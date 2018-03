La déception du lourd revers face l'Autriche (0-4), mardi, est désormais derrière lui. Lars Gerson se projette sur le Championnat de Suède qui commence en début de semaine prochaine. Le milieu de terrain international a retrouvé Norrköpping avec qui il vise le haut du classement.

Sport 2 min.

Lars Gerson: «J'ai envie d'être un défenseur offensif»

Didier Hiegel La déception du lourd revers face l'Autriche (0-4), mardi, est désormais derrière lui. Lars Gerson se projette sur le Championnat de Suède qui commence en début de semaine prochaine. Le milieu de terrain international a retrouvé Norrköpping avec qui il vise le haut du classement.

Mise sous pression, victime de ses erreurs défensives et du manque d'implication de certains éléments, l'équipe nationale s'est logiquement inclinée face à l'Autriche (0-4), mardi soir. Au cœur du jeu, Lars Gerson avait retrouvé une position de milieu défensif alors qu'il avait évolué dans une défense à trois à Malte jeudi dernier. «Nous avons commis trop d'erreurs pour pouvoir prétendre à mieux dans ce genre de match et face à des adversaires de cette qualité. Leur pressing nous a empêchés de faire tourner le ballon comme on voulait. C'est clair que notre prestation n'était pas suffisante pour espérer mieux.»



La déception méritera à coup sûr une analyse, mais le grand milieu de terrain de 28 ans a une perspective plus réjouissante à préparer avec son nouveau club, l'IFK Nörkopping. Une formation qu'il retrouve trois ans après l'avoir quittée pour rallier les rangs de Sundsvall. Il a porté les couleurs bleues après son départ de Kongsvinger (NOR) et a disputé 84 rencontres (10 buts). «Je connais bien le club et son environnement. J'ai retrouvé certains de mes anciens partenaires, mais quelques petites choses ont changé. Le club s'est un petit peu plus professionnalisé. Tout a été mis en place, au niveau de l'équipe, du staff technique et des fans pour décrocher une place dans le top 5 à la fin de l'année.»

«Notre ambition est de faire mieux que la saison dernière à la fin de laquelle l'équipe avait terminé à la sixième place. Beaucoup d'équipes veulent se battre pour décrocher une des cinq premières places, alors ce sera quand même difficile», dit-il avant d'énoncer ses ambitions personnelles.

«J'espère être épargné par les blessures qui ne m'ont pas lâché lors des deux dernières saisons.» L'année dernière, il n'avait pu disputer que 831 minutes de jeu, soit dix matches de championnat et un de Coupe de Suède. Il avait donc manqué vingt matches dont les deux contre Norrköpping, dix-huit suite à des blessures, un en raison d'une suspension et un autre qu'il avait passé sur le banc des remplaçants. En 2016, il avait été victime d'une fracture à un pied et avait dû suivre la fin du championnat des tribunes à partir du 15 octobre.



«Il y a beaucoup de concurrence sur mon poste et je vais me battre pour décrocher une place de titulaire», ajoute-t-il. Polyvalent, il peut, comme ce fut le cas dernièrement à La Valette avec la sélection, occuper une place dans une défense à trois. Et c'est là justement que Jens Gustafsson, le manager du club, compte le positionner. «J'aime bien évoluer en défense comme au milieu du terrain... j'ai envie d'être un défenseur offensif. A Norrköpping, on fait beaucoup tourner le ballon et on compte sur ma qualité de passe.»

A l'occasion de la première journée de l'Allsvenskan, ce lundi à 15h, Norrköping accueille le promu de Brommapojkarna et enchaînera par un déplacement à Örebro, samedi prochain à 16h.