Le coup de force du Titus Pétange

Didier HIEGEL A la faveur d'un succès à Differdange (3-2), conjugué à une défaite du Progrès au Fola (0-2), le club fusionné a pris les commandes de la BGL Ligue à l'issue de la septième journée de championnat.

L'Union Titus Pétange avançait masquée jusqu'alors. Mais après ses victoires face à Dudelange (2-0), lors de la mise à jour de la deuxième journée mardi, et son succès à Differdange (3-1), ce dimanche, le club entraîné par Carlos Fangueiro ne peut plus se cacher dans la course au titre.

Les Pétangeois ont construit leur succès en seconde période à la faveur de buts inscrits par Diouf (61e), Fatou (71e) et Abreu (78e). Deruffe (67e) avait égalisé, mais le FCD03 rentre quelque peu dans le rang, à portée de fusil du Fola, malgré la réduction du score d'Advuicinovic (90+3).

Dejvid Sinani et le Fola ont dominé le Progrès qui a perdu sa place de leader. Photo: Ben Majerus

La formation de Jeff Strasser a profité de la journée dominicale pour revenir à un point du duo de la Cité du Fer. Le club doyen a fait plier le Progrès (2-0), le désormais ex-leader. Corral a trompé Czekanowicz, préféré à Flauss (78e), et Dejvid Sinani a doublé la mise (81e) pour rejoindre son cadet, Danel, au classement des buteurs avec quatre unités.

La Jeunesse redresse la barre

Les Bianconeri restaient sur un match nul à Rodange (1-1) et un lourd revers face à son voisin du Fola (0-3). Les hommes de Nicolas Huysman ont, semble-t-il, digéré le camouflet en s'imposant sur la pelouse de Mondorf (3-2).

Boakye a été l'homme de ce match. Le milieu de terrain, venu de Kitzbuhel, a signé l'ouverture du score (43e), il a offert le 2-2 aux locaux (83e) puis donné la victoire à ses couleurs (87e).

Rosport, victime expiatoire

Fringants en Ligue Europa, fantomatiques en championnat, les Dudelangeois ont cessé de jouer à docteur Jekyll et mister Hyde ce dimanche. Et c'est Rosport qui a fait les frais du sérieux retrouvé des joueurs de la Forge du Sud qui se sont imposés 7-0.

Sinani a dignement fêté son titre de meilleur footballeur de l'année en s'offrant un doublé (16e et 23e). Stolz, lui aussi dans le Top 5 des joueurs récompensés vendredi, en a fait de même (2e, 45e).

Avec un avantage de cinq buts à la pause, le F91 a déroulé avant de rencontrer Qarabag, jeudi (21h). En fin de match, Pokar a corsé l'addition, et Muratovic n'a pas manqué de s'offrir aussi un doublé dans le temps additionnel.

Avec ce pléthorique mais seulement deuxième succès en championnat, Dudelange remonte à la septième place devant le Racing, tenu en échec à Rodange (1-1). C'est Da Mota, suite à un coup franc de plus de 30 mètres, qui est venu apporter un point à sa formation à l'entrée du dernier quart d'heure. Le FCR91 conserve la lanterne rouge avec deux points au compteur.

Hostert confirme

Après son succès face à Muhlenbach, le deuxième promu, Strassen a conquis son troisième succès de la saison. L'UNA a fait la différence en fin de première période grâce à Szimayer (39e) et Delgado (43e).

L'US Hostert de René Peters a confirmé son dernier succès face au F91 (1-0) en allant prendre les trois points sur la pelouse d'Etzella (1-0). C'est Dervisevic, suite à un corner, qui a offert un bon bol d'air aux Vert et Blanc.

L'envie de Tom Laterza n'a pas suffi pour contrer les ambitions du Fola. Photo: Ben Majerus

Les résultats

Etzella - Hostert 0-1

Mondorf - Jeunesse 2-3

Rodange - Racing 1-1

Strassen - Muhlenbach 2-0

Rosport - Dudelange 0-7

Differdange - Titus Pétange 1-3

Fola - Progrès 2-0

La 8e journée de BGL Ligue

Samedi 5 octobre à 19h:

Jeunesse - Differdange

Dimanche 6 octobre à 16h:

Dudelange - Rodange

Racing - Fola

Hostert - Rosport

Titus Pétange - Strassen

Progrès - Mondorf

Muhlenbach - Etzella