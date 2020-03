Pour la première fois, le Comité international olympique (CIO) évoque la possibilité d'un report des prochains Jeux d'été. Les Luxembourgeois déjà qualifiés pour Tokyo ne sont pas tous d'accord avec cette solution.

Sport 5 min.

Le choix du cœur contre celui de la raison

Pour la première fois, le Comité international olympique (CIO) évoque la possibilité d'un report des prochains Jeux d'été. Les Luxembourgeois déjà qualifiés pour Tokyo ne sont pas tous d'accord avec cette solution.

(JFC avec JM) – L'un des derniers grands bastions sportifs résiste toujours à la pandémie du coronavirus, mais il vacille de plus en plus. Alors que l'Euro 2020 de football, le Giro et nombre d'autres événements sportifs ont été, soit annulés, soit reportés à une date ultérieure, les Jeux olympiques d'été restent envers et contre tout programmés du 24 juillet au 9 août à Tokyo. Mais jusqu'à quand?

Le CIO s'est donné dimanche soir «un délai de quatre semaines» avant de décider ou pas d'un report à l'automne 2020, voire à l'été 2021 - il n'est toutefois nullement question d'annulation -, tandis que le Comité olympique canadien clame ce lundi matin qu'il «n'enverra pas d'athlète aux Jeux cet été». Qu'en pensent les cinq sportifs luxembourgeois déjà officiellement qualifiés pour Tokyo: Bob Bertemes (athlétisme, lancer du poids), Raphaël Stacchiotti (natation), Ni Xia Lian (tennis de table), Christine Majerus (cyclisme) et Nicolas Wagner (équitation)?

Raphaël Stacchiotti se veut avant tout prudent, mais il garde l'espoir que les Jeux pourront bien se dérouler cet été à Tokyo Photo: Christian Kemp

Tous ne sont pas sur la même longueur d'ondes et ne partagent pas la même opinion à ce sujet. Ainsi, Raphaël Stacchiotti, censé participer en l'espèce à sa quatrième olympiade, emboîte le pas du CIO et joue la prudence d'abord. Pour le nageur âgé de 28 ans, l'enjeu est tellement important que «nous devons encore attendre encore semaines, et voir comment la situation évolue». Stacchiotti estime qu'«à l'heure actuelle, il y a des priorités autres que le sport», et que «nous devons à tout prix enrayer la pandémie en observant strictement les règles de confinement».

Cependant, le spécialiste du quatre nages garde l'espoir que les Jeux pourront quand même avoir lieu cet été comme prévu. «Mais si d'aventure, ils devaient être reportés, je préférerais que cela soit à l'automne de cette année. Car 2020 est une année olympique, et symboliquement, il convient de s'y tenir.» Il est vrai que pour Stacchiotti, ces Jeux de Tokyo font office d'ultime baroud d'honneur au terme d'une carrière bien remplie. «Le Dauphin» d'Ettelbruck a donc fait de cette compétition un objectif clairement ciblé. C'est sans doute la raison pour laquelle d'autres sportifs luxembourgeois, eux aussi déjà qualifiés pour Tokyo, ne partagent pas son opinion.

Il fait bien trop froid en hiver au Japon

Bob Bertemes comprend la situation de son collègue nageur. «Pour Raphaël, j'aimerais que les Jeux puissent avoir lieu», avoue l'athlète âgé de 26 ans, qui ajoute que les discussions entourant la tenue ou non des Jeux ne doivent pas se circonscrire au seul coronavirus. «Personnellement, je les annulerais pour des raisons d'équité», affirme celui qui a été élu Sportif de l'année 2019. Et de justifier son point de vue: «De très nombreux athlètes ont passé l'hiver à se préparer en vue de cet été. Mais à présent, toutes les compétitions printanières sont supprimées. C'est pourquoi il n'existe plus aucune équité concernant les qualifications.» En cas de report, le lanceur de poids ne voit que l'année prochaine comme option plausible. Et de conclure: «le sport est absolument secondaire pour le moment.»

Du haut de ses 57 ans, Ni Xia Lian partage l'opinion de Bertemes. «Un report de quelques mois seulement n'est pas envisageable, car il fait bien trop froid au Japon en hiver», martèle celle qui sera est la participante la plus âgée de l'Histoire à un tournoi olympique de tennis de table. La pongiste d'origine chinoise s'attend donc à ce que les jeux soient reportés à 2021. «Nous ne pouvons pas pratiquer notre sport contraints et forcés», explique madame Ni. «Nous le faisons parce que nous aimons cela. Et il n'en va pas différemment lorsqu'il s'agit des Jeux olympiques».

Ni Xia Lian: «Nous ne pouvons pas pratiquer notre sport contraints et forcés» Photo: Fabrizio Munisso

Selon la pongiste, il n'est «pas possible d'organiser des Jeux libres et pacifiques dans un tel contexte de pandémie mondiale.» Et Ni Xia Lian voit même au-delà du sport stricto sensu quand elle affirme en outre qu' «il faut laisser le temps à l'économie japonaise de s'en remettre.»

Appelé à représenter pour la première fois le Luxembourg en équitation aux Jeux olympiques, le dresseur Nicolas Wagner pense non seulement à lui-même, mais également à... sa monture. Le défi s'en trouve donc d'autant plus grand, car «Quater Back Junior (10 ans, ndlr) doit d'abord s'habituer à l'atmosphère d'un grand stade avant d'être jeté dans le grand bain», explique-t-il.

Pour le cavalier Nicolas Wagner, le problème est double: pour lui-même, et pour son cheval Photo: LL-Sport

C'est pourquoi le cavalier âgé de 28 ans aurait souhaité dans l'idéal prendre part à plusieurs tournois majeurs ce printemps, histoire d'accoutumer son cheval. Mais, s'il regrette la situation actuelle, Wagner est conscient que les Jeux olympiques ne peuvent pas se tenir à n'importe quel prix. «Il est évident qu'en tant qu'athlète, je serais très heureux s'ils pouvaient avoir lieu, et surtout très fier d'y participer. Mais si la chose s'avère vraiment impossible, alors il n'y a pas lieu d'hésiter une seconde: les JO doivent être reportés.»



Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.