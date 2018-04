Dudelange a confirmé sa victoire acquise au Progrès en battant le Racing ce dimanche pour le compte de la 20e journée de BGL. Le champion en titre conforte même son leadership au terme d’un match disputé.

Sport 4 min.

Le débrief de F91-Racing: «Dudelange patient offensivement et solide défensivement»

Dudelange a confirmé sa victoire acquise au Progrès en battant le Racing ce dimanche pour le compte de la 20e journée de BGL. Le champion en titre conforte même son leadership au terme d’un match disputé.

Par Thomas Fullenwarth

Comment le Racing s'y est pris pour compliquer la tâche du F91?

Patrick Grettnich proposait son système de jeu classique à savoir le 5-3-2. Ses trois milieux formaient un triangle avec un Nouidra positionné devant la défense. Ce triangle était à la base de son animation défensive car:

Nouidra devait gérer les décrochages entre les lignes de Ibrahimovic et Turpel

Nakache et Darmon collaient aux basques des organisateurs Pokar et Garos

Grâce à cette animation, le coach du Racing a donc bloqué les options axiales du jeu dudelangeois. Sur les côtés, les Racingmen se retrouvaient en difficulté lorsque leurs défenseurs latéraux se retrouvaient seuls face aux ailiers dudelangeois et les latéraux qui les dédoublaient. La participation offensive de Mélisse et De Sousa a été pourtant limitée grâce notamment à la grosse activité de Jahier sur les ballons aériens et à la présence de Da Mota sur les contres. Ce dernier est parvenu à mettre beaucoup de pression sur la défense dudelangeoise.

Les visiteurs ont mis l’agressivité nécessaire pour bloquer leur adversaire. Ils ont été supérieurs aux Dudelangeois dans ce domaine. Cette approche demande une grosse débauche d’énergie, et par cette chaleur, les joueurs du Racing ont un peu baissé de pied à partir de la 35e minute. Mais, ils sont, malgré tout, restés costauds dans tous les secteurs de jeu.

Duel d'internationaux entre Daniel Da Mota et Kevin Malget. Photo: Yann Hellers

Ils ont également réussi à apporter le danger devant le but de Joubert grâce à l’énorme activité des trois milieux. Outre leur tâche défensive, ils se sont projetés également vers l’avant. Le Racing attaquait donc à trois ou quatre joueurs à chaque fois. Le piège a failli fonctionner avec l'occasion de Nakache qui a frappé à côté du but de Joubert après un contre éclair (51e). Six minutes après, la première erreur d’appréciation de la défense du Racing lui était fatale. Et petit à petit, la fatigue s’installant, la pression a diminué et, sur un second moment de flottement, Ibrahimovic a tué le match.

Les clés de la victoire dudelangeoise

Dino Toppmöller proposait quant à lui un système en 4-4-2 avec Garos et Pokar au milieu central. Rapidement, on a senti ses joueurs moins alertes qu’il y a une semaine à Niederkorn. Pas le même adversaire, pas la même ambiance, pas le même enjeu…

Face à l’organisation défensive du Racing, les locaux n’ont pas réussi à appliquer leur «classique circuit de jeu» à savoir: défense -> Pokar ou Garos -> ailiers côté opposé ou avant-centre par une passe au sol

Face à un bloc aussi compact et agressif, les joueurs de la Forge du Sud n’ont pas mis l’intensité nécessaire pour créer des décalages et prendre de l’avance sur les déplacements de leurs adversaires. Bien plus rapides, les offensifs dudelangeois ont tout de même réussi à faire la différence par des tentatives personnelles (Turpel, Stolz ou Soumaré). Mais ces quelques tentatives n’arrivaient pas au bout.

Sur un faux rythme, face à une équipe jouant les coups à fond, ce match ressemblait au piège parfait mais la défense du F91 est restée concentrée et donc efficace, notamment grâce au duo Prempeh-Malget qui a tenu un Da Mota très en jambes. Malgré la tentative ratée de Nakache, les hommes de Toppmöller ont usé leur adversaire et ont encore puni leurs hôtes sur une erreur défensive (57e).

Petit à petit, Pokar s’est vu offrir plus d’espace pour lancer ses attaquants. Et c’est sur un moment de flottement qu’il a réussi à lancer astucieusement Ibrahimovic pour le doublé (77e). Finalement, le F91 a fait le match parfait face à une équipe de bas de tableau: il a été patient offensivement et solide défensivement.



Mickaël Garos prend le dessus sur Julien Jahier. Dudelange s'est montré patient pour dominer le Racing 2-0. Photo: Yann Hellers

Les deux derniers matches du F91, vitrines d’un nouveau titre de champion?

Deux journées, deux adversaires différents et dans les deux cas de figure, deux victoires. Au cours des deux dernières semaines, le F91 s’est retrouvé dans deux situations différentes: chez son seul concurrent pour le titre et face à une équipe du bas de tableau. Deux situations différentes face à une équipe proposant du jeu et une autre défendant en bloc.

Pour décrocher un titre, il faut avant tout être régulier: présent face aux «gros» et performant face aux «petits». Les Dudelangeois ont su se dépasser face au Progrès, être à 100% le jour J. Ils ont également été sérieux face à un Racing défensif et agressif jouant sa survie en BGL Ligue. A partir de là, difficile de trouver des failles danc cette équipe qui compte cinq points d’avance sur son dauphin à sept matchs du terme du championnat.



Tarik Nouidra, au marquage sur Dominik Stolz, a livré un match plein. Photo: Yann Hellers

Les tops



Sanel Ibrahimovic (Dudelange): auteur d'un doublé, il a fait ce qu’on lui demande: débloquer la situation.

Tarek Nouidra (Racing): omniprésent défensivement, mais aussi offensivement. Un match plein qui l’a transformé en pièce maîtresse du système défensif de Grettnich.

Kevin Malget (Dudelange): il devait être sérieux, il l’a été. Bon dans les duels, il a tenu les attaquants du Racing avec son compère Prempeh.

Les flops

Julien Humbert (Racing): malgré un très bon match, son erreur d’appréciation coûte cher à son équipe.

Benoit Nyssen (Racing): au même niveau que ses coéquipiers, il a seulement été moins actif offensivement que Da Graça.

Clayton Moreira et Bryan Mélisse (Dudelange): leur équipe bloquée dans l’axe, ils auraient dû être les clefs du jeu. Ils n’ont pas assez apporté offensivement.