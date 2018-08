Lors du match amical disputé par le FC Metz contre Seraing, Laurent Jans a inscrit un but et offert une passe décisive. Maurice Deville, avec Mannheim a aussi trouvé le chemin des filets.

Laurent Jans buteur et passeur

Les Luxembourgeois à l'étranger

(DH). - Lors du match amical disputé par le FC Metz contre Seraing, Laurent Jans a inscrit un but et offert une passe décisive. Maurice Deville, avec Mannheim a aussi trouvé le chemin des filets.

Laurent Jans et le FC Metz ont disputé un match amical face au RFC Seraing ce mardi après-midi, à Saint-Symphorien, à quatre jours du déplacement à Clermont pour le compte de la troisième journée de Ligue 2. L'international luxembourgeois a profité de la revue d'effectif réalisée par Frédéric Antonetti pour se mettre en évidence. C'est lui qui a ouvert le score d'un superbe lob de 30 mètres. Ablie Jallow, parti en profondeur, avait auparavant obligé le portier serésien à sortir de son but (5e). L'ex latéral droit de Waasland Beveren offrait ensuite un cadeau à Gauthier Hein pour fêter son 22e anniversaire (12e). Dans un match à sens unique, Jallow (45e et 68e) et Habib Diallo (75e) ont porté le score à 5-0.

A l'occasion de la troisième journée de troisième ligue allemande, l'Eintracht Brunswick a fait match contre Zwickau (1-1) sans Eric Veiga qui n'était pas dans le cadre des locaux. Aldin Skenderovic n'a pas non plus été convoqué pour le derby entre Hombourg et Elversberg (3-0) en Regionalliga Südwest. Par contre, Maurice Deville s'est encore mis en évidence. Très actif mais malheureux devant le but de Hoffenheim II (poteau à la 40e minute), il a ajusté la mire contre Dreieichen inscrivant le quatrième but du Waldhof Mannheim (4-2). Après ce deuxième succès d'affilée, Mannheim est cinquième du classement, un point derrière le FK Pirmasens de Florian Bonhert (3e) qui a été tenu en échec par Ulm (2-2). Le jeune international luxembourgeois est entré à la 80e minute.