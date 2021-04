A moins de 100 jours des Jeux olympiques à Tokyo, les chantiers sont encore nombreux pour la sélection luxembourgeoise. Heinz Thews, directeur technique au Comioté olympique, se penche sur les défis à relever.

Le COSL garde l'espoir d'une vaccination des athlètes

A moins de 100 jours des Jeux olympiques à Tokyo, les chantiers sont encore nombreux pour la sélection luxembourgeoise. Heinz Thews, directeur technique au Comioté olympique, se penche sur les défis à relever.

(ASdN avec Kevin Zender) - Plus que trois mois avant le début des Jeux olympiques de Tokyo. Reporté d'un an, l'événement se tiendra «comme prévu», croie les doigts John Coates, chef de la commission de coordination du Comité international olympique. Mais avant la cérémonie d'ouverture du 23 juillet, de nombreuses questions restent à éclaircir. Et quelques obstacles à franchir, notamment pour le Comité olympique et sportif luxembourgeois (COSL).

Au Grand-Duché, les préparatifs ont commencé et les sportifs sont nombreux sur la ligne de départ pour tenter de décrocher une place aux jeux d'été. A ce jour, la pongiste Ni Xia Lian, la cycliste Christine Majerus, le lanceur de poids Bob Bertemes, le nageur Raphaël Stacchiotti, le cavalier de dressage Nicolas Wagner représenteront les couleurs du Luxembourg dans la capitale japonaise.

Le sort du triathlète Stefan Zachaeus n'est lui, pas encore fixé. «Il [lui] manque encore un bon résultat pour qu'il puisse lui aussi sauter dans le train olympique», commente ainsi Heinz Thews, directeur technique du COSL.

Mais pour l'homme de 67 ans, ces jeux s'annoncent très particulier. «Il est difficile de faire des prédictions», explique-t-il. Difficile en effet de savoir combien d'athlètes étrangers ont mis fin à leur carrière en raison de la pandémie, mais aussi de savoir «qui s'est amélioré ou ne peut pas faire face aux conditions actuelles».

Les équipes doivent également faire face à de nouveaux défis. Si auparavant, les athlètes n'étaient autorisés à entrer dans le village olympique que cinq jours avant leur compétition, la donne a changé. «Maintenant, le plan est de pouvoir demander une exemption pour les athlètes qui viennent d'un fuseau horaire où il y a une différence de plus de six heures avec Tokyo». Les sportifs pourraient alors arriver deux jours plus tôt. Un changement «très positif» pour Heinz Thews qui voit cela comme un temps supplémentaire pour s'acclimater.

Pour ce qui est des départs, les choses se compliquent en revanche. «L'accréditation des athlètes n'est plus valable 48 heures après leur retrait». Le COSL devra faire donc preuve de souplesse et réactivité pour reprogrammer les vols de certains athlètes.

Une préférence pour le Johnson & Johnson

Quant à l'épineux sujet de la vaccination, les sportifs luxembourgeois ne pourront bénéficier d'une injection prioritaire. Dans certains pays pourtant, les athlètes des JO s'apprêtent à recevoir l'antidote au virus, comme en Pologne, en Nouvelle-Zélande ou aux Pays-Bas. Le COSL ne désespère néanmoins pas que les autorités changent d'avis.

«Nous espérons que les athlètes seront vaccinés fin avril, début mai», affirme ainsi Heinz Thews. Pour le chef de la commission de coordination, les athlètes d'élite appartiennent «à un groupe professionnel particulièrement vulnérable», commente-t-il, faisant référence aux nombreux voyages à l'étranger et aux compétitions.



Quant au vaccin en lui-même, le COSL a déjà tranché. Pour le comité, il serait ainsi «logique» que les sportifs se fassent injecter du vaccin de Johnson&Johnson, ne nécessitant - contrairement aux autres - qu'une seule dose. Ces dernières semaines, Heinz Thews a introduit plusieurs demandes en ce sens auprès de différentes instances. Mais pour l'heure, aucune réponse n'a été reçue, confie-t-il.

