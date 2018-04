En manque de rythme, le Luxembourgeois de la Trek-Segafredo mise sur le Tour de Croatie, qui débute ce mardi, pour décrocher sa sélection pour le Giro.

Laurent Didier: «Trois jours de course en un mois»

Eddy Renauld

Après une année 2017 gâchée par une blessure sérieuse contractée sur le Giro, Laurent Didier misait sur cette saison pour se relancer. Malheureusement, une nouvelle chute, survenue lors du Herald Sun Tour avec à la clé de nombreuses contusions au dos, au genou et à une main, est venue perturber ses plans.

«J'avais très bien travaillé durant l'hiver et les sensations étaient bonnes (10e de la 4e étape du Tour Down Under). J'ai souvent été dans le groupe de tête à l'exception de l'arrivée à Willunga. J'ai même fini la Cadel Evans Race, ce qui ne m'était jamais arrivé en trois éditions. Et puis il y a eu cette chute mais maintenant, il n'y a plus de séquelle», affirme le Dippachois.



Si physiquement tout est ordre, le Dippachois est à présent à la recherche de ses meilleures sensations comme en témoignent ses prestations lors du Tour de Catalogne. «Ce n'est pas un secret, j'ai souffert d'un manque de rythme surtout les premiers jours mais je me sentais mieux au fil des étapes. J'ai énormément travaillé lors du succès d'étape de Pantano (5e étape). J'ai dû m'accrocher et avec l'âge (33 ans), cela n'aide pas... Entre ma chute en Australie le 1er février et le départ du Tour de Catalogne (19 mars), je n'ai eu que trois jours de course (Ardèche, 103e, Drome, abandon, et Strade Bianche, hors délai) en un mois. Sur le plan mental, ce n'était pas évident car j'ai fait énormément d'efforts pour revenir à un bon niveau.»

Pour confirmer son retour au premier plan, Didier s'alignera à partir de ce mardi à Osijek pour le Tour de Croatie. «C'est une course de six jours avec deux arrivées en côte. Les deux premières étapes font 227 km et 234 km. C'est un programme varié. C'est ce qu'il me faut pour l'instant. J'ai besoin d'aligner les kilomètres pour retrouver le rythme», commente l'ancien champion national du contre-la-montre qui doit encore décrocher sa sélection pour le prochain Tour d'Italie qui s'élancera le 4 mai depuis Jérusalem.



«Si tout se passe bien, je devrais être au départ du Giro. Sur ce Tour de Croatie, je prendrai le départ pour travailler pour l'équipe et comme il n'y a que trois équipes WorldTour et que Trek alignera un sprinter (Brambilla), je m'attends à devoir énormément rouler. Nous devrons prendre la course à notre compte. Je ne vais pas me plaindre.»



A noter encore qu'un second Luxembourgeois sera présent sur cette épreuve. Confrontée à quelques soucis d'effectif, WB Aqua-Protect a convoqué Alex Kirsch pour compléter le groupe.