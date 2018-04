Etzella s'est offert une neuvième victoire consécutive à l'occasion de la 21e journée de Promotion d'Honneur. Le leader rumelangeois a souffert pour écarter Sandweiler (2-1). Käerjéng lâche encore du lest. Norden et Mamer se rebiffent.

Le champagne est au frais pour Rumelange et Etzella

Par Vincent Lommel

La vingt-et-unième journée en Promotion d’Honneur était celle du renouveau pour Kaërjéng et David Zenner en particulier. En visite à Mühlenbach, l’UNK s'incline 2-0. Vainqueur de Grevenmacher grâce à Diomande, le Swift (4e) revient à trois longueurs. Etzella s'offre une neuvième victoire consécutive. Deux buts tardifs d'Umlauf (86e) et Arnold (90+3) l'expliquent. Le leader rumelangeois a souffert pour écarter 2-1 Sandweiler. Statu quo pour le duo USR-FCE qui possède respectivement neuf et huit longueurs d’avance sur Kaërjéng.

Canach - Etzella. Au sein d’installations neuves, ce duel entre deux formations aux ambitions avouées au mois d’août était intéressant. Vingt-et-un matchs de championnat plus tard, la Jeunesse (9e) d'Olivier Ciancanelli a encore besoin de quelques points pour assurer sa pérennité en PH tandis que l'autre, celle du FCE (1re) de Claude Ottelé, est en pole pour retrouver la BGL Ligue d'ici quelques semaines.



Sur le terrain, cette dernière n’avait guère envie de tomber dans le piège tendu par son adversaire. Un premier envoi de Kadrija (10e) sur le poteau, le second, via le… poteau termine sa course au fond (1-0, 11e). Le plus difficile était (déjà) fait. Après avoir vendangé une occasion cinq étoiles, l’attaquant local Olivier Mukendi se rachetait une conduite (1-1, 50e) avant de manquer la balle de 2-1 (55e). C’est le tournant. Holtz déposera un coup franc sur la tête du défenseur Umlauf (1-2, 86e). Arnold rassure ses couleurs (1-3, 90+3).

Rude bataille aérienne. Canach et Etzella ne se sont ps fait de cadeau. Photo: Matic Zorman

Le leader rumelangeois qui accueillait Sandweiler a, lui aussi, émergé sur la fin. Le visiteur Twimumu (59e) répliquait à Sahin (54e). À charge de Cunha de délivrer les Bleus (2-1, 78e).

Kayl-Tétange file vers la D1

Deuxième match et premier revers pour l’entraîneur David Zenner à la tête de Käerjéng depuis quelques jours. Cosic (6e) et Skrijelj (24e), sur penalty, mirent Mühlenbach sur une voie royale (2-0). On en resta là. Vainqueur de Grevenmacher grâce à un but du joker de luxe, Diomande, le Swift n’abdique pas dans la course à la troisième place. Un handicap de trois se résorbe aisément.



Le dernier match de la soirée a permis à Wiltz de se refaire une santé et de gonfler son moral à bloc avant le quart de finale de la Coupe de Luxembourg. Les Wiltzois se sont imposés deux buts à rien à Erpeldange.



La bagarre pour le maintien promet. Battu par Norden, Kayl-Tétange reste lanterne rouge. Pendant le même temps, justement Norden, descendant, et Mamer - 3-2 à Mertert/Wasserbillig - , barragiste, empochent la totalité de l’enjeu. Statu quo. La dernière ligne droite promet.

ILS ONT DIT



Olivier Ciancanelli (entraîneur de Canach): «Cette défaite constitue une grosse déception car mon équipe a dominé son sujet. Le but du 1-0 est splendide mais incroyable car il s’agit d’une demi-occasion. On manque l’égalisation avant, tout de même, de revenir au score via Mukendi. Mon attaquant loupe la balle du 2-1. Etzella, je pense, a eu très peur ce dimanche. Je déplore la double erreur sur le but du 2-1 d’Umlauf. On savait notre adversaire très bon sur les phases arrêtées. Il en bénéfice d’une (évitable) et le joueur en question est libre comme l’air pour placer sa reprise de la tête. Au classement, Canach doit avoir peur. Mon effectif est réduit, les suspensions vont arriver et, clairement, il faudra se battre jusqu’au bout pour rester dedans.»

Claude Ottelé (entraîneur d’Etzella): «Au risque de surprendre, à 1-1 je n’ai pas eu peur de ne pas repartir avec la totalité de l’enjeu. Mes jeunes joueurs pensent trop et c’est problématique. Notre entame était excellente et, pour le même prix c’était 2-0 après vingt minutes. On a eu deux tirs repoussés par les poteaux. Après, avec Kevin Holtz on sait que le danger peut arriver via les phases arrêtées. Ce qui se passa. OK d’accord, posséder huit points d’avance alors qu’il en reste quinze à distribuer est très, très intéressant dans la course à la montée. Mais rien n’est fait. À la trêve, nous en comptions neuf de retard. Etzella revient de très, très, très loin. La réussite est parfois à nos côtés, ce qui n’était pas le cas auparavant. L’exemple de l’occasion manquée par Mukendi à 1-1 est le parfait exemple. La chance sourit peu aux équipes du bas de classement et davantage à celle du haut. Canach en est une bonne.»

Les résultats de la 21e journée

Mühlenbach - Käerjéng 1-0

Mertert-Wasserbillig - Mamer 2-3



Rumelange - Sandweiler 2-1

Norden - Kayl-Tétange 3-1

Canach - Etzella 1-3

Swift - Grevenmacher 1-0

18h

Erpeldange - Wiltz

Le classement

22e journée

Dimanche à 16h

Kayl-Tétange - Erpeldange

Etzella - Swift

Wiltz - Rumelange

Canach - Käerjéng

Sandweiler - Mertert-Wasserbillig

Grevenmacher - Norden

Mamer - Mühlenbach