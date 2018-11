Victorieux de l'Olympiakos, le Betis Séville s'est qualifié ce jeudi pour les seizièmes de finale de l'Europa League au contraire de son voisin du FC Séville qui s'est incliné 0-1 au Standard.

Sport 3 min.

Le Betis qualifié, le FC Séville devra patienter

Victorieux de l'Olympiakos, le Betis Séville s'est qualifié ce jeudi pour les seizièmes de finale de l'Europa League au contraire de son voisin du FC Séville qui s'est incliné 0-1 au Standard.

(ER/AFP) - Après le Dynamo Kiev et le Zénith Saint-Pétersbourg, quatre autres clubs se sont qualifiés jeudi pour les seizièmes de finale de la Ligue Europa dès la cinquième journée de la phase de groupes: le Betis, le Sporting, Fenerbahçe et Krasnodar.



Séville avait l'occasion d'accompagner Krasnodar pour les seizièmes de finale. Il fallait pour cela imiter le club russe, victorieux en début de soirée d'Akhisarspor, contre le Standard. Les Espagnols ont échoué dans leur mission. Ils ont perdu (0-1, but de Moussa Djenepo).

Dans le groupe des Dudelangeois, le Betis Séville a validé son ticket pour les seizièmes de finale après sa victoire 1-0 contre l'Olympiakos. L'unique but dela partie a été inscrit par Sergio Canales (39e). Les Grecs devont impérativement battre l'AC Milan, victorieux du F91 5-2, par au moins deux buts d'écart pour poursuivre leur parcours européen.



Les groupes G et I sont encoure plus ouverts, puisque les huit équipes peuvent encore se qualifier, à savoir Villarreal, le Rapid Vienne, les Rangers et le Spartak Moscou (gr. G) ; Genk, Besiktas, Malmö et Sarpsborg (gr. I).

Bordeaux et Rennes restent en vie

Dans le groupe C, Bordeaux a décroché une première victoire cette saison en Ligue Europa, synonyme d'espoir de qualification, face au Slavia Prague (2-0). Après avoir tourné autour depuis le début de leur campagne, les hommes de Ricardo ont été récompensés de leur abnégation en redorant un peu le blason français dans cette épreuve.

Cela faisait cinq ans qu'ils n'avaient plus gagné en Ligue Europa, près de deux mois cet automne donc ce succès va leur faire le plus grand bien à trois jours d'accueillir l'épouvantail parisien. Mais pour poursuivre l'aventure, ils devront aller s'imposer à Copenhague dans deux semaines et compter en même temps sur un autre revers des Tchèques sur leur terrain face au Zenit, déjà qualifié.

Rennes a ramené trois points de son déplacement à Jablonec (1-0). Malmenés par une faible équipe tchèque, les Bretons l'ont emporté grâce à un somptueux but de Clément Grenier. En battant Astana, le 13 décembre, ils seront qualifiés pour les seizièmes de finale.

La dernière journée sera chaude dans le groupe B: Leipzig et le Celtic joueront la qualification à distance. Les Allemands ont perdu ce jeudi le duel des clubs Red Bull contre Salzbourg (0-1), pendant que les Écossais battaient Rosenborg (1-0). Ils sont désormais deuxièmes, avec trois points d'avance sur le RB Leipzig. Un nul contre Salzbourg dans quinze jours leur suffira pour se qualifier.

Groupe A

Bayer Leverkusen (GER) - Ludogorets (BUL) 1-1



FC Zurich (SUI) - AEK Larnaca (CYP) 1-2



Groupe B

Rosenborg (NOR) - Celtic Glasgow (SCO) 0-1



RB Salzbourg (AUT) - RB Leipzig (GER) 1-0



Groupe C

Zénit Saint-Pétersbourg (RUS) - Copenhague (DEN) 1-0



Bordeaux (FRA) - Slavia Prague (CZE) 2-0



Groupe D

Fenerbahçe (TUR) - Dinamo Zagreb (CRO) 0-0



Anderlecht (BEL) - Trnava (SVK) 0-0



Groupe E

Qarabag (AZE) - Sporting Portugal (POR) 1-6



Vorskla (UKR) - Arsenal (ENG) 0-3



Groupe F

Betis Séville (ESP) - Olympiakos (GRE) 1-0



AC Milan (ITA) - Dudelange (LUX) 5-2



Groupe G

Spartak Moscou (RUS) - Rapid Vienne (AUT) 1-2



Glasgow Rangers (SCO) - Villarreal (ESP)

Groupe H

Apollon Limassol (CYP) - Lazio Rome (ITA) 2-0



Eintracht Francfort (GER) - Marseille (FRA) 4-0



Groupe I

Malmö (SWE) - Genk (BEL) 2-2



Sarpsborg (NOR) - Besiktas (TUR) 2-3



Groupe J

Krasnodar (RUS) - Akhisarspor (TUR) 2-1



Standard Liège (BEL) - Séville (ESP) 1-0



Groupe K

Astana (KAZ) - Dynamo Kiev (UKR) 0-1



Jablonec (CZE) - Rennes (FRA) 0-1



Groupe L

BATE Borisov (BLR) - Vidi (HUN) 2-0



Chelsea (ENG) - PAOK Salonique (GRE) 4-0