient souvent déclenchées de cette façon et les pensionnaires de BGL Ligue se retrouvaient à chaque fois pris de vitesse.

Face à une équipe théoriquement moins forte techniquement et sur un terrain très difficile, on aurait pu penser qu’un bloc haut accompagné d’un gros pressing aurait mis en difficulté les locaux. Au lieu de cela, les joueurs de l'US Esch ont souvent été en retard dans leurs courses défensives mais surtout en déficit d’agressivité. Ils ont pratiquement perdu tous leurs duels et ont rarement été présents sur les seconds ballons.

Offensivement, si on sentait l’US Esch plus talentueuse et au fur et à mesure plus en jambes, ses joueurs ont souvent péché dans l’avant-dernière ou la dernière passe. On a également constaté un manque d’agressivité. Et face à une équipe aussi soudée, c'était nécessaire. Il a fallu un relâchement coupable des locaux, qui ont vu le juge de touche lever son drapeau et qui pensaient que l’arbitre allait stopper le jeu, pour réussir à marquer le but de la qualification par Dione à la 22e minute.

Bruno Kwani et l'US Esch ont souffert pour venir à bout de Mühlenbach. Photo: Matic Zorman

Qu’a-t-il manqué à Mühlenbach pour obtenir une qualification qui était à sa portée?

La formation de Promotion d'Honneur a misé sur un système plutôt offensif en 4-4-2. D’entrée, on a senti les locaux plutôt calmes et sereins. Cela leur a permis de relancer au sol pratiquement à chaque fois malgré un terrain vraiment compliqué. De plus, le joueur qui recevait le ballon avait à chaque fois la chance d’avoir une ou deux options de passe proches de lui.

Comme les visiteurs étaient souvent en retard dans leur marquage, cela a permis aux joueurs de Mühlenbach d’avancer sur le terrain et d’enchaîner les phases de jeu. En proposant beaucoup de mouvements, notamment par le quatuor offensif qui a permuté sans cesse, la formation locale s’est créée beaucoup de situations offensives. Malheureusement, il lui a manqué de la justesse dans les dernières passes.

Les locaux ont mis les ingrédients nécessaires pour gagner ce match: l’impact physique, la vitesse, l’état d’esprit. Mais ils n’ont pas réussi à être efficaces. Et sans marquer, impossible de gagner…

Logiquement, à partir de la 55e minute de jeu, les Blue Boys ont un peu baissé le pied. Les éléments offensifs ont laissé leur travail défensif au second plan et, de ce fait, les Eschois ont eu un peu plus d’espace pour évoluer. Malgré cela, l’agressivité défensive des Bleus leur a permis de bloquer les contres adverses et de continuer à déclencher des attaques. Avec la fatigue, les jambes étaient plus lourdes et les passes moins précises. Mühlenbach a raté plus d’une fois l’occasion de revenir au score dans un match qui semblait largement à sa portée.



Kuduzovic Fahrudin au four et au moulin. Le n°10 de Mühlenbach a livré un match plein. Photo: Matic Zorman

L’arbitre s’est-il trompé en refusant l’avantage de jeu à Mühlenbach?

86e minute de jeu avec une nouvelle attaque du FC Mühlenbach. Sur cette phase de contre, le nouveau venu Edis Hamzikj se fait accrocher par un défenseur eschois et s’écroule. Le ballon arrive dans les pieds de Skrijelj qui égalise d’une frappe puissante. Seulement, une demi-seconde avant la frappe mais deux secondes après la faute du joueur de l'US Esch, M. Torres a choisi de stopper le jeu et d'accorder un coup-franc aux locaux.

Un choix assez incompréhensible tant l’arbitre avait pris, depuis le début du match, des décisions favorisant le jeu plutôt que de le hacher par des coups de sifflet intempestifs. Cela a notamment permis aux Eschois de profiter d’un avantage de jeu pour tromper des joueurs de Mühlenbach immobiles et qui pensaient que l’arbitre allait siffler un coup-franc.

Sur cette phase, Mr Torres n’a pas appliqué la ligne de conduite qu’il avait instaurée. La partie de la loi numéro 5 du football qui précise que «l’arbitre doit laisser le jeu se poursuivre quand l'équipe contre laquelle une faute a été commise peut en tirer un avantage, et sanctionner la faute commise initialement si l'avantage escompté ne se produit pas» n’a pas été respectée.

L'arbitre s’est sûrement trop précipité et a ainsi pénalisé Mühlenbach. Les joueurs locaux n’ont finalement pas tant crié que cela au scandale. Peut-être se sont-ils dit que s’ils avaient fait preuve de plus d’efficacité durant ces 86 premières minutes, cette erreur d’arbitrage n’aurait été qu’un détail…

Les tops

Papa Aye Dione (US Esch): il s’est aussi contenté du minimum mais il a fait le job et, en plus, il a donné la victoire aux siens.

Fahrudin Kuduzovic (Mühlenbach): il a éclairé le match grâce à sa qualité technique. A 33 ans, il est un des joueurs qui ont abattu le plus de travail défensif. Le leader aussi par la parole.

Edgar Mendes Cò (Mühlenbach): après un début de match discret, il a enchaîné les aller-retour sur son côté droit à un rythme impressionnant. Il ne lui a manqué que la technique du dernier geste.



Ismaël Assekour prend le meilleur sur son opposant mais l'ailier des Blue Boys n'a pas toujours été heureux dans ses choix. Photo: Matic Zorman

Les flops

Ismaël Assekour (Mühlenbach): si on sent qu’à chaque fois il peut faire la différence techniquement, il s’est lui-même pénalisé en parlant beaucoup trop et sortant petit à petit du match.

Babacar Sène (Mühlenbach): il a été aussi solide que son collègue de l’axe Hodzic mais il a trop souvent joué vers l’arrière et a empêché des possibilités supplémentaires de contres pour son équipe.

Thibaut Thonon (US Esch): en tant que sentinelle, il n’a eu aucun joueur entre les lignes à gérer. On aurait pu attendre de sa part qu’il sorte de sa zone de confort et apporte un plus à son équipe.