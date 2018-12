Après avoir passé neuf années au sein de l'élite du cyclisme mondial, Laurent Didier (34 ans) a tiré sa révérence le 21 octobre dernier lors de la Japan Cup. L'occasion de remonter le temps avec cet équipier modèle.

Laurent Didier, le travailleur de l'ombre

L'année 2017 a été marquée par une lourde chute sur les routes du Giro

(ER/JG) - Après avoir passé neuf années au sein de l'élite du cyclisme mondial, Laurent Didier (34 ans) a tiré sa révérence le 21 octobre dernier lors de la Japan Cup. L'occasion de remonter le temps avec cet équipier modèle.

La retraite

Après 666 jours de course, le Dippachois a donc tiré un trait sur sa carrière de cycliste professionnel. Une décision mûrement réfléchie qu'il ne regretta absolument pas. «Non, je ne suis pas triste. Le cyclisme est fini, c'est dommage. Mais maintenant, je suis de plus en plus à la maison et je peux prendre soin de ma famille et en particulier de son fils Maxim (16 mois). C’est bien. J'ai pu faire de mon loisir un métier», dit-il. Quant à sa reconversion, il n'a pas encore pris de décision mais il ne panique pas. «J’ai un diplôme d’ingénieur civil et j’aimerais travailler dans ce domaine. C'est un nouveau chapitre qui va commencer. Je suis impatient de relever ce défi.»

Sa carrière

Laurent Didier a franchi le pas vers le monde professionnel à lâge de 25 ans en rejoignant la formation Saxo Bank de Bjarne Riis. Par la même occasion, il prolongeait une tradition familiale puisque son père Lucien a été professionnel au côté de Bernard Hinault et que son grand-père Bim Diederich a notamment porté le maillot jaune pendant trois jours. Au niveau des résultats, le Luxembourgeois n'a pas ouvent eu les honneurs des podiums mais il a tout même remporté la 5e étape de l'US Pro Challenge en 2014 et deux titres de champion national (course sur route en 2012 et contre-la-montre individuel en 2014). «Je peux bien vivre avec ça. J'ai évolué dans le WorldTour pendant neuf ans», précise encore celui qui a pris part à la course en ligne des jeux Olympiques de Londres en 2012 (64e)

Le capitaine de route



Didier se définit comme un porteur d'eau classique au service de ses leaders. «Si mon leader gagne, je suis heureux. C'est aussi simple que ça: le cyclisme est un sport d'équipe. Malheureusement, beaucoup de gens l'oublient». Durant ses années de professionnalisme au sein des équipes Saxo Bank, RadioShack et Trek, il a mis sa science de la course au service de ses partenaires: Andy et Fränk Schleck mais aussi Alberto Contador. «Avec lui, ce n'était pas tojours facile pour les équipiers. Il insistait toujours pour se retrouver dans la première partie du peloton. Cela nous demandait une terrible débauche d'énergie et on a souvent roulé vent de face. C'était épuisant.»

La connaissance de la route constitue une des principales qualités de l'ancien coureur de l'UC Dippach qui se rappelle volontiers d'une anecdote lors du Tour d'Alberta en 2015. «L'ensemble du peloton roulait dans la mauvaise direction après un carrefour. J'étais à l'arrière du peloton occupé à récupérer après avoir fourni un dernier effort pour l'équipe. Au carrefour, j'ai tourné à droite, j'étais certain d'avoir raison. Je me suis souvenu des plans du road book. Finalement, je me suis classé deuxième.»

Laurent Didier a porté durant cinq ans le maillot de la Trek dont il a été le capitaine de route. Fränk et Andy Schleck mais aussi Bob Jungels ont pu compter sur son dévouement. Photo: Serge Waldbillig

Les grands Tours

Durant sa carrière, Didier a disputé à neuf reprises un grand Tour (5 Giro, 2 Grande Boucle et 2 Vuelta) avec au final deux abandons seulement: le Giro en 2017 et le Tour de France en 2015. Son meilleur classement sur une épreuve de trois semaines date de sa première participation au Tour d'Italie, il s'était classé 33e. Une épreuve avec laquelle il entretient un rapport priviliégié. «J'ai toujours aimé cette course, d'une façon ou d'une autre. Je me sentais bien là-bas au contraire du Tour de France qui n'a jamais été la course que je préférais. C'est devenu trop grand.» Par contre, le nouveau retraité des pelotons a apprécié disputer des course à travers le monde. «Les compétitions en Australie, au Japon ou aux États-Unis ont toujours été formidables. Sur le plan organisationnel, tout était parfait comme ce fut le cas lors du Tour de Chine l’année dernière. Mais je n'ai jamais eu trop de temps pour faire du tourisme.» Même si sur une année, il dormait dans des hôtels durant 200 jours.

