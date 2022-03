Curling Luxembourg et le Luxembourg Paralympic Committee ont organisé le week-end dernier les «Wheelchair Curling Days», qui ont rencontré un beau succès.

Sport paralympique

Le curling en fauteuil roulant se développe au Luxembourg

Un peu moins de deux semaines après la clôture des Jeux olympiques d'hiver, place, dès ce vendredi, aux Jeux paralympiques, toujours à Pékin. Ils dureront jusqu'au 13 mars. Les athlètes participeront à 78 épreuves, réparties sur six sports au total, dont le ski alpin, le snowboard ou encore le curling en fauteuil roulant.

Une discipline en plein développement au Luxembourg. Le week-end dernier, Curling Luxembourg et le Luxembourg Paralympic Committee ont organisé les «Wheelchair Curling Days». Plus de 25 participants, avec ou sans handicap, se sont ainsi retrouvés sur la patinoire de Kockelscheuer. Les nouveaux venus ont profité de la grande expérience de l'équipe néerlandaise autour de l'entraîneur national Sippie van Ens ainsi que de l'équipe de Curling Luxembourg et de la co-organisatrice Karen Wauters.

Après l'apprentissage des techniques de base et des règles au cours de l'après-midi du samedi, un tournoi a été organisé le dimanche avec des équipes mixtes composées de joueurs expérimentés et de nouveaux venus, ce qui a permis d'acquérir une première expérience de la compétition.

Les participants on pu apprendre les techniques de la discipline. Photo: Bohumil KOSTOHRYZ

Karen Wauters était ravie du succès des «Wheelchair Curling Days»: «Le week-end a été fantastique et nous sommes très fiers d'avoir pu réunir autant de personnes sur la glace. Nous croyons fermement que le curling est un sport qui rassemble et qui peut contribuer à l'inclusion sociale.»

Mathis Finke, coordinateur sportif du LPC, se disait lui aussi très satisfait du week-end: «Nous pensons qu'il est très important d'élargir l'offre sportive pour les personnes handicapées au Luxembourg et nous considérons que c'est un grand avantage si cela peut se faire en coopération avec des clubs et des associations engagés comme Curling Luxembourg», explique-t-il. «Nous sommes heureux de voir que les efforts pour établir une offre de curling en fauteuil roulant, qui existent depuis longtemps, semblent porter leurs premiers fruits et nous sommes impatients de voir le développement futur de ce sport ensemble avec l'équipe de Curling Luxembourg».

