Le Fola et Mondorf ont fait match nul dimanche sur la pelouse du stade Emile Mayrisch (1-1) où chaque équipe a eu sa mi-temps. Dominateurs en seconde période, les Eschois ne sont pas parvenus à prendre trois points qui auraient pu leur faire du bien au classement mais surtout dans les têtes.



Comment l’US Mondorf a-t-elle réussi à inquiéter le Fola?



Pour ce déplacement à Esch, le coach Arno Bonvini décidait d’aligner sa formation en 4-4-2. Malgré la sortie sur blessure de son capitaine, Olivier Marques dès la 13e minute, il n’a pas changé de système.

De la tribune, on a pu observer que le bloc mondorfois se plaçait assez bas. Durant la première mi-temps, lorsque les défenseurs eschois avaient le ballon, la charnière centrale des Verts se trouvait à 30-35 mètres de ses buts. La distance entre les milieux et les défenseurs était très faible afin de réduire les espaces et empêcher les locaux de trouver des solutions de passes.

Face à une équipe du Fola qui misait sur Dallevedove pour déclencher ses actions, les 11 joueurs de Mondorf ont été concernés par le travail défensif et ont été disciplinés, les récupérations de balle ont été nombreuses. Grâce à la solidité de ce bloc, les Mondorfois ont souvent réussi à récupérer le ballon sur la ligne des 40-45 mètres dans leur camp et pu se projeter plus facilement vers le but de Thomas Hym en s’appuyant sur un Cabral très solide dans son rôle de pivot.

Le manque de replacement défensif des joueurs locaux leur a souvent permis d’arriver en pleine vitesse dans les trente derniers mètres. Face à une défense du Fola un peu dépassée par ces contres, Mondorf a obtenu de nombreuses possibilités de marquer notamment par des fautes obtenues non loin de la surface de réparation. Le coup franc de Sinani est le résultat d'une nouvelle faute (22e).

Malheureusement pour eux, les Mondorfois n’ont pas réussi à enfoncer leurs adversaires avant la fin de la 1ère mi-temps malgré quelques occasions franches. Le changement de mentalité du Fola combiné à la baisse de pressing de Cabral et Crnomut ont changé la face du match. Le Fola a pu renverser la vapeur et c’est à ce moment que les Verts ont subi le match.

Avec un ou deux buts de plus à la mi-temps, l’USM aurait peut-être pu s’éviter un combat de plus.



Andy May a joué un grand rôle dans la bonne tenue de l'entrejeu mondorfois.

Qu'a-t-il manqué au Fola pour gagner ce match?

Cyril Serredzum alignait le système habituel du Fola: le 4-4-2 avec son milieu central Dallevedove et Bechtold. Le coach eschois décidait de laisser Sami Hadji sur le banc au profit de Seydi et de Suarez. D’entrée de jeu, on a pu constater qu’une nouvelle fois, Jakob Dallevedove serait le déclencheur des attaques placées. Le milieu allemand était recherché de manière permanente par ses défenseurs.

Le souci est venu du fait que le bloc adverse s’est placé de telle manière que les solutions de passes axiales étaient bouchées. On a ainsi pu observer que Dallevedove venait chercher le ballon très bas et sur les côtés. On pouvait même le comparer à un défenseur latéral à la relance.

Si les ballons arrivaient jusqu’à lui en 3 ou 4 passes, Dallevedove cherchait ses passes quasiment à l’arrêt. Ce manque de rythme a facilité la tâche défensive des Mondorfois qui n’avaient qu’à déplacer leur bloc et gérer les duels aériens provoqués par les longs ballons de l'équipe locale.

En deuxième mi-temps et à la suite du changement de comportement des Folamen, on a pu aisément deviner la gueulante poussée par Serredzum. De plus, le coach local a fait entrer Samir Hadji. Ce dernier a été le grain de sable qui a enrayé le bloc mondorfois. En effet, Hadji a provoqué les décalages indispensables aux actions offensives de son équipe. Et ce, de deux manières:



Ses déplacements en travers du terrain ont été assez justes pour attirer deux joueurs adverses.

Il a parfois demandé le ballon au niveau de son milieu apportant ainsi un surnombre qui a déboussolé la façon de défendre du milieu de l’USM.

Tous ses décalages ont notamment permis à Dallevedove, voire même Bechtold, d’avoir plus de liberté pour gagner 10-15 mètres et ainsi se rapprocher de leurs attaquants avec le ballon.

Ils ont aussi permis de mettre les Mondorfois en retard dans leurs déplacements. Les visiteurs ont concédé plus de fautes, de corners. L’égalisation est donc logiquement venue au bout de trois coups de pied arrêtés d’affilée.

L'entrée au jeu de Samir Hadji a donné plus de variantes aux actions du Fola.

Fola: la continuité est-elle vraiment une bonne chose?

Lors du départ de Jeff Strasser, la nomination de Cyril Serredzum est apparue comme une évidence, et ce, à juste titre. En cours de saison, dans un groupe à peine remis de son début de championnat chaotique, ce choix a gardé les joueurs dans leur environnement habituel.

Cependant dimanche, on a eu la sensation de voir un Fola très «habituel». Jouant de la même manière qu’en 2016, 2015, 2014... Sa ligne de défense, son milieu central isolé, son meneur de jeu allemand, ses 4 attaquants sur la même ligne… On attend la passe décisive de Dallevedove, le but d’Hadji, la vitesse des ailiers. Cette façon de jouer, qui a ramené des titres, des places européennes, donne l’impression d’être à bout de souffle car de plus en plus maîtrisée par les coachs adverses.

De plus, elle ne correspond pas à tous les profils de joueurs. En effet:



Un milieu central avec Dallevedove, qui ne défend quasiment jamais, nécessite un joueur avec un gros impact physique comme l’était Souto et comme ne peut pas encore être Bechtold



Les montées de Laterza et Rodrigues, qui faisaient tant de mal, ne sont pas répétées par les latéraux actuels

Manu Françoise n’est pas remplacé. Ce n’est pas sa vitesse qui faisait la différence mais son intelligence.

La défense rajeunie n’arrive plus à compenser le manque de replacement défensif de leurs camarades.

Malgré le fait qu’il soit au poste de coach-adjoint depuis plusieurs années, on peut attendre de Cyril Serredzum qu’il impose son style. Cela va être nécessaire pour lui car il doit s’adapter à l’évolution des autres clubs de BGL mais aussi aux nouveaux joueurs de l’effectif.

Les Tops

Koray Özcan (Mondorf): plusieurs arrêts de grande classe lui ont permis de maintenir le score. Très bon dans ses sorties aériennes, il a soulagé sa défense.



Andy May (Mondorf): c’était un match idéal pour son profil de joueur. Il a tenu son milieu en gagnant de nombreux ballons. Il a aussi déclenché quelques contres par de bonnes passes.

Les supporters mondorfois: derrière leur équipe de la 1ère à la dernière seconde avec un vrai boucan, mais surtout pas une insulte, pas une critique sur l’adversaire, sur les arbitres. Une denrée plus que rare au Luxembourg…

Les Flops

Ryan Klapp (Fola): aucune différence en 1ère mi-temps, il a disparu en seconde lorsqu’il a été replacé en latéral droit. Un poste qui n’est vraiment pas le sien…

Peter Chrappan (Fola): trop en difficulté face à Cabral. Il a concédé trop de fautes dans les 30 derniers mètres. On aurait pu attendre moins de naïveté de la part d’un joueur de 32 ans.

Roman Pierrard (Fola): un match compliqué pour le latéral changé de côté à la mi-temps. Il a eu du mal physiquement et n’a rien tenté offensivement.