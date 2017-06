L’équipe nationale luxembourgeoise de beach-soccer disputera les 24 et 25 juin prochains la deuxième édition de la «Green Goal Beach Soccer Cup» à Muespach-le-Haut, en Alsace. L’occasion de faire le point sur le développement de ce sport encore méconnu au Luxembourg avec Julien Steinmetz, à l’origine de la création de la Luxembourg beach-soccer Association.

Par Thibaut Goetz



Voici plus de deux ans que Julien Steinmetz consacre du temps et de l’énergie à l’association de beach-soccer luxembourgeoise, et cela, en portant tout à la fois les casquettes de coach, de joueur et aussi de dirigeant. Alors, quand il s’agit d’aller disputer un tournoi international, il ne boude pas son plaisir et ne cache pas non plus son envie de représenter dignement le Luxembourg, et d’obtenir in fine plus de reconnaissance pour le «beach» grand-ducal.

«Le but, c’est d’être à terme affilié à la FLF, afin de prétendre participer aux tournois organisés par la FIFA et de participer aux qualifications pour la Coupe du monde ou pour l’Euro, au même titre que toutes les autres fédérations. Au Luxembourg, c’est toujours un peu plus compliqué, beaucoup plus lent, on a toujours du mal à se mettre en place et c’est difficile de se faire entendre. On se contente de tournois internationaux, mais il faut faire parler de nous, mettre notre travail en lumière», plaide Julien Steinmetz.

L'ancien international (de football sur gazon...), Joël Kitenge, fera partie de l'aventure beach-soccer à Muespach-le-Haut, les 24 et 25 juin

Photo: Guy Jallay

Pour ce tournoi prévu à Muespach-le-Haut, à un jet de pierre de la frontière franco-suisse, Julien Steinmetz emmènera dans ses valises notamment Jöel Kitenge et Alex Semedo, ainsi que des joueurs du championnat luxembourgeois de futsal. Et si le processus de sélection n’en est encore qu’à ses balbutiements, Julien Steinmetz est convaincu du potentiel du vivier luxembourgeois: «Pour certains, ça peut être une seconde chance, certains ont des qualités techniques incroyables et ne sont pas forcément reconnus. Il y a un vivier important, avec tous les joueurs d’origine portugaise, des vrais techniciens qui sont fait pour le beach».

Les «Rasta Rockets» du beach-soccer

Issu du football traditionnel et également présent en équipe luxembourgeoise de football à six, Julien Steinmetz est un véritable touche-à-tout, et compte bien ainsi attirer des joueurs de tous les horizons footballistiques luxembourgeois: «La sélection a déjà changé depuis nos débuts, mais elle est ouverte à tout le monde. On est vraiment des pionniers au Luxembourg, j’ai fait appel à la FLF pour du prêt de matériel, survêtements etc… Pour qu’on soit bien équipés et pour faire bonne figure».

La pratique du beach-soccer reste encore relativement anonyme au Luxembourg, faute de terrains spécifiquement consacrés, les seuls espaces de jeu en sable disponibles étant voués au beach...-volley. Pour s’entraîner, Julien Steinmetz et sa bande doivent donc s’expatrier, parfois en France, à Amnéville, donnant à tout cet ensemble des airs d’aventure à la «Rasta Rocket», ce film où des Jamaïcains pratiquent tant bien que mal le bobsleigh dans un pays pas vraiment réputé pour sa culture des sports de glace.

«C’est exactement ça, c’est assez atypique. Mais je ne vois pas pourquoi le Luxembourg n’y arriverait pas. Il y a des pays comme la Moldavie qui participent aux compétitions et cela ne pose de problème à personne». Avec Julien Steinmetz, le beach-soccer luxembourgeois a en tout cas trouvé un bel ambassadeur, qui veut à tout prix éviter que ce sport ne s’enlise dans le sable grand-ducal.