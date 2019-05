Ultime coup de projecteur sur la finale de la Coupe de Luxembourg avec l'analyse de Thomas Fullenwarth. «Dino Toppmöller a changé de système de jeu en passant d'un 4-3-3 à un 4-4-2, cela a forcé Etzella à défendre plus.»

Sport 1

«Le changement tactique de Dudelange a fait la différence»

Ultime coup de projecteur sur la finale de la Coupe de Luxembourg avec l'analyse de Thomas Fullenwarth. «Dino Toppmöller a changé de système de jeu en passant d'un 4-3-3 à un 4-4-2, cela a forcé Etzella à défendre plus.»

Battu 0-5 par Dudelange, Etzella avait pourtant livré une bonne entrée en matière. «Ettelbruck s'est montré ambitieux dans sa façon de jouer et en misant sur ses qualités mais le changement opéré par Dino Toppmöller après 30 minutes de jeu a changé le cours du match.» Et notre consultant de poursuivre: «En misant sur la profondeur, les Dudelangeois ont profité de la lenteur de la charnière centrale d'Etzella».

Les tops

Dino Töppmoller (Dudelange): son changement de système à la demi-heure de jeu a changé les choses. Il a permis de forcer le bloc adverse à sortir et donc créer de la profondeur. C'est une des clefs du match.

Tom Schnell (Dudelange): face à un adversaire ambitieux dans son pressing et dans ses attaques placées, il a été le plus constant défensivement. Il a gagné ses duels et s'est montré plutôt performant dans la relance.

Diogo Pimentel (Etzella): un volume de jeu au-dessus de la moyenne car toujours en mouvement après ses passes. Il essaye toujours d’apporter un plus dans ses choix. Intelligent dans ses déplacements défensifs, il a maintenu son niveau lorsqu’il est passé défenseur droit.



La vitesse de Dave Turpel a posé pas mal de soucis à la défense ettelbruckoise durant la seconde période. Photo: Fernand Konnen

Les flops

La ligne d’attaque d’Etzella: rien à redire au niveau de l’engagement qui a été total. Les Nordistes se sont créé des situations de but mais ont péché dans le dernier geste.

Stelvio Cruz (Dudelange): un match au petit trot qui ne lui a pas permis de rayonner comme à son habitude. Cela ne l’a pas empêché de signer une performance sans plus-value.

L'arbitrage de Mr Rodrigues: une première mi-temps à acheter le respect à coups de cartons jaunes. En seconde période, il s'est rendu le match facile en mettant un carton rouge à Keita alors que le match était déjà plié. Un peu de psychologie n'aurait pas fait de mal et aurait permis au corps arbitral de se mettre au niveau du match qui était tout de même une finale nationale.