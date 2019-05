Auteur de son premier but de la saison en Championnat de Suède, Lars Gerson (29 ans), aligné au poste de milieu droit, n'a pas pu éviter la défaite de son équipe, l'IFK Norrköping, battue (1-2) par l'IFK Göteborg, lundi lors de la 8e journée.

Lars Gerson buteur, mais battu avec Norrköping

Après certes une série de six matches sans défaite en Allsvenskan (Championnat de Suède), mais composée de... cinq matches nuls et de seulement une seule victoire, l'IFK Norrköping (11e, 8 points) de Lars Gerson était pratiquement obligé de l'emporter ce lundi soir à domicile face à l'IFK Göteborg (5e, 13 points) en clôture de la 8e journée, histoire d'améliorer sa position au classement et de revenir à deux longueurs de son adversaire du soir.



Titulaire pour la septième fois cette saison, Lars Gerson (29 ans, 66 sélections, 4 buts) est aligné, une fois n'est pas coutume, sur le flanc droit de la ligne médiane dans le 3-5-2 mis en place par Jens Gustafsson.

Tout commence mal pour les locaux, puisqu'après une entame de partie hachée, Patrik Karlsson Lagemyr conclut victorieusement un centre à ras de sol de Benjamin Nygren, auteur d'un magnifique déboulé côté droit (0-1, 10e). Devant son public de l'Östgötaporten, Norrköping réagit timidement, mais les... trois reprises de la tête du défenseur Rasmus Lauritsen sont infrucutueuses (18e, 22e et 30e). Les hommes de Gustafsson monopolisent certes le ballon (65% de possession), mais sans se montrer réellement dangereux.

Un Lars Gerson «zlatanesque»

Puis intervient la 39e minute: Simon Skrabb centre de la gauche en direction du point de penalty où... Lars Gerson, d'une reprise de volée acrobatique «zlatanesque» du pied droit trompe Giannis Anestis de près pour l'égalisation de Norrköping (1-1, 39e). Le Luxembourgeois, pour la première fois buteur cette saison, et qui a donc déjà atteint son... total de la saison dernière, a bien accompagné le mouvement offensif et a parfaitement devancé les défenseurs centraux de Göteborg trop statiques sur ce coup-là.

Norrköping domine outrageusement la seconde période et accumule les occasions de but. Kasper Larsen trouve notamment le poteau d'Anestis (66e), qui multiplie les prouesses pour sauver un point à son équipe. Et c'est totalement contre le cours du jeu que Giorgi Kharaishvili, seul dans le grand rectangle, reprend victorieusement en deux temps un centre de la droite de Sebastian Ohlsson pour crucifier Isak Pettersson et plonger les 8.752 spectateurs de l'Östgötaporten dans la sinistrose (1-2, 83e).

Lars Gerson (à dr., en blanc), la mine dépitée: Kharaishvili vient de faire 1-2 pour l'IFK Göteborg contre le cours du jeu Source: Twitter

Lars Gerson et ses partenaires ne rumineront pas longtemps cette défaite amère, puisque la prochaine rencontre de l'IFK Norrköping est déjà programmée ce jeudi 16 mai (19h), avec un déplacement à Örebrö SK (13e, 8 points) dans le cadre de la 9e journée de l'Allsvenskan. Cette fois, les trois points sont absolument essentiels, sans quoi un climat de crise s'installera définitivement à Norrköping.