C’est l’heure du bulletin pour la sélection luxembourgeoise U19 après les trois matches disputés au pays dans le cadre des pré-qualifications à l’Euro. Avec un point sur neuf possibles, le bilan comptable n’est pas folichon, mais des enseignements sont à tirer.

Par Thibaut Goetz



Au coup de sifflet final mardi soir à Weidingen, après le match nul (2-2) contre l’Arménie, les sourires étaient de retour sur les visages des jeunes Luxembourgeois. La satisfaction d’avoir sauvé l’honneur en accrochant un point plus que mérité, et le soulagement aussi après un match contre la République tchèque qui avait été un véritable cauchemar (5-0) samedi.



Et si, finalement, le tournant qui a conditionné tout le reste de ce tournoi ne s’était pas produit contre l’Ecosse (1-3) lors de l'entrée en matière mercredi passé, alors que le Luxembourg avait fait la course en tête jusqu'à la 73e minute?

Manuel Cardoni a bien sûr son avis sur la question: «Si on avait pris au moins un point contre l’Ecosse, ça nous aurait permis d’engranger de la confiance et d’aborder d’une autre manière le match contre les Tchèques».



La courte préparation n’a pas non plus aidé le Luxembourg à trouver les automatismes nécessaires: «C’était délicat de gérer ce groupe pour qu’il soit prêt rapidement. Après, avec l’arrivée de Vincent Thill, ça a encore modifié les choses, et pour acquérir des automatismes, il faut jouer des matches, tout simplement», explique l’entraîneur de la FLF.

Vincent Thill, le facteur X

Après sa très belle prestation face à l’Arménie, on en vient presque à regretter que Vincent Thill n’ait pas pu rejoindre ses coéquipiers U19 dès le premier match face à l’Ecosse. Arrivé au lendemain du match victorieux de la sélection A contre la Hongrie (2-1, jeudi passé), il n’a rien pu faire pour éviter le naufrage face aux Tchèques (0-5), mais a régalé l’assistance contre l’Arménie. Est-ce que le destin du Luxembourg aurait été différent si le jeune joueur du FC Metz avait été aligné d’entrée?

«Cela aurait été un autre match contre l’Ecosse s'il avait été là; après, on ne va pas refaire le monde, il faut l’accepter, c’est comme ça. Mais il ne faut pas oublier qu’au point de vue individuel, ces trois matches sont très intéressants pour les jeunes, encore plus pour ceux qui jouent peu en club», estime Manuel Cardoni.

Au rayon des bonnes surprises aperçues lors de ce mini-tournoi qualificatif figure Kevin D’Anzico, qui a inscrit face à l’Arménie un but magnifique pour l’égalisation à deux partout. Le technicien des U19/U21 a également apprécié les prestations du joueur de Käerjéng durant la compétition: «Pour un premier tournoi, il a été très bon. Il a le gabarit, la personnalité, l’intelligence pour jouer en défense centrale, mais au milieu de terrain il peut acquérir le rythme et ainsi jouer une position plus haut. Il m’aura donné satisfaction, malgré son erreur face à la République tchèque.»