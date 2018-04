Beaucoup d'amertume pour Jan Küchling (Biwer) et de soucis pour Pascal Fabbri (Bertrange). Neil Pattison (Mertzig) a piloté son équipe à distance et Antonio Teixeira (Steinsel) a eu une fin de match mouvementée. Paroles d'entraîneurs.

Laurent Delleré (Sanem): « Une véritable leçon»

Jan Küchling (Biwer): «Je dois tirer le chapeau à toute mon équipe qui a privé Junglinster, durant 70 minutes, d'occasions de but. Elle a continué à se battre pour revenir deux fois au score. Le partage aurait été logique et totalement mérité pour Biwer, avant de perdre ce match dans le temps additionnel sur corner. Cruel de perdre ainsi.» Biwer - Junglinster 2-4

Laurent Delleré (Sanem): «Une véritable leçon qui doit nous servir à apprendre afin d'éviter nos erreurs. Surtout au niveau défensif. On a été inexistants dimanche. Mondercange a su en profiter. Sur le plan offensif, par contre, on a fait de belles choses. Et avec un peu de chance, on peut mener deux, voire 3-0. Mondercange est une équipe solide et qui joue au foot. C'est face à de tels adversaires que l'on pourra apprendre et progresser. Buts de Kenzo Fabbro (2) et Moreno Fabbro.» Sanem - Mondercange 3-6

Jhemp Almeida (Red Black): «Le score est un peu trop élevé. Schifflange peut mener après 5 minutes et pouvait égaliser en début de deuxième mi-temps. Après notre défaite contre Biwer, on devait réagir et l'expérience de certains joueurs nous permet d'être présents dans les moments décisifs. On marque en première mi-temps sur un cafouillage suite à un corner par Kevin Da Costa. En deuxième mi-temps, on marque par Rodrigo Resende sur un contre parfait. Schifflange a continué de jouer mais a laissé des espaces énormes en défense et nous en avons profité.» Schifflange - Red-Black 0-6

Antonio Teixeira (Steinsel): «L'essentiel pour nous est d'essayer de consolider notre deuxième place. D'ici la fin du championnat, le programme est très chargé et toutes les équipes perdront encore des points. Notre objectif est évidemment d’en perdre le moins. Pendant la première mi-temps, nous avons déjà été contraints à faire deux changements suite à des blessures. Notre supériorité s'est traduite par trois buts (Christophe da Silva 7e, Danny de Sousa 37e et Scott Kops 44e). En deuxième mi-temps nous avons raté le 0-4 qui aurait tué le match. À 10 (deuxième carton jaune, le deuxième pour une simulation très peu évidente), nous avons un peu plus subi le jeu. Medernach a eu la possibilité de marquer le 2-3 ce qui aurait débouché sur une fin de match plus nerveuse. Dans l’ensemble on peut dire que la victoire est méritée, mais nous nous sommes compliqué la vie en ne marquant pas le 0-4, puis finissant le match à 10. » Medernach - Steinsel 1-4

Pascal Fabbri (Bertrange): «Notre gardien (Zimmer) était malade et Karel s'est ensuite blessé. A la mi- temps, on a dû mettre dans les buts notre défenseur Dylan Costa, et le match est devenu plus compliqué. L'équipe s'accroche depuis le mois de novembre avec beaucoup de soucis. Cette victoire, on est allé la chercher après la sortie de notre gardien. Chapeau à l'équipe et aux deux remplaçants, Francesco Duretto et Dylan Costa Dylan, tous deux efficaces. Les buts ont été marqués par Mazziz, Duretto et de Bas en fin de match.» Weiler - Bertrange 2-3

Neil Pattison (Mertzig): «Malheureusement Äischdall n'a pas souhaité modifier la date du match et mon adjoint et moi étions occupés à la première communion de nos enfants. Pour le moment notre équipe est bien soudée et les consignes étaient claires dimanche. Des consignes bien appliquées par notre entraîneur des U19 et de notre équipe réserve. Tenant compte des conditions météo et du deuxième match en quatre jours, j'avais opté pour une posture plus défensive. Un match équilibré mais l'adresse et l'intelligence de Randy Ribeiro, qui nous a déjà fait gagner neuf points cette saison sur phases arrêtées, a fait la différence. Aussi, grâce à deux bons arrêts de notre gardien dans les arrêts de jeu.» Äischdall - Mertzig 0-1

Johann Bourgadel (Junglinster): «Match facile sur le papier mais le résultat est trompeur. Certes, notre victoire est méritée mais nous avons dû batailler ferme pour atteindre notre objectif. A noter que Samel Bibuljica avait fait le plus dur à 0-0 en marquant, mais l'arbitre central a décidé de refuser un but pourtant validé par son juge de touche. Après avoir fait le 1-2, Biwer égalise de nouveau sur un penalty généreusement accordé à la 90e. Il n'en fallait pas plus pour nous réveiller. Aujourd'hui même si notre adversaire n'a pas joué au football, il nous a donné une leçon de courage et nous montre que rien n'est acquis dans le football.» Biwer - Junglinster 2-4

Adis Omerovic ( Wormeldange): «Nous avons imposé notre rythme dès la première minute et contrôlé le ballon. La victoire est amplement méritée et le score aurait pu être encore plus sévère. Après deux minutes Michal Mroch marque 1-0. Berbourg égalise 10 minutes après mais nous avons gardé notre calme. Nous marquons le 2-1 par Fernandes Alberto, le 3-1 par Michal Mroch qui marque son deuxième but et le 4-1 à la 82e. Comme une cerise sur le gâteau, une très belle frappe des 18 mètres de Tun Sinner.» Wormeldange - Berbourg 4-1

Le binôme Küchling - Lickes reconduit à Biwer

Malgré une saison difficile à la cave de la Division 1, Série 2, le comité de la Jeunesse Biwer a opté pour la continuité au niveau de son staff technique, en confirmant pour la saison prochaine le même duo à la tête de l'équipe: Jan Küchling et Olivier Lickes.

Selon Chris Zeimet, le secrétaire du club, la raison des mauvais résultats actuels se trouve ailleurs: «Nous avons été privés dans la première partie de la saison de cinq à six joueurs de base, qui étaient blessés. Des joueurs de l'équipe B ont alors dû compléter l'effectif. A présent, la confiance revient. Il suffit d'observer nos derniers résultats, même si la chance nous fuit encore. Mais notre équipe est compétitive et nous préférons privilégier la stabilité».

Après un début de saison complètement raté, avec seulement... trois points engrangés en 2017, Biwer, battu logiquement dimanche par le leader, Junglinster (2-4), a repris espoir en raflant neuf unités en 2018, Mais la Jeunesse reste détentrice de la lanterne rouge, scotchée à la 14e place avec 12 points, soit cinq longueurs de retard sur l'actuel barragiste, Schifflange