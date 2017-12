Le président du FC Metz a pris le temps de faire le point sur la première partie de saison de son club. Il réfute le terme "d'erreurs de recrutement" concernant Wollscheid et Fernandez, assure que la nouvelle tribune est en phase active et surtout, il croit au maintien en Ligue 1.



Interview: Hervé Kuc

Président, quel est votre bilan après cette première partie de saison?

C'est la déception qui prédomine. On termine avec 11 points et à la vingtième place de Ligue 1. Maintenant, nous venons de prendre 7 unités lors de nos trois derniers matchs, cela signifie que nous sommes capables de battre des équipes du top 10. Cela donne un capital confiance au staff et aux joueurs. Ce capital confiance, qui est récent, est l'actif le plus précieux pour aborder la seconde partie de championnat.

Comment expliquez-vous la différence de visage entre celui offert lors des trois dernières parties et les seize premières journées de championnat?

Un enchainement de choses nous a menés dans l'abîme. Notre mercato estival, comme d'autres clubs, a été tardif et accentué par le fait que nous avons souhaité recruter des joueurs en mettant des indemnités de transfert importantes. Quand on s'intéresse à des joueurs en fin de contrat nous sommes en concurrence avec Troyes, Amiens, Dijon et Strasbourg et là, nous avons des arguments à faire valoir. Quand on veut des joueurs à 4, 5 ou 6 millions, nous sommes en concurrence avec Bordeaux, Saint-Etienne ou Lille, et là, nous n'avons pas d'argument car le club n'est pas stabilisé en L1. Nous avons certainement perdu du temps et nous avons finalisé notre recrutement avec des garçons qui sont dans une valeur salariale élevée mais sont arrivés tardivement. La multiplication des blessures, des cartons rouges immérités et les décisions arbitrales contestables ont plombé notre situation.

Le FC Metz va-t-il se maintenir en Ligue 1?

Le mal était certainement profond dans les têtes des joueurs et il a fallu quelques rencontres à Frédéric Hantz pour remettre le train sur les rails. Les derniers matchs démontrent que notre effectif est de qualité: cet effectif, avec la confiance qui doit être la sienne, guidé par des choix tactiques pertinents est un effectif qui doit viser le maintien. Le maintien, j'y crois, les joueurs y croient, le staff y croit. On ne peut plus me dire que ce n'est pas possible puisque Saint-Etienne l'a déjà fait. Aujourd'hui, il y a un barragiste et le PSG prend 100 points sur une saison donc, il faudra moins de points pour s'en sortir. Il nous manque 25 unités et la saison dernière nous en avons pris 24 lors de la phase retour. Lors de ce même exercice dernier, Lorient a disputé les barrages avec 36 points. Semaine après semaine, il faudra que cette confiance ne s'ébranle pas: nous devons donc restreindre ou gommer l'écart avec les formations qui se trouvent devant nous à fin février 2018.

Peut-on parler de "raté" lorsque l'on évoque Philipp Wollscheid et Brian Fernandez?

Brian Fernandez, ce n'est pas un problème de recrutement! Il est venu chez nous avec des conditions financières très basses et nous avions le choix à Noël, de le garder ou de le renvoyer. On va le renvoyer en Argentine, non pas parce qu'il n'est pas un bon joueur mais parce qu'il a pris du temps pour rattraper son retard avec des problèmes personnels. Aujourd'hui, le FC Metz n'a plus de temps car nous devons être concernés sur l'opération maintien. Ce n'est pas une erreur de recrutement puisque c'était un joueur en plus. Wollscheid (28 ans) a démontré qu'il était un très bon voire un excellent joueur: il a gagné ses galons dans l'équipe d'Allemagne, il a été transféré pour 5 millions à Stoke (Angleterre). Donc, personne ne peut mettre en cause la qualité de Philipp Wollscheid. Je souhaite qu'il récupère l'ensemble de ses moyens. C'est la même chose pour Yann Jouffre qui est un très grand joueur mais qui est pénalisé par une cascade de blessures. Il en est le premier malheureux. Que l'on ne me parle pas d'erreur!

Un mot sur Selimovic, Thill et Philipps...

Vahid Selimovic a un gros potentiel par sa taille et sa vision du jeu. On le suit avec attention depuis trois ans. Vincent Thill a d'énormes qualités de vision de jeu, de prise d'information, il a tout pour devenir un grand joueur. Il doit étoffer son physique mais on n'a pas besoin de faire de Vincent un haltérophile. Simplement, en L1 il faut aller encore plus vite, mais il ne faut pas lui demander de brûler les étapes, il est jeune et nous avons toute confiance en lui. Chris Philipps a bénéficié de temps de jeu, il a l'esprit club et il a été valorisé.

Frédéric Hantz, juste après le succès face à Strasbourg (3-0), a évoqué des "manques "et un effectif à rééquilibrer. Allez-vous recruter?

Avec Frédéric Hantz, nous nous parlons en permanence. Nous avons fait le bilan et on s'est mis d'accord sur trois ou quatre sorties et trois arrivées. Nous avons besoin de prendre en compte des paramètres sportifs et de fraîcheur d'esprit: beaucoup d'éléments de notre effectif actuel ont été fortement ébranlés par notre parcours. On a besoin de motivation et d'énergie dans ce groupe, on va faire évoluer l'effectif. On y travaille et on souhaite que ces joueurs revanchards, qui veulent se montrer, arrivent avant le 13 janvier 2018 et notre déplacement à Dijon. On va essayer de faire vite.

Les réseaux sociaux ont diffusé un croquis avec la légende "Une arnaque presque parfaite". Cela vous a-t-il heurté?

A l'âge que j'ai et avec mon expérience j'ai suffisamment de cuir pour ne pas m'émouvoir y compris lorsque la presse va faire les poubelles des réseaux sociaux. Sans avoir aucun sens des responsabilités, on peut se permettre d'écrire tout sur les réseaux sociaux. Je laisse ça à ceux qui veulent s'amuser avec ça. Je suis critiqué par une partie de nos supporters et cela affecte plus ma famille que moi. Mais je remercie nos supporters de nous avoir soutenus jusqu'à présent de manière très correcte.

Le FC Metz a vendu pour 23 millions d'euros et acheté seulement pour 3 millions. Pourquoi?

Nous avons mis une partie importante de cet argent dans la masse salariale. Cette saison, nous avons la masse salariale la plus élevée de l'histoire du FC Metz. Certains joueurs qui ont prolongé leur contrat ont été aussi revalorisés, c'est normal car leur contrat avait été signé lorsque nous étions en L2. Les joueurs qui viennent de Newcastle ou de Premier League ne viennent pas avec des salaires de Ligue 2! Les charges qui vont avec ont donc connu également une inflation.

Souhaitez-vous rester à la tête du FC Metz?

Moi, j'ai un objectif et une envie : transmettre un club qui soit stabilisé en Ligue 1 et qui a réglé ses problèmes d'infrastructures. Notre camp d'entrainement et la tribune Sud sont obsolètes. En janvier 2018, nous serons au rendez-vous du lancement de la nouvelle tribune. Aujourd'hui, le club n'est pas consolidé. Quand il le sera, un jour, il faudra que je pense à le transmettre, je ne vais pas le faire au milieu du gué. Certains de nos supporters semblent opposer la constitution d'un effectif à celui des structures. On ne peut pas emprunter pour acheter un joueur mais on peut le faire pour construire des infrastructures. L'amortissement n'est pas le même. Je revendique que l'on me fasse crédit dans l'intérêt du club sur ces deux points précis. Le moment venu je repasserai le FC Metz à un actionnaire qui pourra le porter plus loin.