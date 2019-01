À la bagarre pour assurer son maintien en Division 2, série 2 (+1 point sur le barragiste Ehnen), le CeBra entend mener à bien sa tâche et pourra compter sur... quatre nouvelles têtes. Un second joueur est venu garnir les rangs beggennois.

Le CeBra se remplume, Beggen complète son casting

À la bagarre pour assurer son maintien en Division 2, série 2 (+1 point sur le barragiste Ehnen), le CeBra entend mener à bien sa tâche et pourra compter sur... quatre nouvelles têtes. Un second joueur est venu garnir les rangs beggennois.

(VL). L'entraîneur cessangeois Christophe Bello se félicite de pouvoir compter sur l’apport de… quatre nouveaux joueurs. Le Franco-Portugais Isaac Vaz Rodrigues (20 ans, milieu de terrain) jouait en Ecosse (Edusport academy FC en Division 5) la saison passée mais était sans club depuis. Il s'entretenait à l’Académie JC Foot (à Metz) depuis le mois de septembre.

Fonseca Piedade Djony (43 ans), quant à lui, débarque en droite ligne de l'ASL Porto. Ces deux garçons ont de l'expérience à revendre. Enfin Ahmed Chaambi (28 ans), ancien professionnel tunisien, et Carlitos Varela (gardien) reviennent dans le parcours après avoir manqué le premier tour: le premier pour une raison administrative (régularisation de papiers) et le deuxième parce qu'il était blessé. Quant à Christophe Bello, il a été nommé responsable et coordinateur du département jeunes du CeBra.



Deuxième dans la même série, l'Avenir Beggen entend retrouver la Division 1 au plus vite. Après avoir attiré dans ses filets le défenseur Sven Biever (23 ans) prêté jusqu’en fin de saison par le FC Mondercange, l'Avenir tient sa deuxième recrue. Il s'agit de Rodrigo Gonçalves (32 ans) qui, après six mois ô combien infructueux à la Jeunesse Junglinster - aucun match disputé avec l'équipe A ni même avec la B - est de retour à la rue Henri Dunant.