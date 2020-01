Le COSL dévoile les 51 sportifs du cadre Élite

Ce jeudi, le Comité national olympique a publié les noms des membres de son cadre le plus prestigieux. La levée 2020 accueille six nouveaux arrivants pour trois athlètes et une équipe sortants.

Ce jeudi, le Comité national olympique a publié les noms des membres de son cadre le plus prestigieux. La levée 2020 accueille six nouveaux arrivants pour trois athlètes et une équipe sortants.

(JFC, avec jg) - Chaque année à pareille époque, c'est le même suspense. Quels seront les athlètes intégrés au cadre Élite du COSL et quels sont ceux qui n'en feront plus partie? Cette année, les nouveaux venus sont au nombre de six: Victor Bettendorf (équitation), Max Mannes (natation), Noémie Pleimling (athlétisme), Ben Sathre (athlétisme), Gilles Seywert (tir à l'arc) et Mariya Shkolna (tir à l'arc). En sens inverse, Marcel Ewen (équitation), Ben Gastauer (cyclisme) et Marc Miny (tir), ainsi que l'équipe nationale masculine de tennis ne font plus partie de l'élite. Au total, le cadre Élites réunit 51 athlètes et trois équipes.

Découvrez dans notre galerie photos tous les membres du cadre Élite (sans les athlètes de sports d'hiver):

47 Bob Bertemes (athlétisme - lancer du poids) Photo: Christian Kemp

Galerie d'images Faites défiler la page vers le bas pour voir plus d'images. Bob Bertemes (athlétisme - lancer du poids) Photo: Christian Kemp Pit Brandenburger (natation) Photo: Fernand Konnen Charlotte Bettendorf (équitation) Photo: Chris Karaba Victor Bettendorf (équitation - saut d'obstacles) Photo: Paul Krier Sarah de Nutte (tennis de table) Photo: Chris Karaba Jempy Drucker (cyclisme) Photo: Serge Waldbillig Lis Fautsch et Flavio Giannotte (à g.) (escrime) Photo: Serge Daleiden Kevin Geniets (cyclisme) Photo: Serge Waldbillig Eric Glod (tennis de table) Photo: Stéphane Guillaume Oliver Gorges (triathlon) Photo: Hans Krämer Charel Grethen (athlétisme) Photo: Ben Majerus Bob Haller (triathlon) Photo: Ben Majerus Jeff Henckels (tir à l'arc) Photo: Ben Majerus Julien Henx (natation) Photo: Stéphane Guillaume Vera Hoffmann (athlétisme) Photo: Christian Kemp Bob Jungels (cyclisme) Photo: Serge Waldbillig Alex Kirsch (au centre) (cyclisme) Photo: Stefano Sirotti Pit Klein (tir à l'arc) Photo: Ben Majerus Danielle Konsbruck (tennis de table) Photo: kuva Christine Majerus (cyclisme) Photo: Vincent Lescaut Charline Mathias (athlétisme) Photo: Chris Karaba Max Mannes (natation) Photo: Christian Kemp Robert Mann (badminton) Photo: Yann Hellers Julie Meynen (natation) Photo: Ben Majerus Mandy Minella (tennis) Photo: Fernand Konnen Luka Mladenovic (tennis de table) Photo: kuva Ni Xia Lian (tennis de table) Photo: Chris Karaba Sören Nissen (mountainbike) Photo: Serge Waldbillig Claudio Nunes dos Santos (judo) Photo: Christian Kemp Monique Olivier (natation) Photo: Yann Hellers Gregor Payet (triathlon) Photo: Christian Kemp Noémie Pleimling (athlétisme) Photo: Fernand Konnen Ben Sathre (à dr.) (athlétisme) Photo privée Dylan Pereira (sport automobile) Photo: Jean-Marie Resch Fabienne Schaus (cyclisme) Photo: Christian Kemp Sascha Schulz (équitation - dressage) Photo: Fons Schneider Gilles Seywer (tir à l'arc) Photo: Yann Hellers Mariya Shkolna (tir à l'arc) Photo: Stéphane Guillaume Fie Christine Skarsoe (équitation - dressage) Photo: Paul Krier Lyndon Sosa (tir aux clays) Photo: Chris Karaba Raphaël Stacchiotti (natation) Photo: Yann Hellers Nicolas Wagner (équitation - dressage) Photo: Paul Krier Jenny Warling (karaté) Photo: Chris Karaba Stefan Zachäus (triathlon) Photo: Serge Waldbillig Claudine Schaul (à g.) et Eléonora Molinaro (à dr.) (tennis) Photo: Fernand Konnen L'équipe nationale féminine de tennis de table avec Ni Xia Lian, Sarah de Nutte et Tessy Gonderinger (de g. à dr.) Photo: Christian Kemp L'équipe nationale masculine de tennis de table Phto: Fernand Konnen

En outre, trois athlètes font le saut du cadre Promotion (43 sportifs) vers l'Élite. Il s'agit du cycliste Kevin Geniets, du triathlète Oliver Gorges et du judoka Claudio Nunes dos Santos.



Enfin, l'évaluation des sportifs d'hiver ne sera effectuée qu'en avril, au terme de la saison des sports d'hiver. Les athlètes concernés sont Jeff Bauer (skeleton), Augustin Géré (short track), Caroline Murphy (short track), Peter Murphy (short track), Mathieu Osch (ski alpin) et Kari Peters (ski de fond).