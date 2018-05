En série 1, Perlé, Rambrouch et Grevels bagarrent pour le Top 3. En série 2, la place de barragiste est occupée par Clémency qui rend visite à Noertzange. Schengen, 4e, difficile vainqueur 4-3 de… Noertzange rend visite à Dalheim. Le suspense est entier.

Sport 3 min.

Le champagne au frais pour Perlé, le rôle d'arbitre de Noertzange

La dix-huitième et dernière journée de championnat se dispute samedi à 16h30.

Par Vincent Lommel

Perlé, Rambrouch et Grevels bagarrent pour le Top 3. En série 2, la place de barragiste (3e) est occupée par Clémency qui rend visite à Noertzange. Schengen, quatrième, difficile vainqueur 4-3 de… Noertzange rend visite à Dalheim, pénultième. Le suspense est entier. Brouch est lanterne rouge.

Perlé touche au but. Après un coup de moins bien - 12 points sur 21 - à la reprise, les Ardoisiers ont retrouvé la grande forme. Ils sont en passe de matérialiser l'objectif fixé au mois d'août: monter en D2. Le 6-2 forgé face à Beckerich leur permet d'être maîtres de leur destin. En effet, un succès à Bourscheid (8e) - humilié 9-0 à Troisvierges… - samedi après-midi et l'affaire est entendue.



L'optimisme est naturellement de mise pour cette formation qui vient d'inscrire dix buts en 180 minutes, se félicitant du retour aux affaires du buteur Anel Pjanic. Derrière le leader, Rambrouch aspire conserver son rang. Il reçoit Wilwerwiltz (6e). La montée est proche. Troisième de classe avec une longueur de retard, Grevels dépend des résultats des deux rivaux. Mettre à terre la lanterne rouge Clervaux est dans ses cordes. Le match de barrage se profile à l'horizon.

Noertzange déforcé pour accueillir Clémency

Nick Bartl (FC Schengen) au coude à coude avec Lemo Azvedo Mendes (FC Noertzange). Photo: Serge Daleiden

Régulier depuis la reprise, Schengen (4e) espère déjouer les pronostics. Il rêve de dépasser Clémency (3e) pour in extremis disputer les barrages. Battre Dalheim (9e) et espérer une défaite du rival est impératif. La balle est dans le camp de Noertzange. Le FCN accueille Clémency. Explication. Mentor du FCN depuis six saisons, Fabio Ianelli a lié sa destinée avec… l’Etoile Sportive en 2018-2019. Suivez notre regard. «Je n'ai pas envie de réaliser la campagne de trop. Le projet des dirigeants m'a plu et je n'aurai pas besoin de ramener quinze joueurs. Jusqu'à preuve du contraire, je suis toujours en poste à Noerztange mais, oui, il s'agira d'un match particulier», clame Fabio Ianelli.



Capable d'ennuyer Schengen vainqueur dans la douleur 4-3 dimanche, son équipe est-elle capable de reproduire semblable prestation? Exclu, le maître à jouer Fernandes sera absent. «La FLF a avancé le coup d'envoi à 16h30 à la place de 18h samedi. Je ne sais pas pourquoi. C'est embêtant car plusieurs garçons (de nationalité portugaise) travaillent en journée et il leur est impossible de se libérer pour 16h30.»



Défait 2-1 par Dalheim (9e), Brouch (10e) s'est fait à l'idée de terminer dernier de classe. «Schouweiler a besoin d'un point pour assurer la montée. Il ne nous fera aucun cadeau», philosophe le coach Fernand Alff. «Je repars pour un tour. Le club est en pleine restructuration. L'effectif est très, très jeune (20-22 ans en moyenne) mais il a de la qualité à revendre.» Le champion Echternach, Schouweiler et Clémency devraient constituer le podium. Dans cet ordre.

ILS ONT DIT



Fabien Matagne (entraîneur de Schengen): «Aucun match n'est facile mais le principal était de gagner (4-3) face à Noertzange. On a réalisé un super deuxième tour. Notre adversaire s'est arraché et a écopé d'une carte rouge et de six ou sept cartes jaunes. Il nous a bien fait comprendre que nous ne disputerions pas le match de barrage. L'entraîneur a signé à Clémency. C'est dommage pour le respect du football, surtout en D3. Ce qui me dérange c'est le fait que Noertzange ne joue(ra) pas de manière normale la rencontre, ce qui est irrespectueux à l'encontre des autres clubs.»

Fabien Matagne donne de la voix. Sur le terrain comme dans ses propos. Photo: Serge Daleiden

Gilles Wagner (entraîneur de Kopstal): «Malgré un score nul et vierge à Gasperich, il s'agissait d'un bon match de la part des deux équipes. On nous refuse deux buts pour des hors-jeu imaginaires, on a un tir sur le poteau, un autre sur la barre transversale. Trouver l'ouverture est difficile ces derniers temps. Je me contente de ce 0-0.»