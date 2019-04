Battu pour la dixième fois en 19 matches, le Rupensia Larochette espère toujours accrocher la place de barragiste. En Série 2, l’Avenir Beggen a concédé son cinquième match nul à Itzig. Les Canaris tardent à reprendre leur envol.

Larochette dans le dur, Beggen doit se réveiller

Vainqueur 4-1 de Pratzerthal-Rédange lors du match de reprise le 24 février, le club de Larochette avait commis une erreur administrative en alignant un joueur suspendu. La fédération avait tranché et, sur tapis vert, lui avait infligé une défaite 0-3.

Avec trois unités de plus au compteur, il serait barragiste. L’équipe de Rui Rocha n'a remporté que deux matches depuis le début de saison (6-2 contre Pratzerthal et 2-0 à face à Grevels). «Les résultats ne sont pas bons», confirme le coach. «La motivation est toujours là mais le moral plus trop. Je n’ai aucun souci avec le jeu proposé. A Gilsdorf, dimanche, on encaisse un bête but sur coup franc. Le 2-0 provient d’une phase arrêtée puis, dans la foulée, l’arbitre nous adresse un carton rouge. A dix, on a lutté, on a bagarré mais il ne fallait pas rêver.»



Treizième et descendant, le Rupensia compte un point de retard sur Pratzerthal, douzième, et six sur Rambrouch, onzième et pour le moment sauvé. Il faudra jouer des coudes pour éviter le scénario catastrophe au soir du dimanche 19 mai. «Je compose avec des absents chaque week-end. Le cadre est étriqué et les moyens sont ce qu’ils sont. Le style de la maison n’est pas de jeter l’éponge.»



Diekirch (3e) réalise une mauvaise affaire en étant contraint au match nul à Boevange (0-0).



Celso Tavares repart pour un tour à Gilsdorf. «Le maintien est acquis. Après réflexion, j’ai prolongé mon contrat d’une année.»



L’Avenir Beggen cale

Mine de rien avec une pauvre récolte de cinq points sur douze, Beggen est à la recherche d’un second souffle. Un bilan insuffisant qui ne remet pas en cause son leadership qu’il occupe de concert avec le CS Oberkorn vainqueur 3-1 d’Echternach. La suite, c’est Ehnen, Luna Oberkorn et Biwer. «Perdre le derby contre Walferdange et partager l’enjeu avec Ehlerange puis Itzig est décevant», avoue le président Damien Raths. «L’équipe n’est pas encore au niveau affiché lors du premier tour. Il est grand temps de se réveiller.» Des propos explicites.

Troisième et barragiste, Walferdange maintient le cap. Le droit à l’erreur se réduit considérablement pour le trio Itzig-Luna-Echternach. La place de deuxième descendant se jouera entre Ehnen et Merl.

Ils ont dit

Tom Kopecky (entraîneur de Hosingen): «L’essentiel est acquis avec les trois points contre la lanterne rouge. Grevels s’est bien battu.» Hosingen - Grevels 2-0



Celso Tavares (entraîneur de Gilsdorf): «La victoire est méritée. Les joueurs ont mis en pratique le travail réalisé durant la semaine. Il reste sept matches. Nous n’avons plus grand-chose à perdre ni à gagner.» Gilsdorf - Larochette 2-0



José Monteiro (entraîneur de Boevange): «Une belle rencontre fair-play entre deux équipes désireuses de l’emporter. Une propagande pour le football. Malheureusement, Rui Fernandes et Andre Pereira se sont télescopés. Les deux joueurs ont été évacués en ambulance. Un résultat logique.» Boevange - Diekirch 0-0



Vincent Bolognini (entraîneur Luna Oberkorn): «Piskor servi par Varela ouvre la marque. Un envoi vicieux de Schettgen permet à Biwer, sur l’une de ses rares occasions, de revenir au score. On a été récompensés de nos efforts en deuxième période via Mendes et Carvalho dont l'entrée en jeu a été bénéfique.» Luna Oberkorn - Biwer 3-1



Les chiffres de la journée



21: en Série 2, la Résidence Walferdange a remporté 21 points sur 24 possibles.

0: en Série 2, Schouweiler, relégué, n’a pas inscrit le moindre but lors des huit dernières journées soit 720 minutes.

Prochainement à l'affiche



En Série 2, Koerich (7e) abat sa dernière carte dans le secret espoir de terminer sur le podium. Il a l’obligation de prendre la mesure de Walferdange (3e) le week-end prochain.