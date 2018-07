Le FC Metz démarre sa saison en Ligue 2 par un délicat déplacement à Brest ce lundi (20h45). L’international luxembourgeois Laurent Jans devrait être du voyage et postule à une place de titulaire sur le flanc droit de la défense messine.

Laurent Jans: «J'ai envie d’apporter beaucoup au FC Metz»

Le FC Metz démarre sa saison en Ligue 2 par un délicat déplacement à Brest ce lundi (20h45). L’international luxembourgeois Laurent Jans devrait être du voyage et postule à une place de titulaire sur le flanc droit de la défense messine.

Propos recueillis par Hervé Kuc

Laurent, la préparation d’avant-saison du FC Metz se termine. Est-elle différente de celles vécues par vos soins avec le Fola et Waasland-Beveren ?

Oui. On ne peut pas comparer avec le Fola car ici à Metz on s’entraîne deux fois par jour, ce qui n’était pas le cas au Luxembourg. Frédéric Antonetti nous a demandé un gros travail physique mais aussi tactique: j’estime que c’est un bon mélange pour préparer notre premier match à Brest de lundi. On a bien bossé.

Sur quels(s) point(s) votre entraîneur a-t-il insisté tout au long de ces quatre dernières semaines?

Je ne vais pas tout révéler de son message mais il accorde beaucoup d’importance à la récupération du ballon. Il demande de la concentration sur tout ce que l’on fait et veut qu’on répète ceci à chaque séance. C’est un entraîneur exigeant et on fait le point après chacune de nos périodes de travail. Nous progressons et on essaye d’apporter un peu plus chaque semaine.

Comment jugez-vous les six matchs amicaux disputés par votre formation?

C’est délicat de les analyser vraiment car à chaque fois nous avons réalisé une séance de travail en matinée pour enchaîner par une rencontre en fin de journée. Nous montons en condition, nous possédons un groupe jeune et chacun a eu du temps de jeu pour s’exprimer. Nous avons bien travaillé mais on pourra mieux se juger en championnat et ce dès lundi face aux Brestois.

Le FC Metz vous a recruté pour évoluer sur le flanc droit de sa défense. La concurrence existe, êtes-vous prêt à débuter comme titulaire en Ligue 2?

Je vais m’adapter à la décision de Frédéric Antonetti. Je suis très motivé et j’ai vraiment envie de commencer la rencontre face à Brest. Je me sens très bien physiquement et même si j’ai dû découvrir un autre environnement et que cela prend un peu de temps pour bien s’adapter, j’estime être prêt pour cette première journée de Ligue 2, un championnat que j’ai hâte de découvrir.

Votre nouvelle équipe va disputer six matchs tout au long du mois d’août (5 en Ligue 2 et une partie en Coupe de la Ligue face à Grenoble). Cela vous inquiète-t-il?

J’espère que ce début de championnat va m’aider à bien débuter ma saison. Si nous sommes prêts physiquement, cela ne devrait pas poser de problèmes de disputer ces six parties. Les matchs vont s’enchaîner rapidement et il faudra à chaque fois se reconcentrer très vite pour donner le meilleur de nous-mêmes. J’ai envie d’apporter beaucoup au FC Metz.

Ce lundi, c’est à Brest que votre équipe se rend pour l’ouverture du championnat. Habib Diallo, prêté deux fois au club breton, est revenu à Metz. Vous a-t-il parlé de cette formation brestoise?

Je crois que cela lui fait plaisir d’affronter un club qu’il connaît bien, il en a certainement parlé avec d’autres coéquipiers que moi. Pour ma part, il est très important que je puisse réussir mon entrée sous mes nouvelles couleurs. Frédéric Antonetti va effectuer des analyses grâce à la vidéo et nous donner tous les renseignements pour réussir un résultat positif en Bretagne. On a tous envie de bien démarrer cette saison en Ligue 2.