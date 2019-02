Christophe Laporte (Cofidis) a remporté ce dimanche à Alès la 4e et dernière étape de l'Etoile de Bessèges et le classement final de l'épreuve alors que le Tour de la Communauté de Valence a souri à l'Espagnol Ion Izagirre (Astana).

Laporte signe le doublé à Bessèges, triplé espagnol à Valence

Le contre-la-montre individuel final d'Alès, disputé sur 10 km, a donc permis à Christophe Laporte d'asseoir sa suprématie et de remporter le classement final de l'Etoile de Bessèges. Le coureur français a signé le chrono de référence en 15'39"12 et a devancé sur le fil le Suédois Tobias Ludvigsson (Groupma) de 48 centièmes. La 3e place de ce chrono est revenue au Belge Jimmy Janssens (Corendon) 3e à 13".



Du côté des Luxembourgeois, sans surprise c'est Tom Wirtgen qui a signé le meilleur chrono avec 16'38"03 ce qui lui vaut une 36e place à 59". Alex Kirsch a fini 41e à 1'01" (16'40"98") alors que Ben Gastauer (16'49"14) s'est classé 55e à 1'10".

Au classement final, Laporte, qui succède à Tony Gallopin, s'impose avec 16" d'avance sur Ludvigsson et 29" sur Janssens. Wirtgen se classe 31e à 1'15" alors que Gastauer finit 44e à 1'26"quant à Kirsch, il termine 90e à 6'30".



La 5e étape pour Groenewegen

La 4e et dernière étape du Tour de la Communauté de Valence, qui s'est disputée sur 88,5 km entre Paterna et Valence, a vu la victoire au sprint de Dylan Groenewegen (Jumbo). Le Néerlandais a devancé Alexander Kristoff (Emirates) et Matteo Trentin (Mitchelton). Le final du jour a été marqué par une chute dans le dernier kilomètre mais cela n'a pas bouleversé la hiérarchie.



C'est l'Espagnol Ion Izaguirre (Astana) qui s'impose avec 7" d'avance sur Alejandro Valverde (Movistar) et Pello Bilbao (Astana), un podium cent pour cent espagnol. Quant à Michel Ries, le jeune Luxembourgeois de Kometa (20 ans) a terminé 119e de l'étape du jour dans le même temps que Groenewegen et 77e du général à 10'19".