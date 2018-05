Laurent Didier, le routinier, et Jempy Drucker, le néophyte, s'apprêtent à vivre un moment historique ce vendredi avec le premier départ de l'histoire du Tour d'Italie en dehors des frontières européennes.

Laurent Didier et Jempy Drucker dans la fournaise du Giro

Eddy RENAULD Les deux Luxembourgeois dans un rôle d'équipier

Laurent Didier, le routinier, et Jempy Drucker, le néophyte, s'apprêtent à vivre un moment historique ce vendredi avec le premier départ de l'histoire du Tour d'Italie en dehors des frontières européennes.

Après une campagne des classiques marquée notamment par une 6e place à Kuurne et deux Top 20 (19e à Waregem et 20e à Harelbeke), Jempy Drucker (31 ans) s'apprête à disputer pour la première fois de sa carrière le Tour d'Italie. Une première pour le Luxembourgeois de la formation BMC qui a déjà pris part à deux grands tours durant sa carrière avec la Vuelta en 2015 et 2016.

«C'est mon premier Giro et j'ai entendu parler de cette course depuis longtemps. J'ai vraiment hâte de découvrir les belles routes d'Italie et les fans sur le bord des routes. Ce sera une incroyable ambiance.»

Sur le plan sportif, Drucker espère faire aussi bien que sur le Tour d'Espagne 2016 quand il avait remporté la 16e étape à Peniscola. «Sur un plan personnel, j'espère signer quelques bons sprints et me battre pour une victoire d'étape. Je sais que ce sera difficile mais je compte bien frapper un coup. Pour le reste, je serai au service de mes équipiers partout où ils auront besoin de moi.»



Le champion national du contre-la-montre sera très vite dans le bain puisque ce vendredi, c'est un contre-la-montre individuel de 9,7 km dans l'ouest de Jérusalem qui est au programme de la journée inaugurale. Cette étape s'achèvera d'ailleurs à proximité de la vieille ville, siège de certains des sites religieux. Le chef de file de la BMC, Rohan Dennis, mise beaucoup sur ce contre-la-montre. L'Australien vise le premier maillot rose de l'épreuve après avoir déjà endossé le maillot jaune de leader du Tour de France (2015) et celui de la Vuelta (2017).

«Gagner serait génial mais je ne me mets pas trop de pression. Si je n'obtiens pas le maillot rose le premier jour, j'espère qu'il y aura d'autres occasions. Je ne me suis pas entraîné spécifiquement pour le contre-la-montre. Mon objectif a été d'essayer de mieux grimper après la quatrième ou la cinquième heure de course», avance Dennis (27 ans).

Outre les champions du Luxembourg et d'Australie, l'équipe BMC alignera une équipe à forte coloration européenne avec l'Italien Alessandro De Marchi, le Suisse Kilian Frankiny, l'Irlandais Nicolas Roche, l'Espagnol Francisco Ventoso ainsi que les Belges Jürgen Roelandts et Loïc Vliegen.



La science de la course de Laurent Didier sera bien utile à ses jeunes équipiers. Photo: Serge Waldbillig

L'expérience de Laurent Didier



Pour Laurent Didier (33 ans), le Giro est loin d'être une découverte puisque le Dippachois s'alignera pour la cinquième fois de sa carrière dans la course au maillot rose avec comme meilleur résultat une 33e place en 2010. Il y a douze mois, le coureur de la Trek-Segafredo avait été victime d'une lourde chute lors de la 11e étape entre Florence et Bagno di Romagna.

Souffrant de nombreuses contusions, coupures et hématomes à la cuisse gauche, Didier avait finalement entamé l'année 2018 avec ambition avant d'être à nouveau victime d'un coup d'arrêt lors du Herald Sun Tour début février. Un contretemps qui n'a pas eu raison de sa motivation. L'expérience de Didier sera d'ailleurs un des atouts de l'équipe américaine qui n'alignera pas de coureur capable de jouer les premiers rôles au classement général.

L'Italien Gianluca Brambilla sera le coureur protégé alors que le Colombien Jarlinson Pantano tentera de décrocher un succès d'étape. Pour mener à bien cette mission, la formation Trek pourra compter sur les "grognards" que sont Markel Irizar et Didier. Niklas Eg, Ryan Mullen, Mads Pedersen, révélation des Flandriennes cette année et Boy van Poppel complètent le groupe.



«Nous nous alignons avec un groupe qui mélange expérience et jeunesse avec l'ambition de soutenir Brambilla qui tentera de signer un grand résultat. Je suis confiant car nos coureurs sont prêts à se soutenir mutuellement», estime le manager Luca Guercilena. Premier élément de réponse samedi lors de la 2e étape qui reliera Haïfa à Tel-Aviv (167 km).