Latorre s'impose à Silverstone, Pereira pas chanceux

(TG). - Parti en troisième position sur le circuit de Silverstone, en Angleterre, Dylan Pereira n'a pas eu de chance. Le rookie français Florian Latorre s’impose devant Ammermüller qui conforte son avance en tête du championnat.

Après une superbe remontée la semaine passée en Autriche et une belle opération sur ses principaux adversaires au championnat, Dylan Pereira pouvait confirmer son statut de prétendant au titre à Silverstone. Auteur d’une belle qualification, le pilote du Team Lechner s’élançait en troisième place sur la piste anglaise aux courbes rapides, juste derrière Ammermüller. Malheureusement, la course ne s'est pas passée comme prévue pour le pilote luxembourgeois qui a dû abandonner.



Dylan Pereira nous raconte ses mésaventures: «On avait mis beaucoup de pression au niveau des pneus pour que la voiture soit bien en fin de course, et j'ai perdu une ou deux place au premier tour. Après un autre pilote a voulu me dépasser, il était trop agressif et m'a percuté au niveau de la jante arrière gauche et après forcément le pneu à crevé et je fini dans les derniers. Je suis encore troisième au championnat alors je dois continuer à faire de mon mieux».

Prochain rendez-vous en Allemagne pour le pilote luxembourgeois, sur la piste de Hockenheim du 20 au 22 juillet.