La puissance collective du Bayern Munich a écrasé la Lazio à Rome (4-1) et le génie d'Olivier Giroud a permis à Chelsea d'abattre l'Atlético Madrid (1-0), d'un magnifique retourné, en 8e de finale aller de Ligue des champions.

Sport 2 min.

Le Bayern pille La Lazio, Giroud torpille l'Atlético

. Trop fort le Bayern

Privé de plusieurs titulaires (Benjamin Pavard, Serge Gnabry, Thomas Müller...), le Bayern de Munich a décidément les poches profondes. L'ancien Robert Lewandowski (9e) comme le tout nouveau Jamal Musiala (24e), à peine 17 ans, ont marqué chacun un but.

«Lewa» monte seul sur le podium des meilleurs buteurs de la compétition. Avec ce 72e but, il dépasse Raul (71). Mais Cristiano Ronaldo (135) et Lionel Messi (119) sont trop loin. La Lazio, qui n'avait pas atteint ce niveau depuis 20 ans, a fêté ça en offrant des cadeaux comme à Noël...

Une malheureuse passe de Mateo Musacchio a permis au buteur polonais d'ouvrir le score, puis Patric s'est entravé tout seul et a offert un ballon de contre à Kingsley Coman qui a servi Leroy Sané (42).

Enfin Francesco Acerbi a marqué contre son camp (47e), hypnotisé par le numéro de prestidigitation de Sané. Joaquin Correa (49e) a sauvé l'honneur laziale. Et dire que le Bayern n'était pas en grande forme avec un point pris sur six possibles en Bundesliga...

Mais l'Olimpico réussit au Bayern, qui avait déjà passé un 7-1 à l'AS Rome de Rudi Garcia, en phase de poules en 2015 (Lewandowski avait déjà marqué). Le tenant peut déjà penser aux quarts de finale.

. Giroud renversant

Pendant que le Bayern assommait la Lazio, l'Atlético et Chelsea endormaient les téléspectateurs à Bucarest, où le match a été délocalisé. La défense de Diego Simeone verrouillait le match, Olivier Giroud, titulaire, était garrotté par la charnière Stefan Savic-Felipe.

L'attaquant Olivier Giroud n'a laissé aucune chance au défenseur brésilien Felipe en Champions League, mardi. Photo : AFP

Mais le buteur des Bleus a sorti un geste génial une des rares fois où il a échappé à l'oeil des matons, un retourné de toute beauté. L'arbitre allemand Felix Brych et ses assistants ont d'abord refusé le but pour hors-jeu, privant ce match de sa seule étincelle. Mais une longue séquence de VAR a permis de vérifier que c'est bien le défenseur madrilène Mario Hermoso qui touche le ballon, et l'envoie en chandelle pour le smash de Giroud.

Le Chelsea de l'ex-Parisien Thomas Tuchel a mérité sa victoire, pour avoir essayé de jouer, notamment en seconde période. Déjà surpris ce week-end à domicile par le modeste Levante (2-0), le leader de la Liga a vécu une mauvaise semaine.



Les Blues sont bien placés pour prendre leur revanche de la demi-finale de C1 2014, où l'Atlético les avait éliminés (0-0/3-1). Matches retours le 17 mars.