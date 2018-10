C'était attendu, c'est désormais officiel. Sans équipe pour la saison à venir, Laurent Didier a décidé de mettre un terme à sa carrière de cycliste professionnel. Le coureur de 34 ans fera ses adieux au peloton lors de la Japan Cup ce dimanche.

Laurent Didier annonce son retrait du peloton professionnel

(DH). - Didier n'a pas été conservé par sa formation Trek- Sagafredo qui a réduit son effectif de 28 à 24 coureurs en vue de la saison à venir. «La situation du cyclisme professionnel est ce qu'elle est, le peloton se réduit et j'ai compris que je ne trouverai rien. Je n'insiste pas, ma décision est prise», a déclaré le Dippachois à nos confrères du Quotidien.

Le fils de Lucien Didier et petit-fils de Bim Diederich avait débuté sa carrière professionnelle à 25 ans, chez Saxo Bank (2010 et 2011) avant de rallier RadioShack (2012 et 2013) puis Trek en 2014.



Détenteur d'un diplôme d'ingénieur en génie civil, il va s'octroyer quelques vacances, s'occuper de son fils Maxim, âgé de quinze mois, et réfléchir à la suite à donner à sa vie professionnelle.