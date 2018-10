Neuf matches mercredi soir, vingt-trois d’ici dimanche, les 32es de finale de la Coupe FLF sont échelonnés sur cinq jours. Pensionnaire de D2 série 2, le CeBra a scalpé 4-1 une équipe de Steinfort (D1) à côté de ses pompes. Bourscheid (D3) a fait le plein de confiance avant d’en découdre avec le… Fola Esch en Coupe de Luxembourg samedi à 17h.

Sport 21 4 min.

Le CeBra crée la surprise, Beckerich retrouve le sourire

Coupe FLF et 9e journée en D3

Neuf matches mercredi soir, vingt-trois d’ici dimanche, les 32es de finale de la Coupe FLF sont échelonnés sur cinq jours. Pensionnaire de D2 série 2, le CeBra a scalpé 4-1 une équipe de Steinfort (D1) à côté de ses pompes. Bourscheid (D3) a fait le plein de confiance avant d’en découdre avec le… Fola Esch en Coupe de Luxembourg samedi à 17h.

Par Vincent Lommel



Les entraîneurs ne sont pas dupes : la coupe FLF est, avant tout, un bon moyen pour pratiquer une tournante au sein de leur effectif respectif. Inutile de se voiler la face. Douzième de classe en D1 série 1, barragiste, Steinfort vit des moments compliqués. Le déplacement au CeBra (11e en D2 série 2) avait moins d’importance que la venue de Lorentzweiler le 4 novembre.



«On manque de constance dans la qualité du jeu déployé et sommes inefficaces à la conclusion. Je prône le calme car nous allons rebondir. Le groupe est de qualité », avoue le directeur sportif, Vincent Burgraff. La défaite 4-1 s’explique. «Le coach Olivier Baudry n’a pas aligné son onze type. N’empêche, nous n’avons pas été bons. C’était très loin d’être un top match.»



L’élimination, fût-ce sans gloire, ne constitue pas la fin du monde. Au CeBra, Christophe Bello félicite ses garçons. «Ils n’ont rien offert aux visiteurs! Les consignes ont été respectées. Nous menions 3-0 à la mi-temps et avons géré le deuxième acte.»

21 FC CeBra 01 - Sporting Steinfort. - L'équipe du CeBra 01. Photo: Stéphane Guillaume

Galerie d'images Faites défiler la page vers le bas pour voir plus d'images. FC CeBra 01 - Sporting Steinfort. - L'équipe du CeBra 01. Photo: Stéphane Guillaume FC CeBra 01 - Sporting Steinfort. - La formation du Sporting. Photo: Stéphane Guillaume FC CeBra 01 - Sporting Steinfort. - Nicolas Vandendyck (en rouge, CeBra) et Alexis Crosland. Photo: Stéphane Guillaume FC CeBra 01 - Sporting Steinfort. - Benoît Courtois et Kevin Tumba (en rouge, CeBra) face à Kyrian Van Hulle (Steinfort). Photo: Stéphane Guillaume FC CeBra 01 - Sporting Steinfort. - Benoît Courtois, en rouge (CeBra) Yann Njia. Photo: Stéphane Guillaume FC CeBra 01 - Sporting Steinfort. - Edy Gil da Silva (FC CeBra 01). Photo: Stéphane Guillaume FC CeBra 01 - Sporting Steinfort. - Jadir Verissimo (CeBra 01) et Jason Malheiro. Photo: Stéphane Guillaume FC CeBra 01 - Sporting Steinfort. - Yann Njia (Sporting Steinfort). Photo: Stéphane Guillaume FC CeBra 01 - Sporting Steinfort. - Le second buteur Jadir Verissimo et Stéphane Melo. Photo: Stéphane Guillaume FC CeBra 01 - Sporting Steinfort. - Jorge Marta face au tireur Carlos Mendes. Photo: Stéphane Guillaume FC CeBra 01 - Sporting Steinfort. - Kevin Tumba (CeBr) et Carlos Mendes. Photo: Stéphane Guillaume FC CeBra 01 - Sporting Steinfort. - Stéphane Melo (à terre) et Carlos Mendes. Photo: Stéphane Guillaume FC CeBra 01 - Sporting Steinfort. - Kevin Tumba (CeBra) et Jordan Sakhri. Photo: Stéphane Guillaume FC CeBra 01 - Sporting Steinfort. - Lasha Sikharulidze. Photo: Stéphane Guillaume FC CeBra 01 - Sporting Steinfort. - Christophe Bello,l'entraîneurdu FC CeBra 01. Photo: Stéphane Guillaume FC CeBra 01 - Sporting Steinfort. - Jadir Verissimo (CeBra) et Jordan Sakhri. Photo: Stéphane Guillaume FC CeBra 01 - Sporting Steinfort. - Olivier Baudry, l'entraîneur du Sporting Steinfort. Photo: Stéphane Guillaume FC CeBra 01 - Sporting Steinfort. - Jorge Rodrigues, le gardien du CeBra. Photo: Stéphane Guillaume Christian Prudhomme - Streckenvorstellung der Tour de France 2017 - Foto: Serge Waldbillig Landry Bonnefoi (Torhueter F91 Duedelingen - 12) / 20.09.2018 Fussball Europa League, Gruppenphase, Saison 2018-2019 / 20.09.2018 / LUX, EL, F91 Düdelingen - AC Mailand (ITA) (Dudelange - Milano, Milan) / Stade Josy Barthel, Luxemburg / Foto: Ben Majerus {photog) Jerry Prempeh (F91 Duedelingen - 26) im Zweikampf mit Gonzalo Higuain (AC Mailand, Milan #9) / 20.09.2018 Fussball Europa League, Gruppenphase, Saison 2018-2019 / 20.09.2018 / LUX, EL, F91 Düdelingen - AC Mailand (ITA) (Dudelange - Milano, Milan) / Stade Josy Barthel, Luxemburg / Foto: Ben Majerus {photog)

Kayl-Tétange, Remich-Bous, Weiler-la-Tour et Alliance Aischdall (D1) poursuivent l’aventure. La remarque vaut pour l’Avenir Beggen, Echternach et Belvaux (D2). Le duel entre deux pensionnaires de D3, Bourscheid et Troisvierges, a souri au premier cité. Vainqueur 4-1 de Troisvierges, le CSB a vengé l’affront en championnat - défaite 6-1 «devenue» un succès 3-0 sur tapis vert - et est fin prêt pour recevoir le Fola Esch. «Nos chances sont minimes», sourit le président/joueur Steve Heischbourg.



Les résultats de la Coupe FLF

Kayl-Tétange (D1) - Vianden (D2) 7-1

Bertrange (D1) - Remich-Bous (D1) 2-3

Bourscheid (D3) - Troisvierges (D3) 4-1

CeBra (D2) - Steinfort (D1) 4-1

Pratzerthal-Redange (D2) - Avenir Beggen (D2) 0-2

Echternach (D2) - Merl-Belair (D2) 1-0

Pfaffenthal-Weimerskirch (D1) - Weiler-la-Tour (D1) 1-3

Belvaux (D2) - Itzig (D2) 3-0

Useldange (D1) - Alliance Aischdall (D1) 3-4 (après prolongations)

Neuvième journée en D3: Beckerich retrouve le sourire, Kopstal sur le podium

Trois rencontres (sur cinq) en série 1 et cinq (sur cinq) en série B figuraient au programme de ce mercredi. Tout va de mal en pis pour Colmar-Berg contraint de céder le leadership à son adversaire d’un jour, Folschette en l’occurrence vainqueur 3-1. Ivre de bonheur, l’USF occupe le premier siège ex aequo avec Reisdorf. Ce dernier a mené deux fois à Beckerich avant de plier au détriment d’une formation auteur d’un six sur six en trois jours à peine.



En série 2, Clemency continue son bonhomme de chemin en réussissant la passe de neuf (27 sur 27). Cerise sur le gâteau, le partage entre Schengen (2e) et Lasauvage (4e) lui permet d’accentuer son avance : + 8. Le choc psychologique n’a pas eu lieu à Gasperich défait 3-2 par Kopstal désormais sur le podium (3e).

Ils ont dit

Carlos Pereira (entraîneur de Colmar-Berg): «Je félicite Folschette. Bravo aux dirigeants pour leur fair-play. Ils n’ont pas hésité à venir s’excuser en raison du comportement inadmissible de leurs joueurs après le match. Mes jeunes (joueurs) se sont laissé intimider par des provocations adverses et ils n’ont jamais trouvé leurs marques. Le championnat est encore long.» Folschette - Colmarberg 3-1

Yves Block (entraîneur de Kopstal): « On a livré une bonne entame sans parvenir à trouver la faille. Croiser le fer avec un adversaire qui vient de changer d’entraîneur est toujours délicat. Ce fut un match difficile car Gasperich a ouvert la marque à la 72e minute. Les garçons n’ont rien lâché et ont été capables de renverser la vapeur. Une victoire méritée. C’est la sixième consécutive. Tâchons de poursuivre de la sorte. Gasperich-Kopstal 1-2

Les chiffres



6 - six succès de rang pour Kopstal (série 2) en pleine bourre.

5 -cinq points sur neuf pour Noertzange et cinquième de classe (en série 2).

L'affiche

En série 1, Clervaux-Reisdorf vaudra le coup d’oeil le dimanche 4 novembre.



Classement de la série 1

Classement de la série 2