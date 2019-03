Après quatre saisons au sein du Team Differdange, Larry Valvasori change d'horizon et rejoint l'équipe autrichienne Team Vorarlberg. Une nouvelle structure au sein de laquelle il nourrit de nouvelles ambitions. Coup de projecteur.

Sport 2 min.

Larry Valvasori: «Je pourrai exprimer mon potentiel»

Après quatre saisons au sein du Team Differdange, Larry Valvasori change d'horizon et rejoint l'équipe autrichienne Team Vorarlberg. Une nouvelle structure au sein de laquelle il nourrit de nouvelles ambitions. Coup de projecteur.





Propos recueillis par Hugo Barthélemy

Larry, c'était votre volonté d'intégrer une nouvelle équipe à l'étranger?

Je cherchais quelque chose de nouveau et je me donne deux à trois ans pour atteindre le niveau supérieur. C'est une nouvelle étape dans ma carrière. Differdange était une bonne équipe, mais le programme de course ne me convenait pas avec essentiellement des courses belges et néerlandaises. Maintenant, avec Vorarlberg, j’aurai des courses plus dures, plus montagneuses, qui me conviennent mieux et où je pourrai exprimer mon potentiel.

Comment le contact s'est-il établi entre l'équipe et vous?

J’étais moi-même entré en contact avec eux et ils étaient intéressés. C'était une occasion pour l'équipe de pouvoir participer à la Flèche du Sud et au Tour de Luxembourg plus facilement avec la présence d'un représentant luxembourgeois.

Quel sera votre rôle dans l'équipe?

Très différent de l'an dernier au Team Differdange. Ici, on accorde beaucoup d'importance à la performance d'équipe. Il n'y aura pas de courses dites de «repos». Tous les jours, il y a une tactique pour faire le meilleur résultat possible. On a aussi deux sprinteurs à emmener quand il le faut et on a une forte équipe en montagne. Mon rôle, je verrai au fur et à mesure de la saison et j'essayerai d’être en meilleure forme possible pour pouvoir jouer ma carte.

Quels seront vos objectifs cette saison dans votre nouvelle équipe?

Je ne connais pas mon programme exact. Je devrais participer à des courses dures qui me conviennent, comme par exemple le Tour d'Alsace, le Tour de Savoie Mont-Blanc et j'espère le Tour de Luxembourg si l'équipe est sélectionnée.

Parlez-nous de votre début de saison?

L'équipe va au Tour de Normandie, mais je ne devrais pas y participer. Après le GP de Rhodes que je viens de boucler, je devrais faire le circuit des Ardennes et le Tour du Jura. Ce seront mes premières courses par étapes cette saison. On participera aussi au Tour of the Alps (classe 1) avec des équipes comme la Sky ou Ag2r au départ, c'est une course de préparation dans l'optique du Giro pour les équipes WorldTour.

Le calendrier est un mélange en courses de classe 1 et de classe 2 donc?

Oui, comme le Tour d'Autriche en classe 1 ou le Tour d'Alsace en classe 2.

Comment se passe l'intégration dans votre nouvelle équipe?

Cela ce passe très bien, la mentalité est différente et le patois autrichien et suisse n'est pas toujours simple à comprendre. Tout le monde est très professionnel et veut atteindre son objectif et s'entraîne pour aider le leader à atteindre les siens. Il y a un vrai esprit d'équipe.