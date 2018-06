Laura Rissé est entrée dans l'Histoire

Laura Rissé, 16 ans, est entrée dans l'Histoire le samedi 12 mai à 14 heures. La Luxembourgeoise est devenue la première citoyenne de son pays à participer à un championnat international de cyclisme en salle à Bazenheid en Suisse.

A la découverte d'une discipline méconnue.

Par Hugo Barthelemy

Laura Rissé, 16 ans, est entrée dans l'Histoire le samedi 12 mai à 14 heures. La Luxembourgeoise est devenue la première citoyenne de son pays à participer à un championnat international de cyclisme en salle à Bazenheid en Suisse.

Mais qu'est-ce que le cyclisme en salle? C'est un sport qui regroupe deux disciplines, le cyclisme artistique et le cycle-ball. Le cyclisme artistique est un mélange de gymnastique et de vélo. Le but est de proposer des figures sur un vélo adapté. Cette spécialité peut se pratiquer seul ou en couple.



Les cyclistes présentent un programme de cinq minutes sur fond musical. Un jury distribue des notes. Le cycle-ball, lui, combine vélo et football. Deux équipes de deux cyclistes s'affrontent. L'objectif est d'inscrire un but à l’aide de son vélo.

La jeune Laura Rissé pratique le cyclisme artistique individuel. Elle est licenciée au RG Laudenbach e.V. en Allemagne. En Suisse, la Luxembourgeoise a terminé à une très belle huitième place sur 19 participantes. Au bout des cinq minutes de représentation, elle a accumulé 116,12 points. La vainqueure autrichienne Julia Walser a elle totalisé 174,49 points.

Laura Rissé n'a été devancée que par des athlètes suisses, allemandes, autrichiennes et italiennes, repoussant des nations comme la France ou la Belgique derrière elle.