Le beau dimanche d'Astana, Geniets avec les meilleurs

Le Danois Jakob Fuglsang (Astana) a remporté pour la deuxième fois le Dauphiné, ce dimanche à Champéry, deux ans après son premier succès. Son coéquipier Luis Leon Sanchez a lui dicté sa loi au Tour de Suisse où Kevin Geniets a fini juste au-delà du Top 20.

(afp/tof). Le Néerlandais Dylan van Baarle s'est adjugé la huitième et dernière étape du Dauphiné, la deuxième victoire en deux jours pour la formation Ineos pourtant privée depuis mercredi de son chef de file Chris Froome. L'Américain Tejay Van Garderen, deuxième à 20'', et l'Allemand Emanuel Buchmann complètent le podium de la 71e édition.

Dauphin de Fuglsang au départ de l'étape, le Britannique Adam Yates a abandonné la course à moins de 50 kilomètres de l'arrivée. Il souffrait de douleurs à l'estomac, selon son équipe Mitchelton. Sans son rival le plus proche, Fuglsang n'a eu qu'à contrôler ses adversaires qui n'ont pas cherché à attaquer dans la dernière étape.

Au lendemain du succès du Néerlandais Wout Poels, van Baarle a disposé de son dernier compagnon d'échappée, l'Australien Jack Haig. Le duo s'est détaché dans l'avant-dernière montée, la côte des Rives, d'un groupe échappé depuis le 13e kilomètre. Fuglsang, âgé de 34 ans, a gagné en avril l'un des «monuments» du cyclisme, la classique Liège-Bastogne-Liège.

Dans le Tour de France, qu'il disputera en tant que leader de l'équipe Astana, son meilleur résultat est jusqu'à présent une septième place en 2013.

Le phénomène Evenepoel prince en son royaume

Remco Evenepoel (Deceuninck-Quick Step) s'est offert une belle frayeur dans la cinquième et dernière étape du Tour de Belgique ce dimanche à Beringen. Le leader de l'épreuve s'est retrouvé impliqué dans une chute à quelques hectomètres de la ligne d'arrivée. Projeté au sol, il a fini seul et attardé, mais la règle des trois kilomètres lui a permis de garder son maillot bleu de leader.

C'est le premier succès dans une course à étapes pour le prodige belge qui devance Victor Campenaerts et Tim Wellens, les deux coureurs de la Lotto-Soudal. Comme l'an passé, Bryan Coquard s'est adjugé la victoire lors de la dernière étape. Le sprinteur de la Vital Concept a devancé Pierre Barbier (Natura4Ever). Seul Luxembourgeois engagé en Belgique, Alex Kirsch a dû s'arrêter samedi en raison d'une chute. Le coureur de Trek-Segafredo souffre d'une fracture du scaphoïde et devra s'astreindre à une période de repos de quelques semaines.

Asgreen prend les commandes en Suisse

Luis Leon Sanchez a mis tout son vécu dans le final de la deuxième étape du Tour de Suisse pour s'imposer à Langnau au terme des 159,6 km. L'Espagnol de l'équipe Astana s'est fendu d'une attaque à dix kilomètres de l'arrivée. Sa gestion de l'effort lui a permis de garder une poignée de secondes d'avance sur le premier peloton réglé par Peter Sagan devant Matteo Trentin. Le Danois Kasper Asgreen en a profité pour prendre la tête du classement général.

Kevin Geniets (Groupama - fdj) a fini à la 22e place de l'étape à six secondes du vainqueur du jour. Au classement général, le Luxembourgeois gagne quinze places pour pointer au 15e rang à 26'' de Asgreen. La troisième étape conduira le peloton de Flamatt à Murten (162,3 km) et devrait convenir aux sprinteurs.