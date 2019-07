Nanti d'un avantage d'un but, le Progrès va chercher à passer le tour préliminaire de la Ligue Europa ce jeudi à Cardiff. Tom Laterza et ses partenaires ont largement les moyens de franchir le cap à condition de gérer cette rencontre intelligemment.

Sport 4 min.

Laterza (Progrès): «Exploiter le moindre petit espace»

C'est devenu une rengaine, mais il ne s'en lasse pas. Chaque année à pareille époque, Tom Laterza a repris le collier, effectué un concentré de préparation physique pour répondre aux défis continentaux qui attendent son club. Un détail de taille a pourtant changé chez le défenseur de 27 ans: la couleur de son maillot.

La délégation du Progrès dans l'avion qui l'a conduite au pays de Galles. Photo: FC Progrès Niederkorn

Cet été, il a troqué les rayures rouges et blanches du CS Fola Esch pour les jaunes et noires du FC Progrès Niederkorn. Une petite révolution pour le joueur formé au CS Sedan-Ardennes. Lui parle davantage d'évolution. «J'arrivais en fin de contrat et ma décision n'a rien à voir avec les problèmes rencontrés par le club. Cela faisait sept saisons que j'étais au club. Je lui ai toujours été fidèle, je n'ai jamais discuté avec un autre club. Cet été, le temps était venu de changer, de sortir en quelque sorte d'une certaine zone de confort pour relever un nouveau challenge», indiquait-il avant de prendre l'avion pour le pays de Galles.



«A Niederkorn, j'ai retrouvé une ambiance familiale, de la qualité dans l'effectif et des joueurs que je connaissais auparavant. Un nouvel entraîneur et de nouveaux joueurs sont arrivés au Progrès, les places vont être redistribuées avec une concurrence nouvelle. A chacun de se montrer à son meilleur niveau pour gagner une place de titulaire», ajoute encore le joueur qui porte le numéro 32.

Laterza a disputé les 78 premières minutes contre les étudiants du Metropolitan University FC - «J'ai demandé à sortir car j'étais cuit» -, et se satisfait du résultat du match aller «même si quelques spectateurs n'ont pas trouvé leur compte au niveau de la qualité de jeu». «N'oublions pas que nous avons gagné 1-0, ce qui reste un bon résultat au niveau de la Coupe d'Europe. N'oublions pas non plus que nous n'avions repris l'entraînement que depuis deux semaines et que nous avons évolué sous une chaleur étouffante.»

L'expérience pour atout



«Nous n'avons pas l'habitude de jouer par 35°. Nous avons mis beaucoup d'engagement en première mi-temps et encore plus en seconde. Nous sommes parvenus à inscrire un but, mais nos adversaires ne sont pas sortis pour autant pour égaliser. Nous avons sans doute manqué de jus pour doubler la mise.»



De Almeida offre un mince avantage au Progrès Un but de Mayron De Almeida a permis au Progrès Niederkorn de s'imposer 1-0 face au Cardiff Metropolitan University FC, jeudi soir à Differdange, lors du tour préliminaire de la Ligue Europa.

Etant donné l'avantage acquis sur la pelouse du Parc des Sports de Differdange jeudi dernier, de la faiblesse technique de l'adversaire, Niederkorn a les cartes en main pour envisager sereinement le prochain tour qu'il devrait l'emmener à Cork City, en Irlande.

«Ce match retour à Cardiff sera un tout autre match. Cardiff devra se découvrir pour refaire son retard, ce qui nous offrira un peu plus d'espace qu'à l'aller. Si nous inscrivons un but, ils devront en marquer trois... et ça je n'y crois pas du tout!»



Nous avons montré que nous pouvions fort bien gérer la possession de balle."

Roland Vrabec, le nouvel entraîneur du club, envisage quant à lui le même scénario qu'au match aller avec une équipe galloise à la défense renforcée qui va laisser Niederkorn prendre les initiatives. «Si c'est le cas, ce ne sera pas un problème pour nous. Nous avons montré que nous pouvions fort bien gérer la possession de balle. C'est d'ailleurs un critère de jeu du coach. Nous avons les joueurs pour cela. Nous avons suffisamment de joueurs d'expérience, d'éléments qui connaissent la Coupe d'Europe, pour gérer au mieux ce genre de situation et exploiter le moindre petit espace. Nous sommes beaucoup plus expérimentés qu'eux.»

Sans vraie pointe?



Laterza a occupé une place de milieu de terrain côté droit la semaine dernière. Une position qui lui a permis de se retrouver en situation dans la surface galloise par deux fois, mais qui, en contrepartie, l'a empêché de prendre la profondeur pour centrer. «Le coach m'a placé à ce poste parce qu'il y avait beaucoup d'absents, dans le cas contraire nous aurions joué différemment. Je pense avoir fait mon job, même si mon poste est celui d'arrière droit.»



On devrait retrouver l'ancien Eschois dans la même position et une formation de Niederkorn dans une configuration tactique identique à celle du match aller étant donné les pépins physiques de Manu Françoise (inflammation à un tendon), Christian Silaj (problème musculaire) et Florik Shala (adducteurs). Positionné en numéro 9, l'ailier Mayron De Almeida devrait à nouveau se coltiner cette place, à moins que Shala ne soit titularisé. Son entrée à l'heure de jeu avait permis au premier nommé d'inscrire son quatrième but en Coupe d'Europe.

«Je ne suis pas dans la tête des coaches, mais j'imagine qu'ils ne vont pas prendre de risque avec certains en vue du prochain match contre Cork City ( le 11 juillet à 20h45).»



Un record d'affluence est attendu ce jeudi soir dans le Leckwith Stadium (Cardiff Athletics Stadium) où 4.953 places sont disponibles. La rencontre, dont le coup d'envoi sera donné à 19h30, sera arbitrée par MM. Soteriou, Kalogirou et Georgiou (CYP).



Le Progrès diffuse la rencontre sur écran géant au stade Jos Haupert de Niederkorn.

