A un peu plus de dix jours (25 juin) de la clôture des transferts internes, nous posons le pied sur le ballon pour vous proposer une première synthèse des mouvements en BGL Ligue. Des transferts «dans l'air» seront officialisés dans les prochains jours.

Sport 3 min.

Le contour de la BGL Ligue 2018-2019 prend forme

Christophe NADIN A un peu plus de dix jours (25 juin) de la clôture des transferts internes, nous posons le pied sur le ballon pour vous proposer une première synthèse des mouvements en BGL Ligue. Des transferts «dans l'air» seront officialisés dans les prochains jours.

A un peu plus de dix jours (25 juin) de la clôture des transferts internes, nous posons le pied sur le ballon pour vous proposer une première synthèse des mouvements en BGL Ligue. Des transferts «dans l'air» seront encore officialisés dans les prochains jours.

On pense notamment aux joueurs dudelangeois qui ne reviendront pas ou qui ne resteront pas au F91. Omar Natami et Toni Luisi vont prendre la direction de la Frontière. Ils devraient croiser ces prochaines semaines Hakim Menaï (Rodange).

Ricardo Couto, Edvin Muratovic et Bertino Cabral ne s'éterniseront pas non plus au stade Nosbaum. Le premier est entre le RM Hamm Benfica et Differdange. Le club de la Cité du Fer pourrait faire d'une pierre deux coups en le recrutant avec Muratovic alors que Nicolas Perez est attendu dans la Forge du Sud.

Etat des lieux non-exhaustif en BGL Ligue étant entendu que certains clubs ne communiquent pas.



DUDELANGE

In: Edis Agovic (Strassen), Clément Couturier (Les Herbiers/FRA), Marc-André Kruska (Werder Brême II/ALL), Glenn Protin (Virton/BEL), Delvin Skenderovic (Titus Pétange), Jordan Yéyé (Differdange).

Out: Rodrigue Dikaba (Fola), Antonio Luisi, Edvin Muratovic, Bertino Cabral, Ricardo Couto, Omar Er Rafik.

PROGRES

In: Yannick Bastos (Differdange) Tim Hall (Lierse SK/BEL), Farid Ikene (Differdange), Marvin Martins (Jeunesse), Igor Teles (Racing).

Out: Valerio Barbaro (Strassen), Ricky Borges (Käerjéng), Alessandro Fiorani (Jeunesse), Alexis Lafon (Strassen), Muamer Mahmutovic (Sandweiler), Théo Sully (Strassen), Maximilian Watzka.

FOLA

In: Rodrigue Dikaba (Dudelange), Achraf Drif (Hostert), Guillaume Mura (Hostert), Dejvid Sinani (Mondorf).

Out: Michel Bechtold (Rosport), Alexander Cvetkovic, Jakob Dallevedove, Bruno Frere, Stefan Lopes (Mondorf), Christophe Martin-Suarez, Emir Ramcilovic.



JEUNESSE

In: Luca Duriatti (Swift), Alessandro Fiorani (Progrès).

Out: Grégory Adler (Strassen), Raphael De Sousa (RM Hamm Benfica), Marvin Martins (Progrès), Romain Ney, Giancarlo Pinna.

DIFFERDANGE

In: Maxime Deruffe (Epernay/FRA), Ilhan Skenderovic (Union Titus Pétange), Jordan Swistek (Swift).

Out: Gianluca Bei (Hostert), Yannick Bastos (Progrès), David Fleurival, Farid Ikene (Progrès), Nicolas Perez, Jordan Yéyé (Dudelange), Florent Malouda (arrêt).

US MONDORF

In: João Coimbra (Trofense/POR), Enzo Francioso (Foggia/ITA), Stefan Lopes (Fola), Cédric Zimmer (Grevenmacher), Fabrice Yao (Mondorf).

Out: Dusan Crnomut, Samir Ketlas, Omar Natami, Arnaud Schaab, Dejvid Sinani (Fola).

RACING

In: Thomas Birk (Röchling Völklingen/ALL), Joscelino Dos Santos (Strassen), Sebastian Szimayer (Hessen Kassel/ALL).

Out: Gautier Bernardelli (Strassen), Julien Jahier (arrêt), Igor Teles (Progrès).

Joscelino Dos Santos quitte Strassen pour le Racing. Photo: Ben Majerus

HOSTERT

In: Corentin Baudry (Blois/FRA), Noa Block (Wormeldange), Gianluca Bei (Differdange), Taimo Vaz Djassi (Strassen), Rasheed Eichhorn (FSV Salmrhor/ALL), Pascal Hurt (SG Perl/Besch), Khalid Lahyani (Titus Pétange), Chinedu Okeke (Mertert-Wasserbillig), Valentin Roulez (Canach), Alexandre Sacras (Swift), Fabio Sebastiani (US Esch)

Out: Thomas Battaglia (Weiler), Ridwane Bouchitbi (Etzella), Nicolas Desgranges (Kehlen), Jean-François Kornetzky (Canach), Achraf Drif (Fola), Dany Ferraz (Kehlen), Demir Koljenovic (Junglinster), Guillaume Mura (Fola), Vincent Sauber (Berbourg).

TITUS PETANGE

In: Joël Da Mata (RM Hamm Benfica), Tun Held (Swift), Michel Kettenmeyer (Lorentzweiler), Patrik Teixeira (RM Hamm Benfica).

Out: Simon Banza (Lens/FRA), Adnan Basic, Jeffrey Da Graça (Rodange), Sofian Kheyari, Khalid Lahyani (Hostert), Victor Lambert (Schifflange), Delvin Skenderovic (Dudelange), Ilhan Skenderovic (Differdange), Antonio Viana.

RM HAMM BENFICA

In: Asim Alomerovic (Lorentzweiler), Alessandro Alunni (Käerjéng), Claudio Borges (Steinfort), Pedro Costa (Grevenmacher), Raphael De Sousa (Jeunesse), Fabien Heinz (Mondercange), Tiago Ribeiro (FC Freienbach/SUI), Gonçalo Pessoa (Sernache/POR).

Out: Ante Bukvic, Joël Da Mata (Titus Pétange), Danielson (Sandweiler), Dylan Deligny, Elvis Lima (Sandweiler), Carlos Moreira (Schifflange), Patrick Teixeira (Titus Pétange).



STRASSEN

In: Grégory Adler (Jeunesse), Alen Agovic (Kayl-Tétange),Valerio Barbaro (Progrès), Gautier Bernardelli (Racing), Alexis Lafon (Progrès), Bob Simon (Mamer), Théo Sully (Progrès), Yuki Tsuchihashi (Mertert-Wasserbillig), Quentin Zilly (FC Metz/FRA).

Out: Edis Agovic (Dudelange), Joscelino Dos Santos (Racing), Eric Hoffmann (Hostert), Taimo Vaz Djassi (Hostert), Julien Lacour (Rodange), Gustav Schulz (Berbourg).

ROSPORT

In: Michel Bechtold (Fola), Alexander Biedermann (Eintracht Trèves), Fabian Fisch (Rot-Weiss Oberhausen/ALL).

Out: Christian Adams (arrêt), Ricardo Almeida (Berdorf-Consdorf), Dylan Vogel (Mertert-Wasserbillig).

ETZELLA

In: Ridwane Bouchibti (Hostert), Adam Bouzid (Eintracht Trèves/ALL), Jakub Jarecki (Salmrhor/ALL), Genc Musliu (Grevenmacher), Dany Sucio (Lorentzweiler).

Out: Pit Bassing (Erpeldange), Cristiano Gonçalves (Bissen), Xavier Novic (SV Mettlach/ALL), Almir Smigalovic, Jan Umlfauf.

RUMELANGE

In: -

Out: Joël Kitenge (Itzig)