En disposant du Fola, dimanche lors de la 26e journée de BGL Ligue, Dudelange a pris une grosse option sur le titre au cours d'une partie où les deux équipes ont joué le jeu jusqu'au bout.

Par Thomas Fullenwarth

Dans quels secteurs Dudelange a-t-il fait la différence?

Le F91 abordait ce dernier match à domicile dans un 4-4-1-1 qui voyait Ibrahimovic endosser le rôle de 9 et demi. Dino Toppmöller jouait la continuité (et la prudence) en laissant Dikaba sur le côté droit de la défense qui, avec son compère Mélisse, pouvaient apporter une vraie solidité défensive face aux assauts des ailiers eschois (Klapp et Gerson) plutôt qu’une participation offensive importante.



En fait, ce match résume la saison des Dudelangeois. Si l’on met de côté le but de Bensi, encaissé dès la 6e minute, les joueurs de la Forge du Sud ont joué sur leurs points forts, de quoi justifier leur position au classement. On a observé une ligne de quatre défenseurs très performante suppléée par Jonathan Joubert en cas d'erreurs. Le milieu du F91 a, quant à lui, empêché la construction du jeu eschois en bloquant les milieux centraux que sont Souto et Muharemovic. Ils ont forcé les Eschois à jouer de longs ballons vers leurs attaquants. Le jeu aérien étant le point fort des défenseurs dudelangeois, ces derniers ont rarement été en difficulté.



Offensivement, ce fut un récital. En difficulté durant le premier quart d’heure, le F91 s'en est remis à Prempeh qui, d’une montée avec le ballon, a créé un décalage permettant de libérer Stolz qui terminait l’action d’une superbe frappe. Encore une fois, Dudelange a pu compter sur l’apport d’un défenseur pour se sortir d'une situation délicate.

Le penalty, justifié puisqu’on entend le contact entre Klapp et Turpel, et les buts de Da Mota et Stolz démontrent la force de percussion et la justesse de frappe des éléments dudelangeois qui ont souvent permis au F91 de débloquer certaines rencontres.

Pour finir, le but de Stelvio Cruz illustre les bienfaits de ce profil de joueur (comme Schnell, Dikaba ou Prempeh ) pour une équipe. Un joueur physique qui donne à ses adversaires directs un sentiment de solitude comme s'ils devaient gravir une montagne. C'est le genre de joueur qu’on évite de croiser, voire même de prendre au marquage sur un corner. Alors oui, Dudelange a gagné grâce à ses qualités. La preuve, tous les buts ont été inscrits par des joueurs différents.

Tom Schnell à la relance. Le F91 n'a pas tremblé face au Fola de Stefano Bensi.

Photo: Fernand Konnen

Qu'a-t-il manqué au Fola pour rivaliser avec son adversaire?

Jeff Strasser proposait lui aussi un 4-4-1-1 avec Bensi évoluant autour de Françoise. Souto et Muharemovic se positionnaient en milieux centraux. Klapp et Gerson avaient la double tâche d’apporter de la percussion offensive mais aussi de se replacer pour contrer les montées de Dikaba et Mélisse. Quand deux formations alignent le même dispositif, on peut très vite remarquer les manquements d'une équipe par rapport à l'autre.



Deux choses à épingler du côté du Fola



Bensi n’a pas coupé la connexion de passe entre les défenseurs et le milieu central dudelangeois (Ibrahimovic l’a fait). Il a laissé une trop grande liberté à Cruz et surtout à Pokar qui a su trouver ses attaquants (inspirés par de bons appels).

Le travail défensif de Klapp et Gerson n’a pas été assez assidu. Même si Melisse et Dikaba ont rarement débordé, ils se sont retrouvés assez seuls à 40 mètres du but d’Hym. Cela a provoqué les sorties des milieux centraux (notamment Souto) et donc des décalages souvent bien exploités par les Dudelangois.

Comme expliqué précédemment, le Fola n’a pas su trouver une solution alternative au fait qu’Ibrahimovic coupait les possibilités de passes vers Souto et Muhamerovic. A la différence du F91, aucun autre joueur n’a su proposer une alternative à ses milieux centraux pour construire du jeu (comme a pu le faire Prempeh). Ainsi, les longs ballons et les renversements de jeu, qui ont fonctionné cette saison face à des équipes inférieures, n’ont pas mis en danger un bloc dudelangeois concentré.

Le Fola a-t-il joué le jeu?

Cette question était sur toutes les lèvres toute la semaine, notamment du côté de Differdange. Après avoir assuré sa troisième place et décroché son ticket pour la finale de la Coupe de Luxembourg dans quinze jours, quel allait être l'état d'esprit des joueurs du Fola? Ils ont rapidement répondu de la meilleure des manières en ouvrant le score par une superbe reprise de la tête de Bensi, la joie lors de la célébration de ce but n’a pu trahir les ambitions des visiteurs.

Le Fola a joué ce match, avec son dispositif traditionnel, son gardien numéro 1, ses joueurs habituels… soit avec les mêmes qualités et défauts entrevus durant toute la saison. L’envie était d'ailleurs très présente et illustrée par le nombre de cartons jaunes récoltés. Les visiteurs n’ont baissé de rythme qu’après le but de Cruz. Un coup de mou classique pour une équipe sans solution et inférieure à son adversaire. En aucun cas, les Eschois n’ont cherché à se préserver de blessures ou de cartons en vue de leur finale de coupe. Rien que pour cela, le Fola mérite notre respect.

Ryan Klapp sous le pressing de Jerry Prempeh. Le Dudelangeois s'est montré impressionnant sur la pelouse du stade Jos Nosbaum.

Photo: Fernand Konnen

Les Tops

Jerry Prempeh (F91): il a apporté le plus qui le démarque de ses coéquipiers de la défense. Efficace, sobre, 98% de duels gagnés, un apport offensif juste.

Rodrigue Dikaba (F91): très bon quelle que soit sa position sur le terrain.



Dave Turpel (F91): il a gagné son match face à la défense centrale du Fola. Chaque passe, chaque accélération a apporté quelque chose, il a provoqué le danger.

Les Flops

Thomas Hym (Fola): même s’il a coulé avec toute son équipe et il n’est en aucun cas l'unique responsable, il encaisse tout de même 5 buts, il aurait peut-être pu arrêter l'un ou l'autre ballon.

Billy Bernard (Fola): en difficulté dans la relance et les duels, le moins performant des défenseurs du Fola. Il a lâché en fin de match par un agacement peu justifié vu sa performance.

Ryan Klapp (Fola): son manque de travail défensif a fait défaut. Il n'a pratiquement jamais réussi à faire la différence offensivement.