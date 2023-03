Le Comité olympique sportif et luxembourgeois livre ses propositions dans le domaine du sport pour les élections législatives.

Sport 3 min.

Elections législatives

Le COSL réclame un cadre légal pour soutenir le sport dans le milieu du travail

Thomas BERTHOL Le Comité olympique sportif et luxembourgeois livre ses propositions dans le domaine du sport pour les élections législatives.

Après l'Union des consommateurs et le Mouvement écologique (Meco), c'est au tour du Comité olympique sportif et luxembourgeois (COSL) de faire part de ses attentes envers les partis politiques et le futur gouvernement en vue des prochaines élections législatives. Le COSL met bien entendu l'accent sur le volet sportif, son domaine de prédilection. Mais le comité pointe du doigt plusieurs aspects: le milieu scolaire, le travail, la santé ou encore l'utilisation de l'espace public.

Marcher onze minutes par jour réduit le risque de décès prématuré Un constat tiré d'une étude réalisée par des chercheurs de l'université britannique de Cambridge, dans le British Journal of Sports Medicine.

Catalogue de seize mesures

Dans un document de douze pages, le COSL livre ainsi sa vision nommée «le Luxembourg vit le sport» avec un catalogue de seize mesures. Le Comité constate notamment que «des activités physiques et sportives en lien avec le milieu du travail ont un potentiel de santé et de bien-être peu exploité au Luxembourg».

Le COSL met ainsi en avant que «la mise en place de concepts soutenant des activités physiques aurait une plus-value pour les employés et les employeurs». Cela permettrait notamment de «contrebalancer les effets négatifs des emplois sédentaires».

Les 3/4 des résidents passent trop de temps assis Depuis la pandémie sanitaire et la mise en place du télétravail, les comportements sédentaires des adultes augmentent au Luxembourg. Avec pour conséquences, alertent les chercheurs du LIH, des risques pour leur santé.

Des adaptations au cadre légal sont ainsi jugées «nécessaires» pour encourager l'activité physique dans le milieu du travail. Selon le COSL, cela devrait passer par une flexibilisation des horaires de travail, mais aussi par des «incitations (fiscales et financières) pour élargir l'offre d'activités physiques et sportives, de préférence via la coopération avec d'autres acteurs tels que clubs sportifs, communes et prestataires externes»

Concernant le milieu du travail, le COSL demande également de modifier les dispositions du code du travail ou de mettre en place une convention collective pour les professionnels du secteur sportif. Le Comité explique qu'une telle mise en place est nécessaire, car la plupart des activités sportives se déroulent le weekend.

Des maisons «Sport-Santé»

En matière de santé, le Comité olympique plaide pour « un programme préventif et thérapeutique ''Sport-Santé''» en créant des établissements spécialisés (maisons ''Sport-Santé'' ). Ces derniers «permettront à ces personnes d'être prises en charge et accompagnées conjointement par des professionnels de la santé et du sport afin de suivre un programme sport-santé personnalisé qui répond à leurs besoins et leur permet de s’inscrire dans une pratique d’activité physique et sportive durable».

Parmi ses mesures, le COSL souhaiterait également que les activités physiques soient renforcées à l'école avec des encadrants qualifiés.

Les objectifs luxembourgeois pour les Jeux olympiques de Paris Ralf Lentz, secrétaire général du Comité olympique et sportif luxembourgeois fait le point sur les ambitions du COSL pour les JO 2024, à 500 jours du coup d'envoi des Jeux olympiques.

Plus de financements

Face à la diminution du bénévolat, l'organisme sportif réclame également davantage de moyens financiers pour soutenir les structures fédérales dans leur développement. Ce soutien financier supplémentaire est aussi demandé par le COSL pour qu'il puisse «assurer ses missions». Parmi celle-ci figure l'organisation de la participation aux Jeux olympiques.

«Le COSL se voit confronté à une augmentation en continu de ses frais de fonctionnement, dont notamment ceux liés aux déplacements aux événements multisports, risquant de mettre dans un futur proche le COSL dans l’impossibilité d'assurer le financement de la participation des délégations du Team Lëtzebuerg aux événements phares du mouvement olympique», souligne le Comité olympique.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.