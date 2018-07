Le Brésil et la Belgique ont des ambitions à justifier

Le Brésil monte en puissance et Neymar semble définitivement rentré dans son Mondial. La Belgique impressionne et son armada offensive fait peur. Rendez-vous en quart? Le Mexique et le Japon veulent déjouer les pronostics.

(AFP) - Le Brésil monte en puissance et Neymar semble définitivement rentré dans son Mondial. La Belgique impressionne et son armada offensive fait peur. Mais avant de se retrouver pour un éventuel quart de finale explosif, Seleçao et Diables Rouges doivent justifier leurs ambitions lundi en huitièmes, contre le Mexique et le Japon.

Brésil - Mexique (16h à Samara)

Il avait fini frustré contre la Suisse (1-1), en pleurs contre le Costa Rica (2-0), avant d'élever enfin son niveau de jeu contre la Serbie (2-0). Neymar vit cette Coupe du monde au rythme de sa Seleçao; il progresse au fil des rencontres et joue gros sur ce premier match à élimination directe, fatal à l'Argentine et au Portugal, tandis que l'Allemagne a sombré dès la phase de poules.

Bref, la pression est sur les épaules du joueur du Paris SG, au moment de défier le Mexique. «Ça fait longtemps que Neymar est une star mondiale. Il sait comment gérer les critiques, assure son coéquipier Casemiro. S'il joue mal, il se fait tabasser. S'il joue bien, c'est le meilleur du monde. Il est habitué.»

En face, les hommes de Juan Carlos Osorio n'ont qu'une formule à la bouche: le fameux syndrome du «cinquième match», le quart de finale qui échappe au «Tri» depuis six éditions... Six fois de suite que le Mexique est cueilli en 8e, face à la Bulgarie (1994), l'Allemagne (1998), les États-Unis (2002), l'Argentine (2006 et 2010) et les Pays-Bas (2014). Autant d'équipes absentes ou déjà éliminées cette année.

«Entre nous, on se dit comme une blague que si on gagne et qu'on arrive au cinquième match, il n'y aura rien à dire», lance le milieu Andrès Guardado. Briser la malédiction face au Brésil, cela aurait tout de même un certain charme, après avoir cueilli l'Allemagne en ouverture (1-0)...

Belgique - Japon(20h à Rostov-sur-le-Don)



Les Diables Rouges sont les plus prolifiques du Mondial, avec neuf buts marqués en trois matches. Et encore, avec une équipe largement remaniée lors du troisième face à l'Angleterre (1-0)... Pas de chance, les voilà dans la partie de tableau la plus relevée sur le papier, avec la perspective d'un quart de finale face au Brésil.

Mais d'abord, il y a un match contre le Japon, modeste 61e au classement Fifa mais qui a su terminer devant le Sénégal et la Pologne au premier tour. Surtout, les Belges sont prévenus: lors de l'Euro 2016, leur jeu séduisant s'était rouillé contre le pays de Galles (défaite 1-3) en quarts.

«Je me rappelle du match contre les Gallois. Tout le monde pensait qu'on allait passer, mais on est sortis du tournoi. Ce sont des choses qu'on va (mettre) dans notre tête pour nous donner de la force», prévient l'attaquant Dries Mertens.

Surtout, les Belges, qui pouvaient déjà compter sur Hazard, Lukaku, Mertens et De Bruyne, ont enregistré le retour de Vincent Kompany pendant 20 minutes contre l'Angleterre après avoir été touché à l'aine lors d'un match de préparation contre le Portugal (0-0) début juin. «Il a un impact vraiment fort sur le groupe (...) Tout le monde sait que c'est un vrai capitaine, une vraie personnalité dans le groupe», assure Mertens.