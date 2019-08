C'est ce samedi sur le coup de 17 heures qu'aura lieu la grosse affiche de la troisième journée de BGL Ligue entre Dudelange et la Jeunesse, deux formations qui ont animé l'été sur la scène continentale.

Le bal des Européens au Jos Nosbaum

Avancé au samedi à 17 heures, le choc de la troisième journée de BGL Ligue oppose au stade Jos Nosbaum deux formations déjà bien rodées en ce mois d'août: là où la troupe d'Emilio Ferrera disputera sa huitième rencontre officielle - hors Coupe de la Ligue, perdue contre Etzella le 20 juillet -, les Bianconeri de Nicolas Huysman signeront leur septième sortie de la saison.

Pas question d'effet de surprise donc, entre un F91, rasséréné par son voyage en Estonie et prêt à en découdre avec le FC Ararat-Armenia en barrage de l'Europa League (match aller jeudi à Erevan), où l'icône Jonathan Joubert, à nouveau en pleine possession de ses moyens, est de retour à l'entraînement, et une Jeunesse qui poursuit ses travaux d'Hercule estivaux (Progrès, Racing, Dudelange) en ce début de compétition.



Chacun garde en mémoire le franc succès (1-3) glané par les Eschois la saison dernière lors de la cinquième journée au Jos Nosbaum, alors que les joueurs de la Forge du Sud étaient aussi braqués sur leurs visées continentales. Seront-ils capables de sortir le papier carbone ce samedi?

Outre le F91 et l'Union Titus Pétange - mais qui comptent tous deux un match de moins -, seuls le Progrès et Rosport gardent le sans-faute en ligne de mire. Pour les prolifiques Niederkornois (neuf buts marqués en deux matches), le déplacement au Racing, toujours coincé sur la ligne de départ, se profile comme un sérieux test avant d'accueillir Dudelange au Jos Haupert lors de la quatrième journée. Du côté du Verlorenkost, il est - déjà - grand temps d'engranger des points après deux défaites sur le score similaire de 2-3.

Le Victoria comptera à nouveau sur son buteur-maison Aleksandar Biedermann (3 buts) pour faire plier la défense pétangeoise, tout en veillant à conserver une étanchéité défensive largement éprouvée (toujours pas le moindre but encaissé). Si elle ne relève pas de la complète utopie, la passe de trois ne sera en tout cas pas évidente à la Party-Rent Arena face à un vrai outsider de la BGL Ligue, qui s'était imposé (2-3) lors de la journée inaugurale au Racing.

Jeff Lascak et le Victoria Rosport signeront-ils la passe de trois contre l'Union Titus Pétange? Photo: Fernand Konnen

Après une entrée en matière manquée contre Differdange (1-2), le Fola s'est remis sur les bons rails en s'imposant 4-2 à Strassen. Les partenaires d'un Moussa Seydi retrouvé - auteur d'un triplé dimanche dernier - se doivent de confirmer à la maison face à une équipe d'Etzella, voisine au classement (3 unités), et qui a elle aussi fait parler la poudre en enfilant cinq buts à Rodange le week-end passé.



S'il a - enfin - trouvé un entraîneur, en l'occurrence le Belge Fangio Buyse (44 ans, ex-joueur de Waregem et coach de plusieurs clubs chypriotes), le néophyte Mühlenbach cherche toujours ses marques au plus haut échelon du football luxembourgeois. Si la défaite (1-3) à Dudelange était programmée, le brutal revers (0-3) subi à domicile contre Rosport a douloureusement rappelé aux Blue Boys le fossé qui sépare la Promotion d'Honneur de l'élite. Le duel qui les attend dimanche à Rodange, défait contre Strassen et à Etzella, leur remémorera les belles heures vécues dans l'antichambre. Ou pas...



Sur le papier, le débat mettant aux prises Mondorf, qui reste sur une solide prestation et un bon point ramené de Differdange - et Strassen apparaît équilibré, tandis que Differdange 03 - US Hostert, programmé dimanche à 18h30, clôturera la troisième journée. Face à un candidat à la... relégation, plus question pour les hommes de Paolo Amodio de laisser s'échapper des points à domicile, comme ce fut la cas la semaine passée contre Mondorf (1-1).



Les rencontres

Samedi à 17h:

Dudelange - Jeunesse

Dimanche à 16h:

Fola - Etzella

Rodange - Muhlenbach

Rosport - Union Titus Pétange

Racing - Progrès

Dimanche à 18h:



Mondorf - Strassen

Dimanche à 18h30:



Differdange - Hostert