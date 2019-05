Au terme d'une rencontre marquée par cinq expulsions, Larochette a disposé de Lasauvage, ce jeudi à Kehlen, et conserve ainsi sa place en Division 2.

Larochette sauve sa place en Division 2

(DH). - Un but de Leite juste avant le terme du premier quart d'heure a suffi au bonheur de Larochette qui affrontait le troisième de Division 3 Série 2, ce jeudi à Kehlen.

M. Krueger a eu beaucoup de travail ce jeudi. Photo: Stéphane Guillaume

Si Larochette s'était rapidement mis aux commandes de la rencontre, le 12e de Division 2 Série 1 se retrouvait en infériorité numérique suite à l'expulsion de Rocha (15e).

La rencontre était tendue et obligeait l'arbitre de la rencontre a expulser cinq joueurs pour deux cartons jaunes (51e Baptista et 80e Pereira pour Larochette; 63e Oliveira et 79e Pinto pour Lasauvage) et à adresser 12 autres cartons jaunes.



Dans le temps additionnel, Monteiro a eu une balle d'égalisation mais le score de ce match chaotique en restait à 1-0.







2 Miguel Pereira, en bordeaux, et et Fabio Pinto (Minière Lasauvage). Les deux joueurs ne termineront pas la rencontre. Photo: Stéphane Guillaume

