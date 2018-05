Notre consultant Thomas Fullenwarth a suivi attentivement la finale 2018 de la Coupe de Luxembourg. Une rencontre décevante sur le plan du jeu qui a finalement sacré le Racing.

Sport 1

Le débrief de la finale: «Le match s'est arrêté après la deuxième exclusion»

Notre consultant Thomas Fullenwarth a suivi attentivement la finale 2018 de la Coupe de Luxembourg. Une rencontre décevante sur le plan du jeu qui a finalement sacré le Racing.

«Les joueurs de Grettnich se sont montrés très soudés et ils ont tiré dans le même sens», a-t-il reconnu tout en admettant que cette finale n'avait pas été d'une grande qualité technique. Quant à l'équipe de Hostert, si elle a dominé les débats, il lui a manqué un petit quelque chose pour émerger. Par contre pour notre consultant, l'exclusion de Benoît Nyssen a eu une nette influence sur le déroulé des débats.

Les Tops

Pape Mboup (RFCUL): malgré un début de match compliqué il a été le pilier de la défense du Racing en remportant notamment tous ses duels aériens.

Julien Bertoux (Hostert): performant défensivement. Il est le joueur hostertois qui a pris le plus de risques par ses montées offensives, toujours dangereuses.

Romain Ruffier (RFCUL): il a soulagé sa défense par ses interventions. Mais surtout, entre les mi-temps, il a gardé son groupe soudé par ses prises de paroles: un «vrai» capitaine!

Les Flops

Tarek Nouidra (RFCUL): son carton jaune, pris trop tôt (17e), l’a empêché de jouer avec l’agressivité qui est son point fort. On l’a senti sur la retenue et donc moins performant.

Drif et Desevic (Hostert): plus une déception qu’un flop car ces deux joueurs, décisifs depuis des semaines, ne l’ont pas été lors de cette finale. Et ce, malgré de gros efforts déployés.

Florik Shala (RFCUL): souvent en retard sur le ballon car trop à réaction dans ses déplacements. Il n'a pas réussi à peser sur la défense adverse comme un attaquant doit le faire.



Admir Desevic tente d'échapper au marquage de Pape Mboup. Photo: Ben Majerus