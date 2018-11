Lars Gerson est «européen»!

Les deux leaders, Bissen, en Série 1, et US Esch, en Série 2, ont perdu un peu de leur superbe et n’ont plus qu’un point d’avance. Steinsel reste deuxième de la Série 1 et Mersch complète le podium. Danms la deuxième série, Mertert-Wasserbillig passe Bertrange et prend la deuxième place.