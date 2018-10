Le Racing a subi sa première défaite en championnat des œuvres du FCD03 à l'occasion de la 4e journée de la phase classique du championnat de Ligue 1 alors que Dudelange et Pétange se sont quittés sur un partage des points.

Le choc pour Differdange, premier succès pour Esch et Bettendorf

La bonne opération pour le Samba 7

Par Stéphane Guillaume

Le match vitrine du week-end opposait le Racing Futsal Luxembourg au FC Differdange 03. Le champion en titre a connu sa première défaite en championnat, il s’était aussi incliné en finale de coupe 2017 face à Clervaux, depuis la création du club (4-7).



Le FCD03 a d’abord pris les choses en main avec l’ouverture du score (0-1). Puis les joueurs du Racing ont renversé la situation avec quatre buts consécutifs (4-1). «On a tout de même bien débuté les cinq premières minutes, on aurait même pu mener de deux buts car on a eu beaucoup d’occasions. Après, le Racing a clairement pris la main», commente Filipe Costa.



Le responsable de la section futsal reconnaît que le discours du coach a fait du bien à la pause: «Personne ne suivait les consignes en première mi-temps. Il avait demandé de conserver le ballon et surtout d’avoir le monopole sur la circulation du ballon. Aucune phase travaillée à l’entraînement n’a été appliquée correctement. Il y avait une certaine pression car c’était le classico du Luxembourg. A la pause, le discours était clair: se calmer et viser la victoire ou alors une défaite. La tactique a fini par payer et nous avons infligé au Racing sa première défaite en championnat».



Danielle Buscemi et l'US Esch ont fêté un premier succès face à l'Amicale Clervaux d'Igor Lima. Photo: Stéphane Guillaume

Autres prétendants au play-offs titre, le Futsal US Esch et l’Amicale Clervaux Futsal. C’est Esch qui a signé méritoirement sa première victoire de la saison (11-5).



La réaction du président André Silva (US Esch)

La bonne opération du week-end est à mettre à l'actif du Samba 7 Futsal Niederkorn face au FC Nordstad (5-0). Avec ce score sans appel, le Samba 7 s’empare de la quatrième place du général avant d’entamer une série de matchs cruciaux. «Après notre nette victoire, nous nous replaçons dans le top 4. Cette victoire était impérative pour nous car nous avons déjà galvaudé quelques points depuis le début de la saison. D’autant plus que lors des dernières rencontres du premier tour, nous allons affronter quatre équipes candidates aux quatre premières places sans oublier que nous devrons nous déplacer à Bettendorf», affirme Georges Ramos, le secrétaire de Niederkorn.



Bettendorf débloque son compteur



Sparta Dudelange - Titus Pétange Futsal était aussi un match important dans l'optique du top 4. Les deux équipes se sont quittées sur un partage (3-3) qui n’arrange pour ainsi dire personne. A l'instar de l'US Esch, le FC Bettendorf a également débloqué son compteur points avec cette première victoire face aux Red Boys Aspelt (12-10). Le travail du duo Filipe Pinto-Pedro Marques commence à porter ses fruits.



Ivan Brito tente de stopper Tristan Brochard. Le duel entre l'Union Titus Pétange et le Sparta Dudelange s'est soldé sur un partage. Photo: Stéphane Guillaume

Les résultats de la 4e journée de Ligue 1

AS Sparta Dudelange - Union Titus Pétange Futsal 3-3



Samba 7 Futsal Niederkorn - FC Nordstad 5-0



Racing Futsal Luxembourg - FC Differdange 03 4-7



Futsal US Esch - Amicale Clervaux Futsal 11-5



FC Bettendorf - Red Boys Aspelt 12-10



Le classement

1. FC Differdange 03 12 points



2. Racing Futsal Luxembourg 9



3. Amicale Clervaux Futsal 9



4. Samba 7 Futsal Niederkorn 7



5. Union Titus Pétange Futsal 7



6. AS Sparta Dudelange 4



7. Red Boys Aspelt 4



8. Futsal US Esch 3



9. FC Bettendorf 3



10. FC Nordstad 0



Les résultats de la 4e journée de Ligue 2



Futsal Wilwerwiltz - Futsal All Stars Colmar-Berg 3-0 (forfait)

Futsal US Esch II - CS Fola Esch 7-9



Futsal Miseler Léiwen Wintrange - RAF Differdange 6-28



58 Latdevils Garnich - FC Wiltz 71 0-3 (forfait)



Exempt: ALSS Luxembourg



Le classement

1. Futsal Wilwerwiltz 12 points



2. RAF Differdange 9



3. FC Wiltz 71 6



4. ALSS Luxembourg 6

5. Futsal US Esch II 6



6. CS Fola Esch 6

7. Futsal All Stars Colmar-Berg 3



8. Futsal Miseler Léiwen Wintrange 0



9. 58 Latdevils Garnich 0