Pour sa rentrée des classes, la sélection luxembourgeoise a pris la mesure de la Biélorussie au terme d’un match globalement maîtrisé. Les hommes de Luc Holtz ont décroché une première victoire qui au final, n'est pas si surprenante que cela.



Par Thomas Fullenwarth

Pourquoi la Biélorussie n’a-t-elle pas été digne de son statut de «favori»?

En difficulté hors de ses bases (3 défaites en 3 matchs), et ce malgré un déplacement chez la lanterne rouge luxembourgeoise, le sélectionneur biélorusse Igor Kriushenko a choisi d’opter pour un système «sécuritaire» avec trois défenseurs centraux. Ce système en 3-5-2 devait permettre à son équipe de bien écarter le jeu grâce à des joueurs de couloir ayant pour mission de couvrir toute la longueur du terrain et d’écarter les lignes luxembourgeoises.

Ce système a pourtant vite montré ses limites. Pourquoi? Parce que les visiteurs ont gardé le même rythme pendant tout le match. A la relance, les trois défenseurs centraux n’ont jamais tenté de mettre de la vitesse. Face au pressing du seul Joachim, aucun d’entre eux n’a pris l’initiative de sortir de sa ligne balle au pied. Cela aurait pu forcer un des milieux centraux luxembourgeois à sortir de sa ligne et créer un décalage et donc des solutions de passes offensives. Sans rythme, les visiteurs n’ont donc jamais réussi à se créer d’occasions de but lors d’attaques placées.

Les visiteurs ont donc réussi à mettre en danger leur adversaire dans les deux cas suivants:

Lorsque Gerson et Da Mota étaient en retard dans leur replacement et permettaient aux joueurs de couloir, Matveichik et Aliseiko, de centre

Sur les coups de pied arrêtés ou touches longues offensives

Dans ces deux cas, un dénominateur commun, le poids du jeu aérien de leur avant-centre: le géant Denis Laptev. Trop peu sollicité alors qu’il était le seul élément à poser problème à la défense centrale luxembourgeoise. Insuffisant pour prétendre à la victoire.



Pour sa première sélection avec les A, Olivier Thill a signé une prestation cinq étoiles.

Photo: Yann Hellers

Comment le Luxembourg a-t-il maîtrisé son adversaire?

Privé de certains cadres, Luc Holtz devait composer et alignait un système en 4-1-4-1. Bien en place et très discipliné en première période, le bloc luxembourgeois a globalement réussi à contrôler les attaques placées biélorusses. Quelques petites erreurs ont permis à Joubert de montrer que même, à la «retraite», il restait le meilleur gardien du pays.

Les milieux de terrain ont vite pris la mesure de leurs adversaires directs et ont ratissé bon nombre de ballons qui ont permis de procéder en contre en se projetant rapidement vers l’avant de deux façons:

Lorsque le ballon était récupéré par les défenseurs, ceux-ci cherchaient Joachim qui réussissait assez souvent à garder le ballon et à jouer le rôle de pivot vers ses ailiers

Lorsque le ballon était récupéré par Holter ou Skenderovic, il arrivait dans les pieds d’Olivier Thill dont la justesse technique lui permettait de trouver Da Mota ou Gerson en profondeur

Malheureusement, aucune action n’était menée à son terme à cause d'un contrôle de balle raté ou d'un mauvais choix dans la dernière passe, notamment dans le chef de Gerson Rodrigues peu inspiré techniquement. Par la solidité de son bloc défensif et la mauvaise négociation des contres, le Luxembourg a fini par donner l’impression à son adversaire qu’il jouait le 0-0.

A la mi-temps, le sélectionneur Kriushenko décidait de remplacer son défenseur central par un joueur offensif et passait en 4-4-2. Une prise de risque logique. Mais il ne se doutait pas que Luc Holtz allait lui répondre. Et de quelle manière… puisque cela a provoqué le seul temps fort luxembourgeois ponctué par le but de Da Mota.



Comment Luc Holtz a-t-il gagné son match tactique face à Igor Kriushenko?

A la reprise du jeu, les Biélorusses ont mis une grosse pression sur la défense locale avec, en point d’orgue, un poteau et une barre transversale coup sur coup à la 54e minute. Holtz a mis moins de dix minutes pour réagir. Il a choisi d’appuyer sur la défense centrale adverse en faisant rentrer Dave Turpel pour épauler Joachim (56e). A partir de ce changement, le Luxembourg est entré dans son seul temps fort du match. De nombreux espaces se sont créés dans le milieu et les Luxembourgeois ont réussi à faire circuler le ballon.

On a rapidement pu constater que les milieux biélorusses étaient automatiquement en retard dans leurs replacements. Avec un défenseur en moins, cela a créé des décalages. Avec un coup d’avance, les Luxembourgeois réussissaient à trouver un joueur libre à chaque passe. C’est ainsi que le but de Da Mota (60e) est le résultat d’une phase de jeu digne d’un exercice d’entraînement parfaitement mené.

Luc Holtz a apporté une vraie plus-value à la performance de ses joueurs en s’adaptant aux changements tactiques de l’adversaire. En fait, il s’est engouffré dans la brèche ouverte par Igor Kriushenko.

Après avoir constaté son échec tactique, le sélectionneur biélorusse est revenu à son 3-5-2 initial. Ici aussi, Holtz lui a répondu en remplaçant Holter (66e) pour densifier à nouveau son milieu de terrain et protéger la défense en rapprochant Da Mota et O. Thill de Skenderovic. Vincent Thill, nouveau venu, avait pour mission de lancer les contres. Cette rencontre a été un combat physique mais aussi une lutte tactique. Les deux sélectionneurs se sont rendus coups pour coups.

Il y a quelques années, le Luxembourg n'aurait pas gagné ce type de match, il est indéniable que son effectif s’est enrichi de joueurs formés qui sont passés par des centres de formation et/ou évoluent dans des clubs professionnels. Dans ces structures ils apprennent à s’adapter aux besoins tactiques d’un scénario de match et sont capables d’aller chercher des victoires contre ce profil d’adversaire. Une évolution positive et encourageante pour le groupe.



Aldin Skenderovic au duel avec Anton Saroka. Les Luxembourgeois ont répondu au défi physique des visiteurs.

Phto: Ben Majerus

Les Tops

Aldin Skenderovic (Luxembourg): il a récupéré un nombre de ballons incroyable. Simple et efficace, deux qualités essentielles à ce poste.

Jonathan Joubert (Luxembourg): il a répondu présent en faisant les arrêts nécessaires. Mais surtout, on a senti qu’il apportait une vraie sérénité à son équipe.

Olivier Thill (Luxembourg): une aisance technique qui lui apporte la confiance pour tenter et réussir des passes qui font la différence. Une sérénité de trentenaire.

Les Flops



Ivan Maevski (Biélorussie): difficile de le situer. Rarement démarqué, il a traversé le match sans faire de bruit.

Sergei Balanovich (Biélorussie): directement concerné par le but de Da Mota puisqu’il n’a pas fait l’effort de suivre la montée du centreur Janisch. Peu en rythme offensivement.

Sergei Matveichik (Biélorussie): il a mis tellement peu de pression à Martins que celui-ci a passé les deux tiers de son match à attaquer.