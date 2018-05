L'attaquant international luxembourgeois Aurélien Joachim (31 ans), libre suite à la disparition de son club, le Lierse, est dans le viseur du KFCO Beerschot-Wilrijk, sociétaire de Division 1B belge.

Le Beerschot fait les yeux doux à Aurélien Joachim

Jean-François COLIN

Suite au dépôt de bilan du Lierse SK le 9 mai dernier et la disparition du club fondé en 1906 - qui pourrait cependant renaître au niveau... amateur par la grâce d'une fusion avec son voisin du Lyra -, tous les joueurs du cadre sont bien entendu libres de facto.

Et, dans la foulée de son compatriote Tim Hall, qui a trouvé asile en BGL Ligue, avec un contrat de quatre ans signé au Progrès Niederkorn, l'attaquant international luxembourgeois (70 sélections, 12 buts) Aurélien Joachim (31 ans), débarqué chez les Pallieters en juillet 2016, pourrait, selon nos confrères flamands de la Gazet van Antwerpen, se recaser... quelques kilomètres plus loin, chez les Anversois du KFCO Beerschot-Wilrijk, club de Division 1B. Les Rats lorgnent d'ailleurs sur deux autres joueurs lierrois, le défenseur Pierre Bourdin et le milieu de terrain Othman Boussaïd.



Club belge historique et populaire, le Beerschot - qui se produit au stade du Kiel, antre des Jeux olympiques de... 1920 - a lui aussi connu... plusieurs faillites retentissantes, la dernière en date en 2013, l'amenant à fusionner avec l'Olympia Wilrijk et l'obligeant à repartir de l'échelon... provincial. Cette saison, les Mauve et Blanc ont manqué de très peu l'accession au sein de l'élite belge suite au double match de barrage perdu (victoire 1-0 et défaite 3-1) contre le Cercle de Bruges.

A 31 ans, Aurélien Joachim trouverait donc dans le club rival de l'Antwerp un... treizième port d'attache dans sa carrière, après ses passages successifs à l'Excelsior Virton, Bochum, Alemannia Aix-la-Chapelle, Jamoigne, Differdange 03, F91 Dudelange, Willem II Tilburg, RKC Waalwijk, CSKA Sofia, Burton Albion, White Star Woluwé et enfin au Lierse (2016-2018).

Règlement oblige, un transfert ne peut toutefois pas intervenir avant que les curateurs du Lierse ne rendent leur liberté aux joueurs du club, soit un délai de deux à trois semaines environ.