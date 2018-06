L'international luxembourgeois Laurent Jans (25 ans) est officiellement messin. Un contrat de trois ans en poche et une première apparition médiatique ce mardi. Les Messins reprennent le chemin de l'entraînement ce jeudi, avec Vahid Selimovic et Vincent Thill.

Sport 3 min.

Laurent Jans: «Le FC Metz est un vrai grand club»

Reprise des entraînements ce jeudi

Propos recueillis par Hervé Kuc



Laurent, pourquoi avez-vous choisi de vous engager en faveur du FC Metz?

Je voulais passer une étape dans ma carrière, avoir un nouveau challenge. Le FC Metz est un vrai grand club, je veux l'aider à retrouver la Ligue 1. J'ai senti que le FC Metz voulait vraiment me recruter car il a fait les efforts nécessaires en ma faveur. Les discussions avec la direction du club ont fait la décision finale.

Connaissez-vous Frédéric Antonetti?

Oui, je connaissais son nom et je savais qu'il avait déjà entraîné quelques formations en France. Notre premier contact s'est vraiment très bien passé et cela a été décisif dans mon choix. J'ai également parlé du club avec Chris Philipps et Luc Holtz. Avec Chris, j'ai eu une discussion plus longue et il m'a dit des choses positives sur le FC Metz, c'est lui qui m'a donné un signal positif pour que je puisse prendre la décision de venir ici. Ensuite, l'avis de ma famille a également compté.

Que répondez-vous à ceux qui pourraient dire que votre arrivée à Metz pourrait constituer une régression?

Le futur nous le démontrera. On ne peut jamais le savoir. J'ai beaucoup de respect pour mon ancien club mais le FC Metz est une structure encore plus grande. Mon objectif est de retrouver la Ligue 1 et je pense que quand nous y serons, on ne pourra pas parler de régression entre le niveau sportif belge et français.

Vous aviez des responsabilités à Beveren. Quel va être votre comportement à Metz?

Quand je suis arrivé à Beveren, je n'avais jamais connu le monde professionnel, les règles étaient différentes. C'est un vrai métier, j'ai dû l'apprendre. Ensuite, j'ai joué tous les matches et j'ai alors pris plus de responsabilités. Ici, j'aimerais également prendre des responsabilités au sein de l'équipe messine pour aider mes coéquipiers sur le terrain.

Aviez-vous des contacts avec d'autres formations?

Le plus important est d'avoir choisi le FC Metz, parler d'autres sollicitations n'est pas important.

Le club grenat vous garantit-il une place de titulaire?

Dans aucun club on ne peut avoir cette garantie. Ce que je peux dire c'est que le club a vraiment fait l'effort pour m'avoir. La discussion avec le coach, sa façon de voir le football ont fait la différence. Mon poste de prédilection est d'évoluer sur le flanc droit voire le gauche. J'ai également fait quelques dépannages dans l'axe.

La remontée immédiate en Ligue 1, vous y croyez?

Oui, je le pense. C'est le projet du FC Metz et c'est également le mien.

L'avis de Philippe Gaillot

«Nous sommes très heureux d'accueillir Laurent Jans, nous le suivions depuis plusieurs années et à plusieurs reprises on s'est demandé si nous pouvions éventuellement le recruter. Il vient du FC Nordern un club que nous avons souvent suivi chez les jeunes. Son parcours au Fola Esch, son intégration en équipe nationale luxembourgeoise et ses performances à Beveren ont été décisives. Laurent a été à chaque fois un élément moteur où il a évolué. Frédéric Antonetti a estimé qu'il possédait toutes les qualités pour réussir chez nous. Il a une capacité à s'imposer, un état d'esprit et c'est vraiment une recrue qui doit nous amener tout cela chez nous. Nous avons un objectif commun: retrouver la Ligue 1.»



Pour les supporters luxembourgeois



Si vous êtes intéressés par un abonnement Le Fan Club FC Metz–Lëtzebuerg fait un appel à tous les intéressés qu’il a la possibilité d'obtenir un abonnement à un prix avantageux pour les matchs de championnat 2018-2019 du FC Metz (y compris les premiers tours de la Coupe de la Ligue et de la Coupe de France).



Personne de contact: Claude Alesch claude.alesch@tango.lu